https://ria.ru/20211104/mirotvortsy-1757713477.html

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе отметили День народного единства

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе отметили День народного единства - РИА Новости, 04.11.2021

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе отметили День народного единства

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе отметили День народного единства, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T16:03

2021-11-04T16:03

2021-11-04T16:03

в мире

армения

азербайджан

день народного единства в россии

россия

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ЕРЕВАН, 4 ноя – РИА Новости. Российские миротворцы в Нагорном Карабахе отметили День народного единства, сообщили в четверг в Минобороны РФ."В Нагорном Карабахе военнослужащие российского миротворческого контингента отпраздновали государственный праздник День народного единства вдали от Родины. Торжественное построение военнослужащих прошло под Степанакертом на территории военного городка миротворцев", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.Командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Геннадий Анашкин заявил, что сегодня перед миротворцами стоят важные задачи по поддержанию мира в Нагорном Карабахе, которые нужно решить общими усилиями".Анашкин наградил отличившихся в ходе миротворческой деятельности военнослужащих ведомственными знаками и знаками отличия минобороны РФ, а также вручил грамоты. "После завершения торжественной части для военнослужащих состоялся праздничный концерт творческих коллективов местной самодеятельности", - говорится в сообщении.В Минобороны напомнили, что 27 наблюдательных постов миротворческих сил России расположены в Лачинском коридоре и вдоль всей линии разграничения в Нагорном Карабахе. Российские миротворцы обеспечивают круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20211007/karabakh-1753454316.html

https://ria.ru/20210117/bezhentsy-1593370854.html

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азербайджан

россия

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в мире, армения, азербайджан, день народного единства в россии, россия