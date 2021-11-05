Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211105/monakhini-1757824311.html
В Удмуртии монахини четверть века жили без паспортов в ожидании конца света
В Удмуртии монахини четверть века жили без паспортов в ожидании конца света - РИА Новости, 05.11.2021
В Удмуртии монахини четверть века жили без паспортов в ожидании конца света
Монахини Покровского женского монастыря в селе Каменное заделье Балезинского района Удмуртии с 1993 года жили без ИНН и российских паспортов, ожидая конца... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T20:11
2021-11-05T20:11
паспорт
балезинский район
русская православная церковь
франциск (хорхе марио бергольо)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728189738_0:314:3070:2041_1920x0_80_0_0_7499b69ffc2cd940d1e8f9e9dc721835.jpg
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Монахини Покровского женского монастыря в селе Каменное заделье Балезинского района Удмуртии с 1993 года жили без ИНН и российских паспортов, ожидая конца света, в Церкви ждут от "раскольных" монахинь покаяния, рассказал РИА Новости руководитель информационного отдела Ижевской епархии протоиерей Роман Воскресенских.В ожидании апокалипсисаВ сентябре 2021 года Синод Русской православной церкви отменил свое же решение 1993 года об открытии Покровского женского монастыря "в связи с отсутствием у монастыря юридической регистрации и многолетним пребыванием его насельниц в расколе".После этого издание "АИФ" сообщило, что Ижевская епархия якобы насильно выселяет прописанных там монахинь, в том числе больных и старых, а предыдущий собственник построек – Глазовская епархия - пыталась сделать это через суд, что привело к тяжбам и оспариванию со стороны монахинь сделок с "их" имуществом. Также "настоятельница" (по данным РПЦ, отлученная от Церкви Наталья Машкова) заявила через СМИ, что монастырь не уходил в раскол.Как пояснили РИА Новости в информационном отделе Ижевской епархии, после решения Синода РПЦ о ликвидации монастыря было указание священноначалия перевести "новообразованный" приход храма преподобного Трифона Вятского в ведение Ижевской епархии, которая сейчас по документам является его собственником."Нам выдали свидетельство о собственности около месяца назад. Насчет судебных разбирательств мы, как новый собственник, еще не совсем в курсе: мы не ответчики. В любом случае насельники в принципе не могут быть собственниками монастырских построек, приход принадлежит РПЦ", - сказал Воскресенских.Он напомнил, что приход храма преподобного Трифона Вятского появился в этих краях в начале XX века, а в начале 90-х годов там устроили монастырь. Однако монахини так и не зарегистрировали приход в качестве монастыря, "поэтому хотя Синод и упразднил монастырь, юридически его там никогда и не было", а "кроме одной монахини, которая сейчас проживает в доме для престарелых, прописки в тех постройках ни у кого нет"."Вообще с пропиской там все не так просто: они в свое время отказались от ИНН, российских паспортов, живут по советским, закрылись от мира, не пускали паломников", - рассказал Воскресенских.К таким решениям, как утверждают в епархии, монахинь призвал их духовник - настоятель храма игумен Владимир (Виктор Наумов). Он в середине 90-х проповедовал о приближающимся конце света, приходе антихриста, в связи с чем и выступал за отказ от ИНН и паспортов (некоторые маргинальные верующие считают эти документы с цифровым кодом - печатью антихриста – ред.). После игумен был запрещен в служении и примкнул к лжемитрополиту Корнилию (Радченко), а в 2013 году скончался, заявили в епархии.Однако на этом история раскола не закончилась: Корнилий назначил настоятельницей монахиню Даниилу (Наталью Машкову).Раскольная обительПо словам Воскресенских, когда в 2016 году патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с папой Римским Франциском, Машкова вместе с новым священником - игуменом Силуаном (Бояровым) - обвинила патриарха в унии с католиками, в монастыре прекратили поминать патриарха на богослужениях. Позже Бояров был запрещен в служении, а Машкова – отлучена от Церкви."За время существования монастыря у них была ересь царебожия, они самовольно меняли юрисдикцию, не пускали назначенных в приход батюшек, проводили богослужения с запрещёнными в служении священниками, не поминали патриарха и епископа, фактически не признавали церковную власть и ушли в раскол", - подчеркнул священник.Такая ситуация, пояснил Воскресенских, несмотря на увещевания епископов, продолжалась более 20 лет, пока новое епархиальное начальство не решило взять ситуацию в свои руки. "Когда мы стали собственниками, прописали туда священника – настоятеля прихода и двух монахинь, одна из которых ранее жила в монастыре, но в свое время не приняла раскол, за что ее тогда выгнали", - заявил представитель епархии.Сейчас, по его словам, в монастыре живет новый настоятель, две монахини и одна послушница, а также порядка 20 "раскольных" монахинь. Но "их никто не выгоняет", подчеркнул протоиерей, более того, "по благословению патриарха, им позволено, если захотят, поселиться в других монастырях епархии или в одном из ставропигиальных (подчиняющихся напрямую патриарху – ред.) монастырей Русской церкви"."Мы говорим им: живите тут, пожалуйста, если хотите. Но и мы тоже будем тут жить с вами. Мы открыли храм для паломников, регулярно проводим богослужения, приглашаем на них и "раскольных" монахинь, но они не ходят, не признают нашу службу, не причащаются. Они попросили нас дать ключи от храма, чтобы служить ночью по-своему, но мы отказали", - пояснил представитель епархии.Он уточнил, что удостоверений о постриге монахини тоже не предоставили и отказались говорить, кто их постригал, "поэтому есть вероятность, что кого-то из них постригали раскольники", а ведь все таинства, совершенные запрещенными в служении священниками, считаются недействительными."Мы им сказали, что если ваш постриг недействителен, мы можем сделать все по-правилам. Если вы хотите жить настоящей монашеской жизнью, нужно сделать все законно. Но пока никто не изъявил такого желания. Надеемся, что ситуация изменится, они принесут покаяние и вернутся в Церковь", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210903/rpts-1748648583.html
https://ria.ru/20211009/ilarion-1753831873.html
https://ria.ru/20211028/obyski-1756620987.html
балезинский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728189738_396:283:2749:2048_1920x0_80_0_0_c4071f7a3f0a159721124f14d45b6f5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
паспорт, балезинский район, русская православная церковь, франциск (хорхе марио бергольо), россия
20:11 05.11.2021
 
