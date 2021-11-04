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На какую жизненно важную льготу претендуют некоторые россияне?
Россиянам напомнили о жизненно важной льготе - РИА Новости, 04.11.2021
На какую жизненно важную льготу претендуют некоторые россияне?
Депутат Госдумы Алексей Куринный напомнил россиянам о бесплатном лекарственном обеспечении при сахарном диабете. Его заявление опубликовано в группе "Дума ТВ" в РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T11:53
2021-11-04T11:53
2021-11-04T11:53
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Куринный напомнил россиянам о бесплатном лекарственном обеспечении при сахарном диабете. Его заявление опубликовано в группе "Дума ТВ" в соцсети "ВКонтакте".По словам парламентария, речь идет о всех больных с диабетом, независимо от того, имеет человек группу инвалидности или нет. В этом случае поддержу осуществляют согласно Федеральному закону "О государственной социальной помощи"."Если он не имеет группы инвалидности, тогда на него распространяются льготы по лекарственному обеспечению, которые сегодня регулируются 890-м постановлением правительства Российской Федерации. Они обеспечиваются за счет региональных бюджетов. Туда входит точно так же бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и средствами контроля", — пояснил Куринный.Ранее депутат от ЛДПР Василий Власов предложил ввести льготу для привившихся от COVID-19 в виде 50-процентной скидки на проездные в общественном транспорте в течение шести месяцев. По мнению парламентария, такая мера могла бы стать материальным стимулом для десятков миллионов граждан и поспособствовала снижению риска распространения коронавирусной инфекции.
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общество, госдума рф, лдпр, здоровье - общество, василий власов, алексей куринный, россия
Россиянам напомнили о жизненно важной льготе
Депутат Госдумы Куринный напомнил о жизненно важной льготе