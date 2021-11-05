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Новое соглашение России и Белоруссии посчитали кошмаром для США
"Кошмар США сбывается": болгары обрадовались соглашению Белоруссии и России - РИА Новости, 05.11.2021
Новое соглашение России и Белоруссии посчитали кошмаром для США
Читатели болгарской газеты "Факты" прокомментировали подписание интеграционного декрета Союзного государства между Россией и Белоруссией. Многие отметили, что... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T10:35
2021-11-05T15:24
в мире
болгария
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
новороссия
россия
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факты" прокомментировали подписание интеграционного декрета Союзного государства между Россией и Белоруссией. Многие отметили, что это соглашение может стать лишь началом для чего-то большего."Прощайте, иллюзии заморских стран о том, чтобы сделать Белоруссию второй украинской колонией", — написал пользователь с ником Кремък."Что ж, в этом нет ничего плохого. Другие бывшие советские республики могут присоединиться", — считает Петър."Белоруссия признала Крым российским. Сделан один из первых шагов к интеграции", — подчеркнул Костова."Православные страны не выживут, если не будут стремиться к союзу с Россией", — выразил мнение 6969."Ceгoдня Белоруссия и Рoccия, завтра Белоруссия, Россия и Новороссия co cтoлицей в Киеве! Так cбывaeтcя кoшмaр aмeрикaнcких мacoнoв — вoзрoждeниe Рoccийcкoй импeрии!" — подытожили читатели.Накануне в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, на котором Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Также были подписаны новая военная доктрина Союзного государства и концепция миграционной политики.
https://ria.ru/20211104/sanktsii-1757756112.html
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в мире, болгария, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, новороссия, россия
10:35 05.11.2021 (обновлено: 15:24 05.11.2021)
 
"Кошмар США сбывается": болгары обрадовались соглашению Белоруссии и России

Читатели "Фактов" о соглашении России и Белоруссии: кошмар американцев сбывается

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факты" прокомментировали подписание интеграционного декрета Союзного государства между Россией и Белоруссией. Многие отметили, что это соглашение может стать лишь началом для чего-то большего.
"Прощайте, иллюзии заморских стран о том, чтобы сделать Белоруссию второй украинской колонией", — написал пользователь с ником Кремък.
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
Вчера, 22:50
Санкции Запада ускорили интеграцию России и Белоруссии, заявили в Минске
"Что ж, в этом нет ничего плохого. Другие бывшие советские республики могут присоединиться", — считает Петър.
"Белоруссия признала Крым российским. Сделан один из первых шагов к интеграции", — подчеркнул Костова.
"Православные страны не выживут, если не будут стремиться к союзу с Россией", — выразил мнение 6969.
"Ceгoдня Белоруссия и Рoccия, завтра Белоруссия, Россия и Новороссия co cтoлицей в Киеве! Так cбывaeтcя кoшмaр aмeрикaнcких мacoнoв — вoзрoждeниe Рoccийcкoй импeрии!" — подытожили читатели.
Накануне в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, на котором Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Также были подписаны новая военная доктрина Союзного государства и концепция миграционной политики.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
Вчера, 19:22
Лукашенко посетовал, что Путин не пригласил его в Крым
 
В миреБолгарияБелоруссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоНовороссияРоссия
 
 
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