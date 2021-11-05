https://ria.ru/20211105/koshmar-1757780450.html

Новое соглашение России и Белоруссии посчитали кошмаром для США

"Кошмар США сбывается": болгары обрадовались соглашению Белоруссии и России - РИА Новости, 05.11.2021

Новое соглашение России и Белоруссии посчитали кошмаром для США

Читатели болгарской газеты "Факты" прокомментировали подписание интеграционного декрета Союзного государства между Россией и Белоруссией. Многие отметили, что... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T10:35

2021-11-05T10:35

2021-11-05T15:24

в мире

болгария

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факты" прокомментировали подписание интеграционного декрета Союзного государства между Россией и Белоруссией. Многие отметили, что это соглашение может стать лишь началом для чего-то большего."Прощайте, иллюзии заморских стран о том, чтобы сделать Белоруссию второй украинской колонией", — написал пользователь с ником Кремък."Что ж, в этом нет ничего плохого. Другие бывшие советские республики могут присоединиться", — считает Петър."Белоруссия признала Крым российским. Сделан один из первых шагов к интеграции", — подчеркнул Костова."Православные страны не выживут, если не будут стремиться к союзу с Россией", — выразил мнение 6969."Ceгoдня Белоруссия и Рoccия, завтра Белоруссия, Россия и Новороссия co cтoлицей в Киеве! Так cбывaeтcя кoшмaр aмeрикaнcких мacoнoв — вoзрoждeниe Рoccийcкoй импeрии!" — подытожили читатели.Накануне в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, на котором Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Также были подписаны новая военная доктрина Союзного государства и концепция миграционной политики.

https://ria.ru/20211104/sanktsii-1757756112.html

https://ria.ru/20211104/priglashenie-1757736769.html

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белоруссия

новороссия

россия

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в мире, болгария, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, новороссия, россия