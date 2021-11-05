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Туризм
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Австрия снимет все ограничения на авиасообщение с Россией
Австрия снимет все ограничения на авиасообщение с Россией - РИА Новости, 05.11.2021
Австрия снимет все ограничения на авиасообщение с Россией
Австрия с 9 ноября снимает все ограничения на авиасообщение с Россией, однако правила въезда останутся неизменными, заявил в интервью РИА Новости новый глава... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T11:17
2021-11-05T12:03
туризм
австрия
новости - туризм
мид австрии
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ВЕНА, 5 ноя - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрия с 9 ноября снимает все ограничения на авиасообщение с Россией, однако правила въезда останутся неизменными, заявил в интервью РИА Новости новый глава МИД Австрии Михаэль Линхарт.Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили, что Россия снимает ограничения на авиасообщение с Австрией с 9 ноября."Мы категорически приветствуем российское предложение и с нашей стороны в ответ снимем все ограничения на авиасообщение. Конечно, правила въезда остаются неизменными", - заявил Линхарт.Въезд из России в Австрию в настоящий момент возможен, в том числе и по туристической визе, однако при отсутствии сертификата о вакцинации одним из одобренных в ЕС или ВОЗ препаратов придется отправиться на десятидневный карантин, который можно досрочно завершить, сдав тест на шестой день по прибытии.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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австрия, новости - туризм, мид австрии, россия
11:17 05.11.2021 (обновлено: 12:03 05.11.2021)
 
Австрия снимет все ограничения на авиасообщение с Россией

Австрия снимет все ограничения на авиасообщение с Россией, не изменив правила въезда

© Fotolia / jorisvoВенская ратуша. Австрия
Венская ратуша. Австрия - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© Fotolia / jorisvo
Читать ria.ru в
ВЕНА, 5 ноя - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрия с 9 ноября снимает все ограничения на авиасообщение с Россией, однако правила въезда останутся неизменными, заявил в интервью РИА Новости новый глава МИД Австрии Михаэль Линхарт.
Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили, что Россия снимает ограничения на авиасообщение с Австрией с 9 ноября.
"Мы категорически приветствуем российское предложение и с нашей стороны в ответ снимем все ограничения на авиасообщение. Конечно, правила въезда остаются неизменными", - заявил Линхарт.
Въезд из России в Австрию в настоящий момент возможен, в том числе и по туристической визе, однако при отсутствии сертификата о вакцинации одним из одобренных в ЕС или ВОЗ препаратов придется отправиться на десятидневный карантин, который можно досрочно завершить, сдав тест на шестой день по прибытии.
Читайте полный текст интервью >>
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