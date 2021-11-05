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Украинцев обрекли на нищету
"Обозреватель": украинцев обрекли в 2022 году на бедность - РИА Новости, 05.11.2021
Украинцев обрекли на нищету
Украинцев в 2022 году ожидает снижение реального размера минимальной заработной платы и пенсий, сообщает портал "Обозреватель". РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T06:53
2021-11-05T06:53
в мире
украина
ситуация на украине
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Украинцев в 2022 году ожидает снижение реального размера минимальной заработной платы и пенсий, сообщает портал "Обозреватель".Минимальная пенсия до июля 2022 останется уровне 1934 гривны, после увеличится до 2027 гривен, а в декабре – до 2093 гривен. При этом, согласно расчетам министерства социального развития, пенсионеру на самые базовые потребности в месяц необходимо 3692 гривны.Такие цифры, отмечает "Обозреватель", свидетельствуют о том, что большая часть украинцев на заслуженном отдыхе в 2022-м обречена на бедность.Минимальную заработную плату повысят лишь на три процента, на 200 гривен, – до 6700. При этом ожидаемый уровень инфляции прогнозируется на уровне пять—семь процентов.Верховная рада ранее поддержала законопроект о государственном бюджете Украины на 2022 год. В текущем виде проект бюджета предусматривает доходы в размере 1,267 триллиона гривен, расходы — 1,441 триллиона гривен. Дефицит бюджета составит 188 миллиардов.Ранее политолог Андрей Ермолаев заявил, что украинская экономика фактически работает "в минус", наполнением Пенсионного фонда никто заниматься не будет.Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, в свою очередь, заявил, что средняя украинская пенсия примерно в три раза ниже средней российской. Также политик выразил мнение, что сегодняшняя Украина — это беднейшая страна в Европе "абсолютно по всем параметрам".
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в мире, украина, ситуация на украине
06:53 05.11.2021
 
"Обозреватель": украинцев обрекли в 2022 году на бедность

"Обозреватель": украинцев ждет в 2022 году снижение минимальных зарплат и пенсий

© Depositphotos / DmitrozaУкраинская гривна
Украинская гривна - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© Depositphotos / Dmitroza
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Украинцев в 2022 году ожидает снижение реального размера минимальной заработной платы и пенсий, сообщает портал "Обозреватель".
Минимальная пенсия до июля 2022 останется уровне 1934 гривны, после увеличится до 2027 гривен, а в декабре – до 2093 гривен. При этом, согласно расчетам министерства социального развития, пенсионеру на самые базовые потребности в месяц необходимо 3692 гривны.
Такие цифры, отмечает "Обозреватель", свидетельствуют о том, что большая часть украинцев на заслуженном отдыхе в 2022-м обречена на бедность.
Минимальную заработную плату повысят лишь на три процента, на 200 гривен, – до 6700. При этом ожидаемый уровень инфляции прогнозируется на уровне пять—семь процентов.
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Верховная рада ранее поддержала законопроект о государственном бюджете Украины на 2022 год. В текущем виде проект бюджета предусматривает доходы в размере 1,267 триллиона гривен, расходы — 1,441 триллиона гривен. Дефицит бюджета составит 188 миллиардов.
Ранее политолог Андрей Ермолаев заявил, что украинская экономика фактически работает "в минус", наполнением Пенсионного фонда никто заниматься не будет.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, в свою очередь, заявил, что средняя украинская пенсия примерно в три раза ниже средней российской. Также политик выразил мнение, что сегодняшняя Украина — это беднейшая страна в Европе "абсолютно по всем параметрам".
 
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