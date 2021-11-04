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В Москве за сутки выпало 12 процентов месячной нормы осадков

В Москве за сутки выпало 12 процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 04.11.2021

В Москве за сутки выпало 12 процентов месячной нормы осадков

В Москве за минувшие сутки выпало 12% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T08:01

2021-11-04T08:01

2021-11-04T08:22

общество

москва

погода

евгений тишковец

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. В Москве за минувшие сутки выпало 12% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Дождь, начавшийся в Москве во второй половине среды, в результате влияния и прохождения теплого атмосферного фронта с наступлением темного времени суток усилился, а видимость время от времени ухудшалась до 3,7-4,8 км. За последние 12 часов на базовой метеостанции ВДНХ в осадкомеры попало 7 мм, что составляет 12% месячной нормы (норма ноября – 58 мм), на другой московской метеостанции - Балчуге зафиксировано 8 мм, в Тушино – 6 мм. В Подмосковье самым влажным местом стал Ново-Иерусалим – 9 мм", - рассказал Тишковец.Он отметил, что в ближайшие часы погода возьмет курс на улучшение. Благодаря влиянию гребня антициклона, осадки прекратятся, облака поредеют, а выглянувшее солнце согреет воздух до аномально высоких для первой декады ноября показателей.

https://ria.ru/20211103/zima-1757590163.html

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общество, москва, погода, евгений тишковец