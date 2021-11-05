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Meta обсуждала открытие розничной сети, сообщили СМИ
Meta обсуждала открытие розничной сети, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.11.2021
Meta обсуждала открытие розничной сети, сообщили СМИ
Компания Meta (ранее Facebook) обсуждала возможность открытия розничных магазинов по всему миру для ознакомления пользователей с продукцией своего подразделения РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T17:42
2021-11-05T17:42
в мире
технологии
марк цукерберг
whatsapp inc.
facebook
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Компания Meta (ранее Facebook) обсуждала возможность открытия розничных магазинов по всему миру для ознакомления пользователей с продукцией своего подразделения Reality Labs, сообщила газета New York Times со ссылкой на доступный ей документ."Meta... обсуждала открытие розничных магазинов, которые могли бы охватить весь мир... Магазины могли бы использоваться для ознакомления людей с устройствами, производимыми подразделением Reality Labs, такими как гарнитуры виртуальной реальности и очки дополненной реальности", - говорится в сообщении.В документе, который стал доступен газете, отмечается, что цель этих магазинов - сделать мир "более открытым и взаимосвязанным", они должны вызывать у посетителей любопытство, близость к "метавселенной" и ощущение того, что ему здесь рады тогда, когда они используют гарнитуру.При этом источники газеты отметили, что обсуждение открытия таких магазинов предшествовали ребрендингу Facebook. Проект пока находится в разработке, которая, вероятно, продолжится, заключает издание.Компания Facebook 28 октября объявила о переименовании в Meta. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности. При этом на данном этапе названия приложений (включая соцсеть Facebook, Instagram, WhatsApp и других) изменены не будут.
https://ria.ru/20211105/meta-1757791409.html
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РИА Новости
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96
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60
в мире, технологии, марк цукерберг, whatsapp inc., facebook
17:42 05.11.2021
 
Meta обсуждала открытие розничной сети, сообщили СМИ

New York Times: Meta обсуждала открытие магазинов устройств виртуальной реальности

© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationЛоготип компании Meta
Логотип компании Meta - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Компания Meta (ранее Facebook) обсуждала возможность открытия розничных магазинов по всему миру для ознакомления пользователей с продукцией своего подразделения Reality Labs, сообщила газета New York Times со ссылкой на доступный ей документ.
"Meta... обсуждала открытие розничных магазинов, которые могли бы охватить весь мир... Магазины могли бы использоваться для ознакомления людей с устройствами, производимыми подразделением Reality Labs, такими как гарнитуры виртуальной реальности и очки дополненной реальности", - говорится в сообщении.
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В документе, который стал доступен газете, отмечается, что цель этих магазинов - сделать мир "более открытым и взаимосвязанным", они должны вызывать у посетителей любопытство, близость к "метавселенной" и ощущение того, что ему здесь рады тогда, когда они используют гарнитуру.
При этом источники газеты отметили, что обсуждение открытия таких магазинов предшествовали ребрендингу Facebook. Проект пока находится в разработке, которая, вероятно, продолжится, заключает издание.
Компания Facebook 28 октября объявила о переименовании в Meta. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности. При этом на данном этапе названия приложений (включая соцсеть Facebook, Instagram, WhatsApp и других) изменены не будут.
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