https://ria.ru/20211104/spisok-1757722952.html

Слуцкий назвал внесение Галкина в черный список на Украине абсурдом

Слуцкий назвал внесение Галкина в черный список на Украине абсурдом - РИА Новости, 04.11.2021

Слуцкий назвал внесение Галкина в черный список на Украине абсурдом

Внесение российского юмориста Максима Галкина в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, является абсурдом и представляет собой "вульгарное... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T17:26

2021-11-04T17:26

2021-11-04T17:26

украина

сергей пенкин

госдума рф

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

telegram (приложение)

министерство культуры украины

юлия чичерина

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Внесение российского юмориста Максима Галкина в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, является абсурдом и представляет собой "вульгарное проявление цензуры", заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."Что же происходит с национальной безопасностью Украины, если ей угрожают российские артисты?.. Подобные персональные санкции попросту абсурдны и глупы, не говоря о том, что это вульгарное проявление цензуры. Украинский Минкульт попросту высек себя, как унитер-офицерская вдова у Гоголя - гения русской литературы. К слову, украинского происхождения в понятиях современной географии" - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.

https://ria.ru/20211104/galkin-1757708400.html

украина

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украина, сергей пенкин, госдума рф, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), telegram (приложение), министерство культуры украины, юлия чичерина, леонид слуцкий (политик)