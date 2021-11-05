https://ria.ru/20211105/korabl-1757774311.html

НАСА испытает аппарат-камикадзе против астероидов

НАСА испытает аппарат-камикадзе против астероидов - РИА Новости, 05.11.2021

НАСА испытает аппарат-камикадзе против астероидов

НАСА запустит миниатюрный космический корабль, которому предстоит врезаться в астероид: это первые испытания технологии предотвращения катастроф, грозящих Земле РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T09:03

2021-11-05T09:03

2021-11-05T09:03

наука

калифорния

spacex

наса

космос - риа наука

spacex falcon 9

земля

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. НАСА запустит миниатюрный космический корабль, которому предстоит врезаться в астероид: это первые испытания технологии предотвращения катастроф, грозящих Земле в случае столкновения с крупным небесным телом, сообщило аэрокосмическое ведомство.Как предполагается, аппарат Double Asteroid Redirection Test (DART) будет запущен в конце ноября. Его целью станет небольшой околоземный астероид Диморф, который вращается вокруг более крупного астероида Дидима.Диаметр Диморфа составляет около 150 метров, и он не представляет опасности для Земли. В свою очередь размеры аппарата DART в сто раз меньше этой "луны", с которой он должен столкнуться на скорости 24 тысячи километров в час."Мы не планируем, что он уничтожит астероид. Он просто должен дать ему легкий толчок и изменить его орбиту. Это изменение должно быть в пределах одного градуса", - сказала на пресс-конференции координатор проекта Нэнси Чейбот.Вывод в космос аппарата на ракете SpaceX Falcon 9 назначен на 24 ноября с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии.

https://ria.ru/20211016/mks-1754831070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калифорния, spacex, наса, космос - риа наука, spacex falcon 9, земля