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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211104/tatarstan-1757680279.html
Татарстан не будет продлевать нерабочие дни после 7 ноября
Татарстан не будет продлевать нерабочие дни после 7 ноября - РИА Новости, 04.11.2021
Татарстан не будет продлевать нерабочие дни после 7 ноября
Татарстан не будет продлевать нерабочие дни после 7 ноября, но не исключает введение дополнительных ограничительных мер в связи с распространением новой... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T10:22
2021-11-04T10:22
распространение коронавируса
республика татарстан (татарстан)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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КАЗАНЬ, 4 ноя – РИА Новости. Татарстан не будет продлевать нерабочие дни после 7 ноября, но не исключает введение дополнительных ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба главы республики."Оперативный штаб республики доложил президенту Татарстана Рустаму Минниханову об эпидемиологической ситуации. По итогам доклада принято решение не продлевать режим нерабочих дней с 8 ноября", - говорится в сообщении.Вместе с тем, отмечается, что введенные ранее жесткие ограничения и запреты на работу ряда объектов, запрет на проведение зрелищно-развлекательных и массовых мероприятий продолжают действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки."Также сообщаем, что в зависимости от эпидситуации не исключается введения дополнительных ограничительных мер. Их перечень сейчас находится на рассмотрении правительства Республики Татарстан", - информирует пресс-служба.Татарстан с 11 октября ввел QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Позднее данное требование распространилось на посещение практически всех объектов, в том числе торговых центров и магазинов площадью более 150 квадратных метров, концернах залов, официальных культурных и спортивных мероприятий. Запрещена работа в ночное время всех заведений общепита (за исключением аэропортов, вокзалов, дорожного сервиса), магазинов, запрет не распространяется лишь на работу аптек и автозаправочных станций. Также запрещены все культурно-зрелищные мероприятия, в том числе для детей.Введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, в числе которых люди старше 60 лет, работники медицинских, образовательных, социальных учреждений, сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленных и строительных предприятий, сельхозработники, сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие. Также введена обязательная самоизоляция для невакцинированных жителей республики старше 60 лет.
https://ria.ru/20211104/test-1757667034.html
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республика татарстан (татарстан), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:22 04.11.2021
 
Татарстан не будет продлевать нерабочие дни после 7 ноября

Татарстан не будет продлевать нерабочие дни после 7 ноября, но возможны новые ограничения

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДевушки выходят из круглосуточного пункта вакцинации от Covid-19 у торгово-развлекательного центра "МЕГА" в Казани
Девушки выходят из круглосуточного пункта вакцинации от Covid-19 у торгово-развлекательного центра МЕГА в Казани - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 4 ноя – РИА Новости. Татарстан не будет продлевать нерабочие дни после 7 ноября, но не исключает введение дополнительных ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба главы республики.
"Оперативный штаб республики доложил президенту Татарстана Рустаму Минниханову об эпидемиологической ситуации. По итогам доклада принято решение не продлевать режим нерабочих дней с 8 ноября", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, отмечается, что введенные ранее жесткие ограничения и запреты на работу ряда объектов, запрет на проведение зрелищно-развлекательных и массовых мероприятий продолжают действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.
"Также сообщаем, что в зависимости от эпидситуации не исключается введения дополнительных ограничительных мер. Их перечень сейчас находится на рассмотрении правительства Республики Татарстан", - информирует пресс-служба.
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Татарстан с 11 октября ввел QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Позднее данное требование распространилось на посещение практически всех объектов, в том числе торговых центров и магазинов площадью более 150 квадратных метров, концернах залов, официальных культурных и спортивных мероприятий. Запрещена работа в ночное время всех заведений общепита (за исключением аэропортов, вокзалов, дорожного сервиса), магазинов, запрет не распространяется лишь на работу аптек и автозаправочных станций. Также запрещены все культурно-зрелищные мероприятия, в том числе для детей.
Введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, в числе которых люди старше 60 лет, работники медицинских, образовательных, социальных учреждений, сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленных и строительных предприятий, сельхозработники, сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие. Также введена обязательная самоизоляция для невакцинированных жителей республики старше 60 лет.
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