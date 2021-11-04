https://ria.ru/20211104/napitok-1757715817.html
Назван ускоряющий старение напиток
Назван ускоряющий старение напиток - РИА Новости, 04.11.2021
Назван ускоряющий старение напиток
Исследование ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) выявило связь между употреблением сладких газированных напитков и преждевременным... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T16:21
2021-11-04T16:21
2021-11-04T16:47
наука
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152718/25/1527182500_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_815cd264a9b3d7402060474fe0fb792d.jpg
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Исследование ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) выявило связь между употреблением сладких газированных напитков и преждевременным старением на клеточном уровне, об этом говорится в журнале Ассоциации общественного здравоохранения США.Эксперты проанализировали данные о самочувствии 5309 человек 20-65 лет, полученные в 1999-2002 годах в рамках Национального исследования здоровья и питания.Выяснилось, что у людей, часто употреблявших газировку, более короткие теломеры — участки ДНК, связанные с повышением риска развития хронических заболеваний и сокращением продолжительности жизни. В то же время у тех, кто регулярно пил свежевыжатые соки, были длинные теломеры.Как объяснила одна из авторов работы, профессор психиатрии Элисса Эпель, сладкие газированные напитки не только повышают риск возникновения болезней, но и укорачивают жизнь. Специалист подчеркнула, что эта связь выявлена впервые."Это правило сохраняется независимо от возраста, расы, дохода и уровня образования. Укорочение теломер начинается задолго до начала болезни", — добавила она.Ученая отметила, что хотя в исследовании участвовали только взрослые, его результаты можно распространить и на детей.
https://ria.ru/20211030/grecheskayakukhnya-1756467109.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152718/25/1527182500_107:0:1812:1279_1920x0_80_0_0_51ac12e16e9d5207ce0543a2372e328c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наука, сша
16:21 04.11.2021 (обновлено: 16:47 04.11.2021)
Назван ускоряющий старение напиток
Американские диетологи выявили ускоряющий старение напиток
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости.
Исследование ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско
(UCSF) выявило связь между употреблением сладких газированных напитков и преждевременным старением на клеточном уровне, об этом говорится в журнале
Ассоциации общественного здравоохранения США
.
Эксперты проанализировали данные о самочувствии 5309 человек 20-65 лет, полученные в 1999-2002 годах в рамках Национального исследования здоровья и питания.
Выяснилось, что у людей, часто употреблявших газировку, более короткие теломеры — участки ДНК, связанные с повышением риска развития хронических заболеваний и сокращением продолжительности жизни. В то же время у тех, кто регулярно пил свежевыжатые соки, были длинные теломеры.
Как объяснила одна из авторов работы, профессор психиатрии Элисса Эпель, сладкие газированные напитки не только повышают риск возникновения болезней, но и укорачивают жизнь. Специалист подчеркнула, что эта связь выявлена впервые.
"Это правило сохраняется независимо от возраста, расы, дохода и уровня образования. Укорочение теломер начинается задолго до начала болезни", — добавила она.
Ученая отметила, что хотя в исследовании участвовали только взрослые, его результаты можно распространить и на детей.