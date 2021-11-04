https://ria.ru/20211104/napitok-1757715817.html

Назван ускоряющий старение напиток

Назван ускоряющий старение напиток - РИА Новости, 04.11.2021

Назван ускоряющий старение напиток

Исследование ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) выявило связь между употреблением сладких газированных напитков и преждевременным... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T16:21

2021-11-04T16:21

2021-11-04T16:47

наука

сша

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Исследование ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) выявило связь между употреблением сладких газированных напитков и преждевременным старением на клеточном уровне, об этом говорится в журнале Ассоциации общественного здравоохранения США.Эксперты проанализировали данные о самочувствии 5309 человек 20-65 лет, полученные в 1999-2002 годах в рамках Национального исследования здоровья и питания.Выяснилось, что у людей, часто употреблявших газировку, более короткие теломеры — участки ДНК, связанные с повышением риска развития хронических заболеваний и сокращением продолжительности жизни. В то же время у тех, кто регулярно пил свежевыжатые соки, были длинные теломеры.Как объяснила одна из авторов работы, профессор психиатрии Элисса Эпель, сладкие газированные напитки не только повышают риск возникновения болезней, но и укорачивают жизнь. Специалист подчеркнула, что эта связь выявлена впервые."Это правило сохраняется независимо от возраста, расы, дохода и уровня образования. Укорочение теломер начинается задолго до начала болезни", — добавила она.Ученая отметила, что хотя в исследовании участвовали только взрослые, его результаты можно распространить и на детей.

https://ria.ru/20211030/grecheskayakukhnya-1756467109.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наука, сша