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В Дагестане отказались продлевать нерабочие дни
В Дагестане отказались продлевать нерабочие дни - РИА Новости, 05.11.2021
В Дагестане отказались продлевать нерабочие дни
Власти Дагестана не будут продлевать после 7 ноября нерабочие дни, сообщила РИА Новости пресс-служба правительства Дагестана. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T16:15
2021-11-05T16:15
2021-11-05T16:41
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МАХАЧКАЛА, 5 ноя – РИА Новости. Власти Дагестана не будут продлевать после 7 ноября нерабочие дни, сообщила РИА Новости пресс-служба правительства Дагестана.Власти Дагестана ввели с 28 октября систему QR-кодов для посещения кафе и ресторанов, торговых центров, театров и других общественных мест. По информации минздрава региона, темпы вакцинации в Дагестане значительно ускорились после введения ограничительных мер."Правительство региона не планирует продлевать нерабочие дни, с понедельника входим в обычный трудовой режим", - сообщил собеседник агентства.
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здоровье - общество, республика дагестан, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:15 05.11.2021 (обновлено: 16:41 05.11.2021)
В Дагестане отказались продлевать нерабочие дни
Власти Дагестана отказались продлевать нерабочие дни после седьмого ноября