https://ria.ru/20211104/maksimum-1757684766.html

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 - РИА Новости, 04.11.2021

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19

Россия обновила максимум по количеству летальных исходов за сутки у пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T11:03

2021-11-04T11:03

2021-11-04T11:34

распространение коронавируса

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Россия обновила максимум по количеству летальных исходов за сутки у пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции."За последние сутки подтверждено 1 195 смертей. За весь период по России умерло 243 255 человек", — говорится в сообщении.В частности, в Москве — 97, Санкт-Петербурге — 75, Подмосковье — 52.Накануне зарегистрировали 1189 погибших.Число новых случаев COVID-19 составило 40 217 (днем ранее было 40 443), у 3532 заразившихся (8,8 процента) нет клинических проявлений. Темп прироста составил 0,47 процента. Выписались после лечения 31 928 человек.Больше всего новых случаев выявили в Москве — 6305 (днем ранее было 6827), Санкт-Петербурге — 3271, Подмосковье — 2732, Самарской области — 1603, Воронежской — 802, Нижегородской — 799, Крыму — 752, Свердловской области — 730.Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе — 16, на Чукотке их 18, а в Магаданской области — 39.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается порядка 250 миллионов инфицированных, почти пять миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211104/revaktsinatsiya-1757540872.html

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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии