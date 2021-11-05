https://ria.ru/20211105/meta-1757814864.html

Meta обсуждала открытие розничной сети, сообщили СМИ

Meta обсуждала открытие розничной сети, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.11.2021

Meta обсуждала открытие розничной сети, сообщили СМИ

Компания Meta (ранее Facebook) обсуждала возможность открытия розничных магазинов по всему миру для ознакомления пользователей с продукцией своего подразделения РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T17:42

2021-11-05T17:42

2021-11-05T17:42

в мире

технологии

марк цукерберг

whatsapp inc.

facebook

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Компания Meta (ранее Facebook) обсуждала возможность открытия розничных магазинов по всему миру для ознакомления пользователей с продукцией своего подразделения Reality Labs, сообщила газета New York Times со ссылкой на доступный ей документ."Meta... обсуждала открытие розничных магазинов, которые могли бы охватить весь мир... Магазины могли бы использоваться для ознакомления людей с устройствами, производимыми подразделением Reality Labs, такими как гарнитуры виртуальной реальности и очки дополненной реальности", - говорится в сообщении.В документе, который стал доступен газете, отмечается, что цель этих магазинов - сделать мир "более открытым и взаимосвязанным", они должны вызывать у посетителей любопытство, близость к "метавселенной" и ощущение того, что ему здесь рады тогда, когда они используют гарнитуру.При этом источники газеты отметили, что обсуждение открытия таких магазинов предшествовали ребрендингу Facebook. Проект пока находится в разработке, которая, вероятно, продолжится, заключает издание.Компания Facebook 28 октября объявила о переименовании в Meta. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности. При этом на данном этапе названия приложений (включая соцсеть Facebook, Instagram, WhatsApp и других) изменены не будут.

https://ria.ru/20211105/meta-1757791409.html

https://ria.ru/20211029/meta-1756833885.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, марк цукерберг, whatsapp inc., facebook