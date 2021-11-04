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Путин пообещал рассмотреть вопрос о новых выплатах защитникам Севастополя

Путин пообещал рассмотреть вопрос о новых выплатах защитникам Севастополя - РИА Новости, 04.11.2021

Путин пообещал рассмотреть вопрос о новых выплатах защитникам Севастополя

Владимир Путин пообещал губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву рассмотреть предложение о введении новых выплат жителям и защитникам Севастополя, пережившим... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T20:11

2021-11-04T20:11

2021-11-04T22:37

общество

севастополь

владимир путин

михаил развожаев

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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости. Владимир Путин пообещал губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву рассмотреть предложение о введении новых выплат жителям и защитникам Севастополя, пережившим 250-дневную оборону города в годы Великой Отечественной войны."Хорошо, сделаем", — сказал президент в ответ на просьбу Развожаева.По мнению губернатора, размер выплат должен составлять около 50 тысяч рублей.Российский лидер прибыл в Севастополь в День народного единства.Путин в декабре 2020 года подписал федеральный закон о присвоении статуса ветеранов Великой Отечественной войны жителям осажденного Севастополя. Из резервного фонда президента на выплаты по 75 тысяч рублей этой категории граждан направили более 83 миллионов рублей.Тридцатого октября 2021 года исполнилось 80 лет со дня начала обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20211104/putin-1757724923.html

севастополь

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2021

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общество, севастополь, владимир путин, михаил развожаев