https://ria.ru/20211105/immunitet-1757783001.html
Оперштаб назвал уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России
Оперштаб назвал уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России - РИА Новости, 05.11.2021
Оперштаб назвал уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России за неделю вырос до 48%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T11:01
2021-11-05T11:01
2021-11-05T11:01
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России за неделю вырос до 48%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Неделей ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета в стране составляет 46,8%."Уровень коллективного иммунитета в России составляет 48%", - говорится в сообщении.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название " Спутник V ". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - " ЭпиВакКорона " от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины " Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - " ЭпиВакКорону -Н".
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 48%