В Удмуртии монахини четверть века жили без паспортов в ожидании конца света

Монахини Покровского монастыря четверть века жили без паспортов в ожидании конца света

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВерующие, выселенные судебными приставами из Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
Верующие, выселенные судебными приставами из Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Монахини Покровского женского монастыря в селе Каменное заделье Балезинского района Удмуртии с 1993 года жили без ИНН и российских паспортов, ожидая конца света, в Церкви ждут от "раскольных" монахинь покаяния, рассказал РИА Новости руководитель информационного отдела Ижевской епархии протоиерей Роман Воскресенских.

В ожидании апокалипсиса

В сентябре 2021 года Синод Русской православной церкви отменил свое же решение 1993 года об открытии Покровского женского монастыря "в связи с отсутствием у монастыря юридической регистрации и многолетним пребыванием его насельниц в расколе".
После этого издание "АИФ" сообщило, что Ижевская епархия якобы насильно выселяет прописанных там монахинь, в том числе больных и старых, а предыдущий собственник построек – Глазовская епархия - пыталась сделать это через суд, что привело к тяжбам и оспариванию со стороны монахинь сделок с "их" имуществом. Также "настоятельница" (по данным РПЦ, отлученная от Церкви Наталья Машкова) заявила через СМИ, что монастырь не уходил в раскол.
Как пояснили РИА Новости в информационном отделе Ижевской епархии, после решения Синода РПЦ о ликвидации монастыря было указание священноначалия перевести "новообразованный" приход храма преподобного Трифона Вятского в ведение Ижевской епархии, которая сейчас по документам является его собственником.
Савва Тутунов - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 23:29Религия
Епископ РПЦ исключил исправление житий святых
"Нам выдали свидетельство о собственности около месяца назад. Насчет судебных разбирательств мы, как новый собственник, еще не совсем в курсе: мы не ответчики. В любом случае насельники в принципе не могут быть собственниками монастырских построек, приход принадлежит РПЦ", - сказал Воскресенских.
Он напомнил, что приход храма преподобного Трифона Вятского появился в этих краях в начале XX века, а в начале 90-х годов там устроили монастырь. Однако монахини так и не зарегистрировали приход в качестве монастыря, "поэтому хотя Синод и упразднил монастырь, юридически его там никогда и не было", а "кроме одной монахини, которая сейчас проживает в доме для престарелых, прописки в тех постройках ни у кого нет".
"Вообще с пропиской там все не так просто: они в свое время отказались от ИНН, российских паспортов, живут по советским, закрылись от мира, не пускали паломников", - рассказал Воскресенских.
К таким решениям, как утверждают в епархии, монахинь призвал их духовник - настоятель храма игумен Владимир (Виктор Наумов). Он в середине 90-х проповедовал о приближающимся конце света, приходе антихриста, в связи с чем и выступал за отказ от ИНН и паспортов (некоторые маргинальные верующие считают эти документы с цифровым кодом - печатью антихриста – ред.). После игумен был запрещен в служении и примкнул к лжемитрополиту Корнилию (Радченко), а в 2013 году скончался, заявили в епархии.
Однако на этом история раскола не закончилась: Корнилий назначил настоятельницей монахиню Даниилу (Наталью Машкову).

