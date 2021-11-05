10:35 05.11.2021 (обновлено: 15:24 05.11.2021)
"Кошмар США сбывается": болгары обрадовались соглашению Белоруссии и России
Читатели "Фактов" о соглашении России и Белоруссии: кошмар американцев сбывается
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факты" прокомментировали подписание интеграционного декрета Союзного государства между Россией и Белоруссией. Многие отметили, что это соглашение может стать лишь началом для чего-то большего.
"Прощайте, иллюзии заморских стран о том, чтобы сделать Белоруссию второй украинской колонией", — написал пользователь с ником Кремък.
"Что ж, в этом нет ничего плохого. Другие бывшие советские республики могут присоединиться", — считает Петър.
"Белоруссия признала Крым российским. Сделан один из первых шагов к интеграции", — подчеркнул Костова.
"Православные страны не выживут, если не будут стремиться к союзу с Россией", — выразил мнение 6969.
"Ceгoдня Белоруссия и Рoccия, завтра Белоруссия, Россия и Новороссия co cтoлицей в Киеве! Так cбывaeтcя кoшмaр aмeрикaнcких мacoнoв — вoзрoждeниe Рoccийcкoй импeрии!" — подытожили читатели.
Накануне в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, на котором Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Также были подписаны новая военная доктрина Союзного государства и концепция миграционной политики.