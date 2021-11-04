https://ria.ru/20211104/vykhodnye-1757668945.html

Опрос показал, что россияне хотят больше выходных

Опрос показал, что россияне хотят больше выходных - РИА Новости, 04.11.2021

Опрос показал, что россияне хотят больше выходных

Почти половина россиян считают, что выходных должно быть больше, большинство при этом работают по графику 5/2, показало исследование HeadHunter, которое есть у... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T05:22

2021-11-04T05:22

2021-11-04T10:11

общество

россия

куда поехать в выходные

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Почти половина россиян считают, что выходных должно быть больше, большинство при этом работают по графику 5/2, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости.По данным исследования, свыше половины (67%) работников в России трудятся по графику 5/2, каждый десятый – по графику 2/2. Наименее распространены в стране графики 6/1 и 4/3 – так работают лишь 6% респондентов. Почти у каждого пятого (17%) работника свободный график из-за режима самозанятости либо по договоренности с работодателем.При этом не устраивает текущий график работы почти каждого третьего (30%) респондента. Наименее удовлетворены графиком жители Санкт-Петербурга (35%), представители сфер маркетинга, рекламы и PR (45%), а также свыше трети строителей, юристов, административного персонала.Более трети (38%) среди тех, кто хотел бы изменить график, хотели бы работать 6/1, 30% – 4/3, 28% - 5/2. Каждый шестой (16%) хотел бы работать в "плавающем" графике 4/2 либо в свободном, без привязки к дням недели.Почти половина (47%) работников считают, что выходных дней должно быть больше, наибольшая доля - среди москвичей и жителей Краснодарского края (по 54%). Дополнительные выходные также поддерживают 70% юристов. Для 37% работников выходных достаточно, а каждый шестой затруднился дать ответ на вопрос.Учитывая сложности с поездками за границу и на курорты, лишь чуть больше трети (38%) работников готовы не брать весь отпуск подряд, а распределить дни на весь год, регулярно прибавляя к обычным выходным 1-2 дня.В условиях сложной эпидемиологической обстановки наиболее популярные способы проводить выходные у россиян: посвятить время семье (57%), гулять (51%), сидеть дома (49%).При это большинство соискателей (58%) назвали идеальным отдыхом от работы выезд на природу и путешествия в другие страны, а для 40% идеальный отдых – это занятие любимым хобби или просмотр сериалов/фильмов. Наименьший выбор (4%) в пользу представлений об идеальном отдыхе получили сон, видеоигры, время наедине и посещение театров, музеев, ресторанов.Исследование проводилось с 25 октября по 3 ноября среди 2583 российских работников и соискателей.

https://ria.ru/20210726/rabota-1742864405.html

https://ria.ru/20211025/kuban-1756165636.html

https://ria.ru/20211020/puteshestviya-1755329218.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, куда поехать в выходные