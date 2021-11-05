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Глава МИД Австрии выступил за восстановление отношений с Россией

Глава МИД Австрии выступил за восстановление отношений с Россией - РИА Новости, 05.11.2021

Глава МИД Австрии выступил за восстановление отношений с Россией

Австрии и России важно как можно быстрее восстановить отношения до докризисного уровня, заявил в интервью РИА Новости новый глава МИД Австрии Михаэль Линхарт. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T11:09

2021-11-05T11:09

2021-11-05T12:03

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ВЕНА, 5 ноя - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрии и России важно как можно быстрее восстановить отношения до докризисного уровня, заявил в интервью РИА Новости новый глава МИД Австрии Михаэль Линхарт.По его словам, у Австрии и России традиционно хорошие и прагматичные отношения, что находит отражение в регулярных прямых контактах, даже на самом высоком уровне, и в тесном сотрудничестве в сферах бизнеса, культуры, туризма, науки, образования и в межчеловеческом обмене."К сожалению, пандемия также наложила отпечаток на наши двусторонние отношения: мы зафиксировали болезненный спад в объеме двусторонней торговли и туризме. Поэтому для меня очень важно как можно быстрее восстановить наши двусторонние отношения до докризисного уровня и дальше развивать отношения в интересах наших двух стран. Благодаря "Сочинскому диалогу", платформе для контактов между представителями гражданского общества Австрии и России, запущенной в 2019 году, стало возможным поддерживать диалог даже во время пандемии", - заявил Линхарт.Читайте полный текст интервью >>

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