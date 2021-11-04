https://ria.ru/20211104/peregovory-1757670931.html

В Нур-Султане пройдет очередной раунд переговоров по Сирии

В Нур-Султане пройдет очередной раунд переговоров по Сирии - РИА Новости, 04.11.2021

В Нур-Султане пройдет очередной раунд переговоров по Сирии

Очередной раунд переговоров по Сирии пройдет в Нур-Султане в середине декабря, сообщил заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мухтар... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T07:28

2021-11-04T07:28

2021-11-04T07:28

в мире

казахстан

сирия

нур-султан

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НУР-СУЛТАН, 4 ноя - РИА Новости. Очередной раунд переговоров по Сирии пройдет в Нур-Султане в середине декабря, сообщил заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.По его словам, страны-гаранты будут представлены на уровне заместителей министров.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Нур-Султане с 2017 года по сирийскому урегулированию ведутся переговоры, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.

https://ria.ru/20210709/siriya-1740671899.html

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в мире, казахстан, сирия, нур-султан, россия