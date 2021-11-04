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В Нур-Султане пройдет очередной раунд переговоров по Сирии
В Нур-Султане пройдет очередной раунд переговоров по Сирии - РИА Новости, 04.11.2021
В Нур-Султане пройдет очередной раунд переговоров по Сирии
Очередной раунд переговоров по Сирии пройдет в Нур-Султане в середине декабря, сообщил заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мухтар... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T07:28
2021-11-04T07:28
в мире
казахстан
сирия
нур-султан
россия
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НУР-СУЛТАН, 4 ноя - РИА Новости. Очередной раунд переговоров по Сирии пройдет в Нур-Султане в середине декабря, сообщил заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.По его словам, страны-гаранты будут представлены на уровне заместителей министров.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Нур-Султане с 2017 года по сирийскому урегулированию ведутся переговоры, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
https://ria.ru/20210709/siriya-1740671899.html
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в мире, казахстан, сирия, нур-султан, россия
07:28 04.11.2021
 
В Нур-Султане пройдет очередной раунд переговоров по Сирии

В Нур-Султане в середине декабря пройдет очередной раунд переговоров по Сирии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди
Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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НУР-СУЛТАН, 4 ноя - РИА Новости. Очередной раунд переговоров по Сирии пройдет в Нур-Султане в середине декабря, сообщил заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.
"Поступило обращение стран-гарантов (РФ, Турция, Иран - ред.) с просьбой организовать очередные переговоры Астанинского процесса, точные даты мы согласовываем. Где-то в середине декабря", - сказал Тлеуберди журналистам в четверг в кулуарах правительства.
По его словам, страны-гаранты будут представлены на уровне заместителей министров.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Нур-Султане с 2017 года по сирийскому урегулированию ведутся переговоры, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 19:18
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В миреКазахстанСирияНур-СултанРоссия
 
 
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