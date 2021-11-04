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Путин пообещал рассмотреть вопрос о новых выплатах защитникам Севастополя
Путин пообещал рассмотреть вопрос о новых выплатах защитникам Севастополя - РИА Новости, 04.11.2021
Путин пообещал рассмотреть вопрос о новых выплатах защитникам Севастополя
Владимир Путин пообещал губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву рассмотреть предложение о введении новых выплат жителям и защитникам Севастополя, пережившим... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T20:11
2021-11-04T22:37
общество
севастополь
владимир путин
михаил развожаев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости. Владимир Путин пообещал губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву рассмотреть предложение о введении новых выплат жителям и защитникам Севастополя, пережившим 250-дневную оборону города в годы Великой Отечественной войны."Хорошо, сделаем", — сказал президент в ответ на просьбу Развожаева.По мнению губернатора, размер выплат должен составлять около 50 тысяч рублей.Российский лидер прибыл в Севастополь в День народного единства.Путин в декабре 2020 года подписал федеральный закон о присвоении статуса ветеранов Великой Отечественной войны жителям осажденного Севастополя. Из резервного фонда президента на выплаты по 75 тысяч рублей этой категории граждан направили более 83 миллионов рублей.Тридцатого октября 2021 года исполнилось 80 лет со дня начала обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20211104/putin-1757724923.html
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общество, севастополь, владимир путин, михаил развожаев
20:11 04.11.2021 (обновлено: 22:37 04.11.2021)
 
Путин пообещал рассмотреть вопрос о новых выплатах защитникам Севастополя

Путин поддержал идею Развожаева о дополнительных выплатах участникам обороны Севастополя

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Севастополя Михаил Развожаев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Севастополя Михаил Развожаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / POOL
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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости. Владимир Путин пообещал губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву рассмотреть предложение о введении новых выплат жителям и защитникам Севастополя, пережившим 250-дневную оборону города в годы Великой Отечественной войны.
"Хорошо, сделаем", — сказал президент в ответ на просьбу Развожаева.
По мнению губернатора, размер выплат должен составлять около 50 тысяч рублей.

"Это будет значимой оценкой их вклада и поддержкой для наших севастопольцев", — отметил глава Севастополя.

Российский лидер прибыл в Севастополь в День народного единства.
Президент РФ Владимир Путин во время видеообращения к участникам заседания по управлению лесным хозяйством и землепользованию в рамках климатического саммита ООН - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
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Путин в декабре 2020 года подписал федеральный закон о присвоении статуса ветеранов Великой Отечественной войны жителям осажденного Севастополя. Из резервного фонда президента на выплаты по 75 тысяч рублей этой категории граждан направили более 83 миллионов рублей.
Тридцатого октября 2021 года исполнилось 80 лет со дня начала обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны.
Путин посетил Севастополь в День народного единства
CC BY 4.0 / Администрация Президента России /

Президент России Владимир Путин в День народного единства 4 ноября посетил Севастополь и оттуда поздравил россиян с праздником.

Президент РФ Владимир Путин в Севастополе на церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу, посвящённому окончанию Гражданской войны
1 из 7

Президент России Владимир Путин в День народного единства 4 ноября посетил Севастополь и оттуда поздравил россиян с праздником.

CC BY 4.0 / Администрация Президента России /
© POOL

Глава государства возложил цветы к открытому в апреле мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны в России (1917-1922).

Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу в Севастополе, посвящённому окончанию Гражданской войны
2 из 7

Глава государства возложил цветы к открытому в апреле мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны в России (1917-1922).

© POOL
© РИА Новости / POOL

Гражданскую войну после революции 1917 года Путин назвал "новой страшной смутой" в истории страны.

Президент РФ Владимир Путин в Севастополе на церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу, посвящённому окончанию Гражданской войны
3 из 7

Гражданскую войну после революции 1917 года Путин назвал "новой страшной смутой" в истории страны.

© РИА Новости / POOL
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Он напомнил, что в 1920 году от российского берега отправлялись пароходы, отвозившие тех, кто уходил в эмиграцию.

Президент РФ Владимир Путин в Севастополе на церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу, посвящённому окончанию Гражданской войны
4 из 7

Он напомнил, что в 1920 году от российского берега отправлялись пароходы, отвозившие тех, кто уходил в эмиграцию.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

"Безусловно, большинство из них были патриотами России и искренне любили ее, так же как и те, кто оставался, чтобы строить новую страну и, как они думали, лучшую жизнь", — добавил президент.

Президент РФ Владимир Путин в Севастополе на церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу, посвящённому окончанию Гражданской войны
5 из 7

"Безусловно, большинство из них были патриотами России и искренне любили ее, так же как и те, кто оставался, чтобы строить новую страну и, как они думали, лучшую жизнь", — добавил президент.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / POOL

По его словам, памятник в Севастополе служит знаком того, что Россия "помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились".

Президент РФ Владимир Путин в Севастополе на церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу, посвящённому окончанию Гражданской войны
6 из 7

По его словам, памятник в Севастополе служит знаком того, что Россия "помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились".

© РИА Новости / POOL
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Путин отметил, что страна вновь обрела историческое единство и особенно сильно это ощущается именно в Севастополе, в Крыму.

Президент РФ Владимир Путин в Севастополе во время фотографирования с участниками церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу, посвящённому окончанию Гражданской войны
7 из 7

Путин отметил, что страна вновь обрела историческое единство и особенно сильно это ощущается именно в Севастополе, в Крыму.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
1 из 7

Президент России Владимир Путин в День народного единства 4 ноября посетил Севастополь и оттуда поздравил россиян с праздником.

CC BY 4.0 / Администрация Президента России /
2 из 7

Глава государства возложил цветы к открытому в апреле мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны в России (1917-1922).

© POOL
3 из 7

Гражданскую войну после революции 1917 года Путин назвал "новой страшной смутой" в истории страны.

© РИА Новости / POOL
4 из 7

Он напомнил, что в 1920 году от российского берега отправлялись пароходы, отвозившие тех, кто уходил в эмиграцию.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
5 из 7

"Безусловно, большинство из них были патриотами России и искренне любили ее, так же как и те, кто оставался, чтобы строить новую страну и, как они думали, лучшую жизнь", — добавил президент.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
6 из 7

По его словам, памятник в Севастополе служит знаком того, что Россия "помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились".

© РИА Новости / POOL
7 из 7

Путин отметил, что страна вновь обрела историческое единство и особенно сильно это ощущается именно в Севастополе, в Крыму.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
 
ОбществоСевастопольВладимир ПутинМихаил Развожаев
 
 
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