https://ria.ru/20211104/lgoty-1757690107.html

На какую жизненно важную льготу претендуют некоторые россияне?

Россиянам напомнили о жизненно важной льготе - РИА Новости, 04.11.2021

На какую жизненно важную льготу претендуют некоторые россияне?

Депутат Госдумы Алексей Куринный напомнил россиянам о бесплатном лекарственном обеспечении при сахарном диабете. Его заявление опубликовано в группе "Дума ТВ" в РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T11:53

2021-11-04T11:53

2021-11-04T11:53

общество

госдума рф

лдпр

здоровье - общество

василий власов

алексей куринный

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151119/76/1511197624_0:436:4288:2848_1920x0_80_0_0_6047435ba4aa57e823db8b79b241bf65.jpg

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Куринный напомнил россиянам о бесплатном лекарственном обеспечении при сахарном диабете. Его заявление опубликовано в группе "Дума ТВ" в соцсети "ВКонтакте".По словам парламентария, речь идет о всех больных с диабетом, независимо от того, имеет человек группу инвалидности или нет. В этом случае поддержу осуществляют согласно Федеральному закону "О государственной социальной помощи"."Если он не имеет группы инвалидности, тогда на него распространяются льготы по лекарственному обеспечению, которые сегодня регулируются 890-м постановлением правительства Российской Федерации. Они обеспечиваются за счет региональных бюджетов. Туда входит точно так же бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и средствами контроля", — пояснил Куринный.Ранее депутат от ЛДПР Василий Власов предложил ввести льготу для привившихся от COVID-19 в виде 50-процентной скидки на проездные в общественном транспорте в течение шести месяцев. По мнению парламентария, такая мера могла бы стать материальным стимулом для десятков миллионов граждан и поспособствовала снижению риска распространения коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20211101/lgota-1757194471.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, госдума рф, лдпр, здоровье - общество, василий власов, алексей куринный, россия