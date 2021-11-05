https://ria.ru/20211105/otkaz-1757807662.html

В Дагестане отказались продлевать нерабочие дни

В Дагестане отказались продлевать нерабочие дни - РИА Новости, 05.11.2021

В Дагестане отказались продлевать нерабочие дни

Власти Дагестана не будут продлевать после 7 ноября нерабочие дни, сообщила РИА Новости пресс-служба правительства Дагестана. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T16:15

2021-11-05T16:15

2021-11-05T16:41

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МАХАЧКАЛА, 5 ноя – РИА Новости. Власти Дагестана не будут продлевать после 7 ноября нерабочие дни, сообщила РИА Новости пресс-служба правительства Дагестана.Власти Дагестана ввели с 28 октября систему QR-кодов для посещения кафе и ресторанов, торговых центров, театров и других общественных мест. По информации минздрава региона, темпы вакцинации в Дагестане значительно ускорились после введения ограничительных мер."Правительство региона не планирует продлевать нерабочие дни, с понедельника входим в обычный трудовой режим", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20211105/golikova-1757793737.html

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здоровье - общество, республика дагестан, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии