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Наука
https://ria.ru/20211105/korabl-1757774311.html
НАСА испытает аппарат-камикадзе против астероидов
НАСА испытает аппарат-камикадзе против астероидов - РИА Новости, 05.11.2021
НАСА испытает аппарат-камикадзе против астероидов
НАСА запустит миниатюрный космический корабль, которому предстоит врезаться в астероид: это первые испытания технологии предотвращения катастроф, грозящих Земле РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T09:03
2021-11-05T09:03
наука
калифорния
spacex
наса
космос - риа наука
spacex falcon 9
земля
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. НАСА запустит миниатюрный космический корабль, которому предстоит врезаться в астероид: это первые испытания технологии предотвращения катастроф, грозящих Земле в случае столкновения с крупным небесным телом, сообщило аэрокосмическое ведомство.Как предполагается, аппарат Double Asteroid Redirection Test (DART) будет запущен в конце ноября. Его целью станет небольшой околоземный астероид Диморф, который вращается вокруг более крупного астероида Дидима.Диаметр Диморфа составляет около 150 метров, и он не представляет опасности для Земли. В свою очередь размеры аппарата DART в сто раз меньше этой "луны", с которой он должен столкнуться на скорости 24 тысячи километров в час."Мы не планируем, что он уничтожит астероид. Он просто должен дать ему легкий толчок и изменить его орбиту. Это изменение должно быть в пределах одного градуса", - сказала на пресс-конференции координатор проекта Нэнси Чейбот.Вывод в космос аппарата на ракете SpaceX Falcon 9 назначен на 24 ноября с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии.
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калифорния, spacex, наса, космос - риа наука, spacex falcon 9, земля
09:03 05.11.2021
 
НАСА испытает аппарат-камикадзе против астероидов

НАСА запустит космический корабль, который врежется в астероид

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. НАСА запустит миниатюрный космический корабль, которому предстоит врезаться в астероид: это первые испытания технологии предотвращения катастроф, грозящих Земле в случае столкновения с крупным небесным телом, сообщило аэрокосмическое ведомство.
Как предполагается, аппарат Double Asteroid Redirection Test (DART) будет запущен в конце ноября. Его целью станет небольшой околоземный астероид Диморф, который вращается вокруг более крупного астероида Дидима.
Диаметр Диморфа составляет около 150 метров, и он не представляет опасности для Земли. В свою очередь размеры аппарата DART в сто раз меньше этой "луны", с которой он должен столкнуться на скорости 24 тысячи километров в час.
"Мы не планируем, что он уничтожит астероид. Он просто должен дать ему легкий толчок и изменить его орбиту. Это изменение должно быть в пределах одного градуса", - сказала на пресс-конференции координатор проекта Нэнси Чейбот.
Вывод в космос аппарата на ракете SpaceX Falcon 9 назначен на 24 ноября с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
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НаукаКалифорнияSpaceXНАСАКосмос - РИА НаукаSpaceX Falcon 9Земля
 
 
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