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Хорошие новости
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Петербургский полицейский спас прыгнувшего с моста в Неву мужчину
Петербургский полицейский спас прыгнувшего с моста в Неву мужчину - РИА Новости, 04.11.2021
Петербургский полицейский спас прыгнувшего с моста в Неву мужчину
Сотрудник полиции спас прыгнувшего с Литейного моста в Неву мужчину, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T12:13
2021-11-04T16:44
хорошие новости
происшествия
санкт-петербург
нева (река)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноя — РИА Новости. Сотрудник полиции спас прыгнувшего с Литейного моста в Неву мужчину, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области."Сотрудник полиции спас тонущего мужчину", — сказано в сообщении.По данным пресс-службы, 1 ноября капитан полиции Денис Сорокин при патрулировании по радиосвязи услышал сообщение о том, что с Литейного моста в Неву спрыгнул человек, которого течением сносит в сторону Троицкого моста. Он направился к набережной Кутузова, бросил в воду буксировочный трос и вытащил человека на берег. Спасенного 33-летнего мужчину госпитализировали.
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происшествия, санкт-петербург, нева (река)
12:13 04.11.2021 (обновлено: 16:44 04.11.2021)
 
Петербургский полицейский спас прыгнувшего с моста в Неву мужчину

Петербургский полицейский спас прыгнувшего с Литейного моста в Неву мужчину

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноя — РИА Новости. Сотрудник полиции спас прыгнувшего с Литейного моста в Неву мужчину, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Сотрудник полиции спас тонущего мужчину", — сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, 1 ноября капитан полиции Денис Сорокин при патрулировании по радиосвязи услышал сообщение о том, что с Литейного моста в Неву спрыгнул человек, которого течением сносит в сторону Троицкого моста. Он направился к набережной Кутузова, бросил в воду буксировочный трос и вытащил человека на берег. Спасенного 33-летнего мужчину госпитализировали.
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