https://ria.ru/20211104/obluche-1757674539.html

В городе Облучье в ЕАО уволился весь коллектив скорой

В городе Облучье в ЕАО уволился весь коллектив скорой - РИА Новости, 04.11.2021

В городе Облучье в ЕАО уволился весь коллектив скорой

Сотрудники скорой города Облучье Еврейской автономной области (ЕАО) написали заявление об увольнении, медицинские власти региона заверяют, что проживающие в... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T08:38

2021-11-04T08:38

2021-11-04T08:38

распространение коронавируса

облученский район

еврейская автономная область

дальний восток

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ХАБАРОВСК, 4 ноя - РИА Новости. Сотрудники скорой города Облучье Еврейской автономной области (ЕАО) написали заявление об увольнении, медицинские власти региона заверяют, что проживающие в этом районе люди без оперативной помощи медиков не останутся.Главный санитарный врач ЕАО Павел Копылов подписал постановление, согласно которому в области до 15 ноября 80% коллектива необходимо начать прививать от COVID-19, а к 15 декабря вакцинацию следует завершить. В случае, если сотрудник отказывается от вакцинации без наличия медотвода, работодатель обязан отстранить его от работы."Все 15 сотрудников скорой написали заявления на увольнение из-за нежелания вакцинироваться. Руководство мы предупредили заранее, что напишем заявление. До 15 ноября будем работать. Мы все подрабатываем в ковидном госпитале. В постоянном контакте с пациентами. У нас иммунитет давно выработался", - рассказал РИА Новости сотрудник скорой.Главный врач ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" ЕАО Владислав Коган подтвердил РИА Новости, что все 15 сотрудников написали заявление на увольнение. "Пока они работают, до 15 ноября. А дальше — не знаю, как выйти из ситуации", - сказал он.Позже на официальной странице Instagram департамента здравоохранения ЕАО было опубликовано заявление от имени Когана: "На участке, который обслуживают отделения ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи", расположенные в Облученском районе, проживают около 25 тысяч человек. По нормативам с этой загрузкой справятся две-три бригады. Сейчас на территории района задействованы пять бригад скорой помощи, дислоцированные, кроме самого Облучья, в селах Кульдур, Теплоозерск, Пашково и Биракан. Плюс бригады неотложной помощи, развернутые при лечебных учреждениях. Даже если все сотрудники, написавшие заявления на увольнение, действительно уволятся, город без медицинской помощи не останется".В региональном департаменте здравоохранения пока никак ситуацию не комментируют.Ранее, в конце октября, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, сообщал, что ЕАО оказалась в числе регионов-аутсайдеров вакцинации на Дальнем Востоке, в автономию отправилась бригада специалистов-ревизоров.С начала пандемии в ЕАО выявлено более 9,3 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли 464 пациента. Коечный фонд для больных с COVID-19 составляет 278 коек, из которых занято 89,6%. В регионе проживает порядка 156,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20211104/ugol-1757673517.html

https://ria.ru/20211104/test-1757667034.html

облученский район

еврейская автономная область

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

облученский район, еврейская автономная область, дальний восток, коронавирус covid-19, коронавирус в россии