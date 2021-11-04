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Слуцкий назвал внесение Галкина в черный список на Украине абсурдом
Слуцкий назвал внесение Галкина в черный список на Украине абсурдом - РИА Новости, 04.11.2021
Слуцкий назвал внесение Галкина в черный список на Украине абсурдом
Внесение российского юмориста Максима Галкина в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, является абсурдом и представляет собой "вульгарное... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T17:26
2021-11-04T17:26
2021-11-04T17:26
украина
сергей пенкин
госдума рф
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
telegram (приложение)
министерство культуры украины
юлия чичерина
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Внесение российского юмориста Максима Галкина в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, является абсурдом и представляет собой "вульгарное проявление цензуры", заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."Что же происходит с национальной безопасностью Украины, если ей угрожают российские артисты?.. Подобные персональные санкции попросту абсурдны и глупы, не говоря о том, что это вульгарное проявление цензуры. Украинский Минкульт попросту высек себя, как унитер-офицерская вдова у Гоголя - гения русской литературы. К слову, украинского происхождения в понятиях современной географии" - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.
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украина, сергей пенкин, госдума рф, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), telegram (приложение), министерство культуры украины, юлия чичерина, леонид слуцкий (политик)
Слуцкий назвал внесение Галкина в черный список на Украине абсурдом
Депутат Слуцкий назвал внесение Галкина в черный список на Украине "вульгарной цензурой"