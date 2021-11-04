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Назван ускоряющий старение напиток
Назван ускоряющий старение напиток - РИА Новости, 04.11.2021
Назван ускоряющий старение напиток
Исследование ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) выявило связь между употреблением сладких газированных напитков и преждевременным... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T16:21
2021-11-04T16:47
наука
сша
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Исследование ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) выявило связь между употреблением сладких газированных напитков и преждевременным старением на клеточном уровне, об этом говорится в журнале Ассоциации общественного здравоохранения США.Эксперты проанализировали данные о самочувствии 5309 человек 20-65 лет, полученные в 1999-2002 годах в рамках Национального исследования здоровья и питания.Выяснилось, что у людей, часто употреблявших газировку, более короткие теломеры — участки ДНК, связанные с повышением риска развития хронических заболеваний и сокращением продолжительности жизни. В то же время у тех, кто регулярно пил свежевыжатые соки, были длинные теломеры.Как объяснила одна из авторов работы, профессор психиатрии Элисса Эпель, сладкие газированные напитки не только повышают риск возникновения болезней, но и укорачивают жизнь. Специалист подчеркнула, что эта связь выявлена впервые."Это правило сохраняется независимо от возраста, расы, дохода и уровня образования. Укорочение теломер начинается задолго до начала болезни", — добавила она.Ученая отметила, что хотя в исследовании участвовали только взрослые, его результаты можно распространить и на детей.
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наука, сша
16:21 04.11.2021 (обновлено: 16:47 04.11.2021)
 
Назван ускоряющий старение напиток

Американские диетологи выявили ускоряющий старение напиток

© Pixabay / Pixabay/rawpixelПрохладительные напитки
Прохладительные напитки - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© Pixabay / Pixabay/rawpixel
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Исследование ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) выявило связь между употреблением сладких газированных напитков и преждевременным старением на клеточном уровне, об этом говорится в журнале Ассоциации общественного здравоохранения США.
Эксперты проанализировали данные о самочувствии 5309 человек 20-65 лет, полученные в 1999-2002 годах в рамках Национального исследования здоровья и питания.
Выяснилось, что у людей, часто употреблявших газировку, более короткие теломеры — участки ДНК, связанные с повышением риска развития хронических заболеваний и сокращением продолжительности жизни. В то же время у тех, кто регулярно пил свежевыжатые соки, были длинные теломеры.
Как объяснила одна из авторов работы, профессор психиатрии Элисса Эпель, сладкие газированные напитки не только повышают риск возникновения болезней, но и укорачивают жизнь. Специалист подчеркнула, что эта связь выявлена впервые.
"Это правило сохраняется независимо от возраста, расы, дохода и уровня образования. Укорочение теломер начинается задолго до начала болезни", — добавила она.
Ученая отметила, что хотя в исследовании участвовали только взрослые, его результаты можно распространить и на детей.
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