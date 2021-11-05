10:41 05.11.2021 (обновлено: 11:51 05.11.2021)
Россия должна встать во главе реформы Совбеза ООН, заявил посол ЮАР
Посол ЮАР считает, что Россия должна возглавить реформу Совбеза ООН, действуя изнутри
© РИА Новости / Джина Мун / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия должна возглавить реформу Совбеза ООН, действуя изнутри организации, заявил в интервью РИА Новости посол ЮАР в РФ и Белоруссии Мзувукиле Джефф Макетука.
Ранее президент РФ Владимир Путин, говоря про "пятерку" постоянных членов Совета Безопасности ООН, отметил, что надо подумать, как сделать организацию более сбалансированной, при этом не отменяя право вето, так как это разрушит основу организации. Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что западным странам больше не надо добавлять мест в Совбезе ООН, а странам Африки и Латинской Америки, наоборот, нужно.
"Мы ожидаем, что Россия как член "большой пятерки" перейдёт от слов к делу. Мы всегда говорим: дела лучше слов. Россия должна встать во главе этой реформы Совбеза ООН. Мы свою часть делаем. Мы не ждем, что президент (Франции Эмануэль - ред.) Макрон или президент (США Джо - ред.) Байден начнут – нет... Но мы надеемся, что призывы Путина и Лаврова – это шаг в правильном направлении. Мы будем следить за развитием событий и хотим увидеть программные шаги", - сказал он.
При это посол ЮАР отметил, что не ожидает больших перемен в этом направлении в ближайшее время.
"Если посмотреть на мировую политику, на расстановку сил, я не уверен, что это изменится в ближайшее время. Потому что многосторонний механизм стал отставать в последние 7-10 лет. Страны стали больше задумываться о своих интересах. Многосторонность практически утратила свои позиции... Поэтому непонятно, что должно заставить постоянных членов Совбеза ООН вдруг начать менять систему", - подчеркнул посол.