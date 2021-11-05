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В Чувашии отказались продлевать нерабочие дни и каникулы в школе
В Чувашии отказались продлевать нерабочие дни и каникулы в школе - РИА Новости, 05.11.2021
В Чувашии отказались продлевать нерабочие дни и каникулы в школе
Чувашия с 8 ноября выходит из режима нерабочих дней с условием соблюдения ограничений, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T15:09
2021-11-05T15:25
общество
школа
дети
чебоксары
чувашская республика (чувашия)
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 ноя - РИА Новости. Чувашия с 8 ноября выходит из режима нерабочих дней с условием соблюдения ограничений, сообщает пресс-служба главы региона.Соответствующее решение принято на заседании регионального оперативного штаба в пятницу и закреплено изменениями в указ главы Чувашии."В целом по республике с 8 ноября возобновляется работа непродовольственных торговых объектов, обучение в школах, а вход в административные здания органов государственной власти и органов местного самоуправления будет разрешен при предъявлении одного из документов, подтверждающих отсутствие заболевания коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.Отмечается, что с 8 ноября устанавливаются дополнительные ограничения деятельности торговых объектов по реализации непродовольственных товаров. Посещать их можно при условии предъявления сертификата о вакцинации, ПЦР-теста или справки о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании коронавирусом с предоставлением документа, удостоверяющего личность.Исключением являются имеющие отдельный уличный вход аптеки, салоны связи, торговые объекты по реализации непродовольственных товаров первой необходимости - бензина, дизельного и газомоторного топлива, автозапчастей, очков, линз, зоотоваров и ритуальных принадлежностей. При посещении этих объектов, а также продовольственных магазинов предъявление документов не требуется."В связи с неблагоприятными показателями заболеваемости и вакцинации в Янтиковском, Алатырском районах и городе Алатырь действующие до 8 ноября ограничения будут продлены до особого распоряжения", - подчеркивается в сообщении.При этом в этих муниципалитетах разрешается деятельность предприятий торговли площадью до 500 квадратных метров, реализующих непродовольственные товары первой необходимости при условии предъявления сертификата о вакцинации, ПЦР-теста или справки о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании коронавирусом с предоставлением документа, удостоверяющего личность.Отмечается, что ограничения по времени работы с 23.00 до 6.00 остаются в силе для всех предприятий общественного питания по всей республике. Исключение составляют объекты общественного питания, являющиеся зонами, свободными от COVID-19. Они могут работать с 6 утра до 1 часа ночи. На территориях Янтиковского, Алатырского районов и города Алатырь до особого распоряжения могут работать только объекты общественного питания, являющиеся зонами, свободными от COVID-19, площадью зала обслуживания посетителей не менее 150 квадратных метров."За период нерабочих дней ситуация в республике стабилизировалась. Так, процент свободного коечного фонда составляет 21,9% (свободных коек – 781), тогда как ранее показатель не превышал 4,5%... Отмечается тенденция к снижению заболеваемости среди детей, а темпы вакцинации среди педагогического состава превышают 80%. С 8 ноября в очном режиме возобновляется работа всех общеобразовательных учреждений", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211105/golikova-1757793888.html
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общество, школа, дети, чебоксары, чувашская республика (чувашия), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, алатырь, алатырский район
15:09 05.11.2021 (обновлено: 15:25 05.11.2021)
 
В Чувашии отказались продлевать нерабочие дни и каникулы в школе

В Чувашии отказались продлевать нерабочие дни и каникулы в школе после седьмого ноября

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Антон Уницын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 ноя - РИА Новости. Чувашия с 8 ноября выходит из режима нерабочих дней с условием соблюдения ограничений, сообщает пресс-служба главы региона.
Соответствующее решение принято на заседании регионального оперативного штаба в пятницу и закреплено изменениями в указ главы Чувашии.
"В целом по республике с 8 ноября возобновляется работа непродовольственных торговых объектов, обучение в школах, а вход в административные здания органов государственной власти и органов местного самоуправления будет разрешен при предъявлении одного из документов, подтверждающих отсутствие заболевания коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 8 ноября устанавливаются дополнительные ограничения деятельности торговых объектов по реализации непродовольственных товаров. Посещать их можно при условии предъявления сертификата о вакцинации, ПЦР-теста или справки о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании коронавирусом с предоставлением документа, удостоверяющего личность.
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Исключением являются имеющие отдельный уличный вход аптеки, салоны связи, торговые объекты по реализации непродовольственных товаров первой необходимости - бензина, дизельного и газомоторного топлива, автозапчастей, очков, линз, зоотоваров и ритуальных принадлежностей. При посещении этих объектов, а также продовольственных магазинов предъявление документов не требуется.
"В связи с неблагоприятными показателями заболеваемости и вакцинации в Янтиковском, Алатырском районах и городе Алатырь действующие до 8 ноября ограничения будут продлены до особого распоряжения", - подчеркивается в сообщении.
При этом в этих муниципалитетах разрешается деятельность предприятий торговли площадью до 500 квадратных метров, реализующих непродовольственные товары первой необходимости при условии предъявления сертификата о вакцинации, ПЦР-теста или справки о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании коронавирусом с предоставлением документа, удостоверяющего личность.
Отмечается, что ограничения по времени работы с 23.00 до 6.00 остаются в силе для всех предприятий общественного питания по всей республике. Исключение составляют объекты общественного питания, являющиеся зонами, свободными от COVID-19. Они могут работать с 6 утра до 1 часа ночи. На территориях Янтиковского, Алатырского районов и города Алатырь до особого распоряжения могут работать только объекты общественного питания, являющиеся зонами, свободными от COVID-19, площадью зала обслуживания посетителей не менее 150 квадратных метров.
"За период нерабочих дней ситуация в республике стабилизировалась. Так, процент свободного коечного фонда составляет 21,9% (свободных коек – 781), тогда как ранее показатель не превышал 4,5%... Отмечается тенденция к снижению заболеваемости среди детей, а темпы вакцинации среди педагогического состава превышают 80%. С 8 ноября в очном режиме возобновляется работа всех общеобразовательных учреждений", - говорится в сообщении.
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