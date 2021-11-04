Российские миротворцы в Нагорном Карабахе отметили День народного единства
Миротворцы в Нагорном Карабахе отметили День народного единства торжественным построением
ЕРЕВАН, 4 ноя – РИА Новости. Российские миротворцы в Нагорном Карабахе отметили День народного единства, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"В Нагорном Карабахе военнослужащие российского миротворческого контингента отпраздновали государственный праздник День народного единства вдали от Родины. Торжественное построение военнослужащих прошло под Степанакертом на территории военного городка миротворцев", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Геннадий Анашкин заявил, что сегодня перед миротворцами стоят важные задачи по поддержанию мира в Нагорном Карабахе, которые нужно решить общими усилиями".
Анашкин наградил отличившихся в ходе миротворческой деятельности военнослужащих ведомственными знаками и знаками отличия минобороны РФ, а также вручил грамоты. "После завершения торжественной части для военнослужащих состоялся праздничный концерт творческих коллективов местной самодеятельности", - говорится в сообщении.
В Минобороны напомнили, что 27 наблюдательных постов миротворческих сил России расположены в Лачинском коридоре и вдоль всей линии разграничения в Нагорном Карабахе. Российские миротворцы обеспечивают круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.