https://ria.ru/20211105/monakhini-1757824311.html

В Удмуртии монахини четверть века жили без паспортов в ожидании конца света

В Удмуртии монахини четверть века жили без паспортов в ожидании конца света - РИА Новости, 05.11.2021

В Удмуртии монахини четверть века жили без паспортов в ожидании конца света

Монахини Покровского женского монастыря в селе Каменное заделье Балезинского района Удмуртии с 1993 года жили без ИНН и российских паспортов, ожидая конца... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T20:11

2021-11-05T20:11

2021-11-05T20:11

паспорт

балезинский район

русская православная церковь

франциск (хорхе марио бергольо)

россия

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Монахини Покровского женского монастыря в селе Каменное заделье Балезинского района Удмуртии с 1993 года жили без ИНН и российских паспортов, ожидая конца света, в Церкви ждут от "раскольных" монахинь покаяния, рассказал РИА Новости руководитель информационного отдела Ижевской епархии протоиерей Роман Воскресенских.В ожидании апокалипсисаВ сентябре 2021 года Синод Русской православной церкви отменил свое же решение 1993 года об открытии Покровского женского монастыря "в связи с отсутствием у монастыря юридической регистрации и многолетним пребыванием его насельниц в расколе".После этого издание "АИФ" сообщило, что Ижевская епархия якобы насильно выселяет прописанных там монахинь, в том числе больных и старых, а предыдущий собственник построек – Глазовская епархия - пыталась сделать это через суд, что привело к тяжбам и оспариванию со стороны монахинь сделок с "их" имуществом. Также "настоятельница" (по данным РПЦ, отлученная от Церкви Наталья Машкова) заявила через СМИ, что монастырь не уходил в раскол.Как пояснили РИА Новости в информационном отделе Ижевской епархии, после решения Синода РПЦ о ликвидации монастыря было указание священноначалия перевести "новообразованный" приход храма преподобного Трифона Вятского в ведение Ижевской епархии, которая сейчас по документам является его собственником."Нам выдали свидетельство о собственности около месяца назад. Насчет судебных разбирательств мы, как новый собственник, еще не совсем в курсе: мы не ответчики. В любом случае насельники в принципе не могут быть собственниками монастырских построек, приход принадлежит РПЦ", - сказал Воскресенских.Он напомнил, что приход храма преподобного Трифона Вятского появился в этих краях в начале XX века, а в начале 90-х годов там устроили монастырь. Однако монахини так и не зарегистрировали приход в качестве монастыря, "поэтому хотя Синод и упразднил монастырь, юридически его там никогда и не было", а "кроме одной монахини, которая сейчас проживает в доме для престарелых, прописки в тех постройках ни у кого нет"."Вообще с пропиской там все не так просто: они в свое время отказались от ИНН, российских паспортов, живут по советским, закрылись от мира, не пускали паломников", - рассказал Воскресенских.К таким решениям, как утверждают в епархии, монахинь призвал их духовник - настоятель храма игумен Владимир (Виктор Наумов). Он в середине 90-х проповедовал о приближающимся конце света, приходе антихриста, в связи с чем и выступал за отказ от ИНН и паспортов (некоторые маргинальные верующие считают эти документы с цифровым кодом - печатью антихриста – ред.). После игумен был запрещен в служении и примкнул к лжемитрополиту Корнилию (Радченко), а в 2013 году скончался, заявили в епархии.Однако на этом история раскола не закончилась: Корнилий назначил настоятельницей монахиню Даниилу (Наталью Машкову).Раскольная обительПо словам Воскресенских, когда в 2016 году патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с папой Римским Франциском, Машкова вместе с новым священником - игуменом Силуаном (Бояровым) - обвинила патриарха в унии с католиками, в монастыре прекратили поминать патриарха на богослужениях. Позже Бояров был запрещен в служении, а Машкова – отлучена от Церкви."За время существования монастыря у них была ересь царебожия, они самовольно меняли юрисдикцию, не пускали назначенных в приход батюшек, проводили богослужения с запрещёнными в служении священниками, не поминали патриарха и епископа, фактически не признавали церковную власть и ушли в раскол", - подчеркнул священник.Такая ситуация, пояснил Воскресенских, несмотря на увещевания епископов, продолжалась более 20 лет, пока новое епархиальное начальство не решило взять ситуацию в свои руки. "Когда мы стали собственниками, прописали туда священника – настоятеля прихода и двух монахинь, одна из которых ранее жила в монастыре, но в свое время не приняла раскол, за что ее тогда выгнали", - заявил представитель епархии.Сейчас, по его словам, в монастыре живет новый настоятель, две монахини и одна послушница, а также порядка 20 "раскольных" монахинь. Но "их никто не выгоняет", подчеркнул протоиерей, более того, "по благословению патриарха, им позволено, если захотят, поселиться в других монастырях епархии или в одном из ставропигиальных (подчиняющихся напрямую патриарху – ред.) монастырей Русской церкви"."Мы говорим им: живите тут, пожалуйста, если хотите. Но и мы тоже будем тут жить с вами. Мы открыли храм для паломников, регулярно проводим богослужения, приглашаем на них и "раскольных" монахинь, но они не ходят, не признают нашу службу, не причащаются. Они попросили нас дать ключи от храма, чтобы служить ночью по-своему, но мы отказали", - пояснил представитель епархии.Он уточнил, что удостоверений о постриге монахини тоже не предоставили и отказались говорить, кто их постригал, "поэтому есть вероятность, что кого-то из них постригали раскольники", а ведь все таинства, совершенные запрещенными в служении священниками, считаются недействительными."Мы им сказали, что если ваш постриг недействителен, мы можем сделать все по-правилам. Если вы хотите жить настоящей монашеской жизнью, нужно сделать все законно. Но пока никто не изъявил такого желания. Надеемся, что ситуация изменится, они принесут покаяние и вернутся в Церковь", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210903/rpts-1748648583.html

https://ria.ru/20211009/ilarion-1753831873.html

https://ria.ru/20211028/obyski-1756620987.html

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паспорт, балезинский район, русская православная церковь, франциск (хорхе марио бергольо), россия