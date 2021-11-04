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Российские миротворцы в Нагорном Карабахе отметили День народного единства
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе отметили День народного единства - РИА Новости, 04.11.2021
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе отметили День народного единства
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе отметили День народного единства, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T16:03
2021-11-04T16:03
в мире
армения
азербайджан
день народного единства в россии
россия
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ЕРЕВАН, 4 ноя – РИА Новости. Российские миротворцы в Нагорном Карабахе отметили День народного единства, сообщили в четверг в Минобороны РФ."В Нагорном Карабахе военнослужащие российского миротворческого контингента отпраздновали государственный праздник День народного единства вдали от Родины. Торжественное построение военнослужащих прошло под Степанакертом на территории военного городка миротворцев", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.Командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Геннадий Анашкин заявил, что сегодня перед миротворцами стоят важные задачи по поддержанию мира в Нагорном Карабахе, которые нужно решить общими усилиями".Анашкин наградил отличившихся в ходе миротворческой деятельности военнослужащих ведомственными знаками и знаками отличия минобороны РФ, а также вручил грамоты. "После завершения торжественной части для военнослужащих состоялся праздничный концерт творческих коллективов местной самодеятельности", - говорится в сообщении.В Минобороны напомнили, что 27 наблюдательных постов миротворческих сил России расположены в Лачинском коридоре и вдоль всей линии разграничения в Нагорном Карабахе. Российские миротворцы обеспечивают круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20211007/karabakh-1753454316.html
https://ria.ru/20210117/bezhentsy-1593370854.html
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в мире, армения, азербайджан, день народного единства в россии, россия
16:03 04.11.2021
 
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе отметили День народного единства

Миротворцы в Нагорном Карабахе отметили День народного единства торжественным построением

© РИА Новости / Валерий МельниковБлокпост российских миротворцев на въезде в город Шуша
Блокпост российских миротворцев на въезде в город Шуша - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 4 ноя – РИА Новости. Российские миротворцы в Нагорном Карабахе отметили День народного единства, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"В Нагорном Карабахе военнослужащие российского миротворческого контингента отпраздновали государственный праздник День народного единства вдали от Родины. Торжественное построение военнослужащих прошло под Степанакертом на территории военного городка миротворцев", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
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Командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Геннадий Анашкин заявил, что сегодня перед миротворцами стоят важные задачи по поддержанию мира в Нагорном Карабахе, которые нужно решить общими усилиями".
Анашкин наградил отличившихся в ходе миротворческой деятельности военнослужащих ведомственными знаками и знаками отличия минобороны РФ, а также вручил грамоты. "После завершения торжественной части для военнослужащих состоялся праздничный концерт творческих коллективов местной самодеятельности", - говорится в сообщении.
В Минобороны напомнили, что 27 наблюдательных постов миротворческих сил России расположены в Лачинском коридоре и вдоль всей линии разграничения в Нагорном Карабахе. Российские миротворцы обеспечивают круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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