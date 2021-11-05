https://ria.ru/20211105/kanikuly-1757802677.html

В Чувашии отказались продлевать нерабочие дни и каникулы в школе

В Чувашии отказались продлевать нерабочие дни и каникулы в школе - РИА Новости, 05.11.2021

В Чувашии отказались продлевать нерабочие дни и каникулы в школе

Чувашия с 8 ноября выходит из режима нерабочих дней с условием соблюдения ограничений, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T15:09

2021-11-05T15:09

2021-11-05T15:25

общество

школа

дети

чебоксары

чувашская республика (чувашия)

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585115544_0:0:1709:961_1920x0_80_0_0_def042c5d5a552e02230d2d2953a7149.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 ноя - РИА Новости. Чувашия с 8 ноября выходит из режима нерабочих дней с условием соблюдения ограничений, сообщает пресс-служба главы региона.Соответствующее решение принято на заседании регионального оперативного штаба в пятницу и закреплено изменениями в указ главы Чувашии."В целом по республике с 8 ноября возобновляется работа непродовольственных торговых объектов, обучение в школах, а вход в административные здания органов государственной власти и органов местного самоуправления будет разрешен при предъявлении одного из документов, подтверждающих отсутствие заболевания коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.Отмечается, что с 8 ноября устанавливаются дополнительные ограничения деятельности торговых объектов по реализации непродовольственных товаров. Посещать их можно при условии предъявления сертификата о вакцинации, ПЦР-теста или справки о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании коронавирусом с предоставлением документа, удостоверяющего личность.Исключением являются имеющие отдельный уличный вход аптеки, салоны связи, торговые объекты по реализации непродовольственных товаров первой необходимости - бензина, дизельного и газомоторного топлива, автозапчастей, очков, линз, зоотоваров и ритуальных принадлежностей. При посещении этих объектов, а также продовольственных магазинов предъявление документов не требуется."В связи с неблагоприятными показателями заболеваемости и вакцинации в Янтиковском, Алатырском районах и городе Алатырь действующие до 8 ноября ограничения будут продлены до особого распоряжения", - подчеркивается в сообщении.При этом в этих муниципалитетах разрешается деятельность предприятий торговли площадью до 500 квадратных метров, реализующих непродовольственные товары первой необходимости при условии предъявления сертификата о вакцинации, ПЦР-теста или справки о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании коронавирусом с предоставлением документа, удостоверяющего личность.Отмечается, что ограничения по времени работы с 23.00 до 6.00 остаются в силе для всех предприятий общественного питания по всей республике. Исключение составляют объекты общественного питания, являющиеся зонами, свободными от COVID-19. Они могут работать с 6 утра до 1 часа ночи. На территориях Янтиковского, Алатырского районов и города Алатырь до особого распоряжения могут работать только объекты общественного питания, являющиеся зонами, свободными от COVID-19, площадью зала обслуживания посетителей не менее 150 квадратных метров."За период нерабочих дней ситуация в республике стабилизировалась. Так, процент свободного коечного фонда составляет 21,9% (свободных коек – 781), тогда как ранее показатель не превышал 4,5%... Отмечается тенденция к снижению заболеваемости среди детей, а темпы вакцинации среди педагогического состава превышают 80%. С 8 ноября в очном режиме возобновляется работа всех общеобразовательных учреждений", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211105/golikova-1757793888.html

https://ria.ru/20211105/koronavirus-1757783589.html

чебоксары

чувашская республика (чувашия)

россия

алатырь

алатырский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, школа, дети, чебоксары, чувашская республика (чувашия), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, алатырь, алатырский район