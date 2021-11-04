Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211104/lgoty-1757690107.html
На какую жизненно важную льготу претендуют некоторые россияне?
Россиянам напомнили о жизненно важной льготе - РИА Новости, 04.11.2021
На какую жизненно важную льготу претендуют некоторые россияне?
Депутат Госдумы Алексей Куринный напомнил россиянам о бесплатном лекарственном обеспечении при сахарном диабете. Его заявление опубликовано в группе "Дума ТВ" в РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T11:53
2021-11-04T11:53
общество
госдума рф
лдпр
здоровье - общество
василий власов
алексей куринный
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151119/76/1511197624_0:436:4288:2848_1920x0_80_0_0_6047435ba4aa57e823db8b79b241bf65.jpg
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Куринный напомнил россиянам о бесплатном лекарственном обеспечении при сахарном диабете. Его заявление опубликовано в группе "Дума ТВ" в соцсети "ВКонтакте".По словам парламентария, речь идет о всех больных с диабетом, независимо от того, имеет человек группу инвалидности или нет. В этом случае поддержу осуществляют согласно Федеральному закону "О государственной социальной помощи"."Если он не имеет группы инвалидности, тогда на него распространяются льготы по лекарственному обеспечению, которые сегодня регулируются 890-м постановлением правительства Российской Федерации. Они обеспечиваются за счет региональных бюджетов. Туда входит точно так же бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и средствами контроля", — пояснил Куринный.Ранее депутат от ЛДПР Василий Власов предложил ввести льготу для привившихся от COVID-19 в виде 50-процентной скидки на проездные в общественном транспорте в течение шести месяцев. По мнению парламентария, такая мера могла бы стать материальным стимулом для десятков миллионов граждан и поспособствовала снижению риска распространения коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20211101/lgota-1757194471.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151119/76/1511197624_437:0:4234:2848_1920x0_80_0_0_043b209748266dabcbb1c60efa660fd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, госдума рф, лдпр, здоровье - общество, василий власов, алексей куринный, россия
11:53 04.11.2021
 
Россиянам напомнили о жизненно важной льготе

Депутат Госдумы Куринный напомнил о жизненно важной льготе

© Depositphotos / AnettaИзмерение сахара в крови
Измерение сахара в крови - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© Depositphotos / Anetta
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Куринный напомнил россиянам о бесплатном лекарственном обеспечении при сахарном диабете. Его заявление опубликовано в группе "Дума ТВ" в соцсети "ВКонтакте".
По словам парламентария, речь идет о всех больных с диабетом, независимо от того, имеет человек группу инвалидности или нет. В этом случае поддержу осуществляют согласно Федеральному закону "О государственной социальной помощи".
"Если он не имеет группы инвалидности, тогда на него распространяются льготы по лекарственному обеспечению, которые сегодня регулируются 890-м постановлением правительства Российской Федерации. Они обеспечиваются за счет региональных бюджетов. Туда входит точно так же бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и средствами контроля", — пояснил Куринный.
Ранее депутат от ЛДПР Василий Власов предложил ввести льготу для привившихся от COVID-19 в виде 50-процентной скидки на проездные в общественном транспорте в течение шести месяцев. По мнению парламентария, такая мера могла бы стать материальным стимулом для десятков миллионов граждан и поспособствовала снижению риска распространения коронавирусной инфекции.
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября, 13:23Новости Подмосковья
В Подмосковье на новую транспортную льготу направят 3 миллиарда рублей
 
ОбществоГосдума РФЛДПРЗдоровье - ОбществоВасилий ВласовАлексей КуринныйРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:13Петербургский полицейский спас прыгнувшего с моста в Неву мужчину
12:10Жители Приднестровья считают себя частью России, заявил президент ПМР
12:07Посол Олег Васнецов поздравил россиян с Днем народного единства
12:06Новым главой Минобороны Украины стал Алексей Резников
11:56Депутаты устроили в Раде демарш во время выступления Зеленского
11:54В "Москвариуме" впервые появилось потомство редких рыб вырезубов
11:53Россиянам напомнили о жизненно важной льготе
11:53В Северной Осетии опровергли сообщения о сбое в подаче кислорода в больнице
11:49Новая конституция может усилить полномочия Всебелорусского собрания
11:46СК России и Белоруссии установят причины крушения Ан-12 под Иркутском
11:36Организаторам квестов в центре Москвы грозит закрытие на 90 дней
11:36Чемезов сравнил стоимость летного часа истребителей Checkmate и F-35
11:35Украина и США подпишут новую хартию стратегического партнерства
11:31AstraZeneca отозвала заявку на одобрение вакцины в Швейцарии
11:30Китай сделал представление ЕС из-за визита членов Европарламента на Тайвань
11:26В Москве за сутки госпитализировали 1580 человек с COVID-19
11:24Япония и Германия начали совместные учения в Тихом океане
11:16Володин рассказал об уроке Смутного времени
11:11Лукашенко получил доработанный вариант обновленной конституции
11:09Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Лента новостейМолния
Петербургский полицейский спас прыгнувшего с моста в Неву мужчинуЖители Приднестровья считают себя частью России, заявил президент ПМРПосол Олег Васнецов поздравил россиян с Днем народного единстваНовым главой Минобороны Украины стал Алексей РезниковДепутаты устроили в Раде демарш во время выступления ЗеленскогоВ "Москвариуме" впервые появилось потомство редких рыб вырезубовРоссиянам напомнили о жизненно важной льготеВ Северной Осетии опровергли сообщения о сбое в подаче кислорода в больницеНовая конституция может усилить полномочия Всебелорусского собранияСК России и Белоруссии установят причины крушения Ан-12 под ИркутскомОрганизаторам квестов в центре Москвы грозит закрытие на 90 днейЧемезов сравнил стоимость летного часа истребителей Checkmate и F-35Украина и США подпишут новую хартию стратегического партнерстваAstraZeneca отозвала заявку на одобрение вакцины в ШвейцарииКитай сделал представление ЕС из-за визита членов Европарламента на ТайваньВ Москве за сутки госпитализировали 1580 человек с COVID-19Япония и Германия начали совместные учения в Тихом океанеВолодин рассказал об уроке Смутного времениЛукашенко получил доработанный вариант обновленной конституцииОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19