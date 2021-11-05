https://ria.ru/20211105/avstriya-1757788710.html

Глава МИД Австрии заявил, что был бы рад посетить Москву

Глава МИД Австрии заявил, что был бы рад посетить Москву - РИА Новости, 05.11.2021

Глава МИД Австрии заявил, что был бы рад посетить Москву

Новый глава МИД Австрии Михаэль Линхарт ждет возможности лично познакомиться с российским коллегой Сергеем Лавровым и будет рад посетить Москву, если будет... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T11:57

2021-11-05T11:57

2021-11-05T12:05

в мире

австрия

москва

александер шалленберг

михаэль линхарт

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ВЕНА, 5 ноя - РИА Новости, Маргарита Костив. Новый глава МИД Австрии Михаэль Линхарт ждет возможности лично познакомиться с российским коллегой Сергеем Лавровым и будет рад посетить Москву, если будет конкретный повод, об этом австрийский министр сообщил в интервью РИА Новости.Линхарт приступил к обязанностям главы МИД Австрии в начале октября."Я, конечно, с нетерпением жду возможности лично познакомиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и продолжить интенсивный обмен, который шел под руководством моего предшественника и нынешнего канцлера Александера Шалленберга. Если будет конкретный повод, я буду рад нанести визит в Москву по согласованию с российской стороной. На данный момент нет конкретных планов", - заявил Линхарт.Читайте полный текст интервью >>

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в мире, австрия, москва, александер шалленберг, михаэль линхарт