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В Нур-Султане пройдет очередной раунд переговоров по Сирии
В Нур-Султане пройдет очередной раунд переговоров по Сирии - РИА Новости, 04.11.2021
В Нур-Султане пройдет очередной раунд переговоров по Сирии
Очередной раунд переговоров по Сирии пройдет в Нур-Султане в середине декабря, сообщил заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мухтар... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T07:28
2021-11-04T07:28
2021-11-04T07:28
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НУР-СУЛТАН, 4 ноя - РИА Новости. Очередной раунд переговоров по Сирии пройдет в Нур-Султане в середине декабря, сообщил заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.По его словам, страны-гаранты будут представлены на уровне заместителей министров.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Нур-Султане с 2017 года по сирийскому урегулированию ведутся переговоры, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
https://ria.ru/20210709/siriya-1740671899.html
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в мире, казахстан, сирия, нур-султан, россия
В Нур-Султане пройдет очередной раунд переговоров по Сирии
В Нур-Султане в середине декабря пройдет очередной раунд переговоров по Сирии