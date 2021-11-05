https://ria.ru/20211105/immunitet-1757783001.html

Оперштаб назвал уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России

Оперштаб назвал уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России - РИА Новости, 05.11.2021

Оперштаб назвал уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России за неделю вырос до 48%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T11:01

2021-11-05T11:01

2021-11-05T11:01

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России за неделю вырос до 48%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Неделей ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета в стране составляет 46,8%."Уровень коллективного иммунитета в России составляет 48%", - говорится в сообщении.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название " Спутник V ". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - " ЭпиВакКорона " от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины " Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - " ЭпиВакКорону -Н".

https://ria.ru/20211105/koronavirus-1757781582.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии