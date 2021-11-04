https://ria.ru/20211104/peterburg-1757692212.html

Петербургский полицейский спас прыгнувшего с моста в Неву мужчину

Петербургский полицейский спас прыгнувшего с моста в Неву мужчину - РИА Новости, 04.11.2021

Петербургский полицейский спас прыгнувшего с моста в Неву мужчину

Сотрудник полиции спас прыгнувшего с Литейного моста в Неву мужчину, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T12:13

2021-11-04T12:13

2021-11-04T16:44

хорошие новости

происшествия

санкт-петербург

нева (река)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноя — РИА Новости. Сотрудник полиции спас прыгнувшего с Литейного моста в Неву мужчину, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области."Сотрудник полиции спас тонущего мужчину", — сказано в сообщении.По данным пресс-службы, 1 ноября капитан полиции Денис Сорокин при патрулировании по радиосвязи услышал сообщение о том, что с Литейного моста в Неву спрыгнул человек, которого течением сносит в сторону Троицкого моста. Он направился к набережной Кутузова, бросил в воду буксировочный трос и вытащил человека на берег. Спасенного 33-летнего мужчину госпитализировали.

https://ria.ru/20211101/khaski-1757206856.html

санкт-петербург

нева (река)

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происшествия, санкт-петербург, нева (река)