Раскольная обитель

По словам Воскресенских, когда в 2016 году патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с папой Римским Франциском, Машкова вместе с новым священником - игуменом Силуаном (Бояровым) - обвинила патриарха в унии с католиками, в монастыре прекратили поминать патриарха на богослужениях. Позже Бояров был запрещен в служении, а Машкова – отлучена от Церкви.
"За время существования монастыря у них была ересь царебожия, они самовольно меняли юрисдикцию, не пускали назначенных в приход батюшек, проводили богослужения с запрещёнными в служении священниками, не поминали патриарха и епископа, фактически не признавали церковную власть и ушли в раскол", - подчеркнул священник.
Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион
9 октября, 19:59Религия
В РПЦ назвали фильм "Искушение" надругательством над христианством
Такая ситуация, пояснил Воскресенских, несмотря на увещевания епископов, продолжалась более 20 лет, пока новое епархиальное начальство не решило взять ситуацию в свои руки. "Когда мы стали собственниками, прописали туда священника – настоятеля прихода и двух монахинь, одна из которых ранее жила в монастыре, но в свое время не приняла раскол, за что ее тогда выгнали", - заявил представитель епархии.
Сейчас, по его словам, в монастыре живет новый настоятель, две монахини и одна послушница, а также порядка 20 "раскольных" монахинь. Но "их никто не выгоняет", подчеркнул протоиерей, более того, "по благословению патриарха, им позволено, если захотят, поселиться в других монастырях епархии или в одном из ставропигиальных (подчиняющихся напрямую патриарху – ред.) монастырей Русской церкви".
"Мы говорим им: живите тут, пожалуйста, если хотите. Но и мы тоже будем тут жить с вами. Мы открыли храм для паломников, регулярно проводим богослужения, приглашаем на них и "раскольных" монахинь, но они не ходят, не признают нашу службу, не причащаются. Они попросили нас дать ключи от храма, чтобы служить ночью по-своему, но мы отказали", - пояснил представитель епархии.
Он уточнил, что удостоверений о постриге монахини тоже не предоставили и отказались говорить, кто их постригал, "поэтому есть вероятность, что кого-то из них постригали раскольники", а ведь все таинства, совершенные запрещенными в служении священниками, считаются недействительными.
"Мы им сказали, что если ваш постриг недействителен, мы можем сделать все по-правилам. Если вы хотите жить настоящей монашеской жизнью, нужно сделать все законно. Но пока никто не изъявил такого желания. Надеемся, что ситуация изменится, они принесут покаяние и вернутся в Церковь", - заключил собеседник агентства.
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября, 10:10Религия
У свидетелей по делу бывшего схиигумена Сергия прошли обыски
 
ПаспортБалезинский районРусская православная церковьФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:08Посольство России в США ответило на заявления по поводу российских военных
03:57Роспотребнадзор перепутал осень с летом
03:47"Ростех": военные применили бесшумные винтовки на рекордной дистанции
03:45Специалист посоветовала выгодный способ спасти зубы от разрушения
03:31В Роспотребнадзоре рассказали, как поставить точный диагноз COVID-19
03:25Американские активисты рассказали про условия содержания в тюрьмах США
03:19Россиянам рассказали, как правильно хранить кофе
03:16Слетавшие с Пересильд на МКС мухи помогут повысить репродуктивность мужчин
03:04На Украине обвинили Галкина в "унижении" мовы
03:00Юрист назвала предметы, которые запрещено хранить в российских квартирах
02:56Конгрессмены призвали Байдена направить в Черное море боевые корабли
02:41CNN назвал цель визита директора ЦРУ в Москву
02:22В Лондоне задержали 12 участников Марша миллиона масок
02:17Обнаружены главные признаки взлома вашего смартфона
02:16Турецкого журналиста восхитили русские
02:15Экс-глава МВД Украины заявил, что происходит "аншлюс Белоруссии"
02:08Врач рассказал, что делать, если после COVID-19 не падает температура
02:01На Украине заявили о начале веерных отключений света
01:59В США присяжные признали виновным предполагаемого китайского шпиона
01:52США объявили награду за информацию о четырех главарях наркокартеля Синалоа
Лента новостейМолния
Посольство России в США ответило на заявления по поводу российских военныхРоспотребнадзор перепутал осень с летом"Ростех": военные применили бесшумные винтовки на рекордной дистанцииСпециалист посоветовала выгодный способ спасти зубы от разрушенияВ Роспотребнадзоре рассказали, как поставить точный диагноз COVID-19Американские активисты рассказали про условия содержания в тюрьмах СШАРоссиянам рассказали, как правильно хранить кофеСлетавшие с Пересильд на МКС мухи помогут повысить репродуктивность мужчинНа Украине обвинили Галкина в "унижении" мовыЮрист назвала предметы, которые запрещено хранить в российских квартирахКонгрессмены призвали Байдена направить в Черное море боевые кораблиCNN назвал цель визита директора ЦРУ в МосквуВ Лондоне задержали 12 участников Марша миллиона масокОбнаружены главные признаки взлома вашего смартфонаТурецкого журналиста восхитили русскиеЭкс-глава МВД Украины заявил, что происходит "аншлюс Белоруссии"Врач рассказал, что делать, если после COVID-19 не падает температураНа Украине заявили о начале веерных отключений светаВ США присяжные признали виновным предполагаемого китайского шпионаСША объявили награду за информацию о четырех главарях наркокартеля Синалоа