https://ria.ru/20211105/avstriya-1757784900.html

Австрия снимет все ограничения на авиасообщение с Россией

Австрия снимет все ограничения на авиасообщение с Россией - РИА Новости, 05.11.2021

Австрия снимет все ограничения на авиасообщение с Россией

Австрия с 9 ноября снимает все ограничения на авиасообщение с Россией, однако правила въезда останутся неизменными, заявил в интервью РИА Новости новый глава... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T11:17

2021-11-05T11:17

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ВЕНА, 5 ноя - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрия с 9 ноября снимает все ограничения на авиасообщение с Россией, однако правила въезда останутся неизменными, заявил в интервью РИА Новости новый глава МИД Австрии Михаэль Линхарт.Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили, что Россия снимает ограничения на авиасообщение с Австрией с 9 ноября."Мы категорически приветствуем российское предложение и с нашей стороны в ответ снимем все ограничения на авиасообщение. Конечно, правила въезда остаются неизменными", - заявил Линхарт.Въезд из России в Австрию в настоящий момент возможен, в том числе и по туристической визе, однако при отсутствии сертификата о вакцинации одним из одобренных в ЕС или ВОЗ препаратов придется отправиться на десятидневный карантин, который можно досрочно завершить, сдав тест на шестой день по прибытии.Читайте полный текст интервью >>

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2021

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