https://ria.ru/20211104/koronavirus-1757757983.html

США пообещали "давить" на Китай, чтобы найти истоки происхождения COVID-19

США пообещали "давить" на Китай, чтобы найти истоки происхождения COVID-19 - РИА Новости, 04.11.2021

США пообещали "давить" на Китай, чтобы найти истоки происхождения COVID-19

США и их партнеры продолжат оказывать давление на Китай для выявления истоков происхождения коронавируса, призывают Пекин проявить прозрачность в этом вопросе,... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T23:15

2021-11-04T23:15

2021-11-04T23:15

распространение коронавируса

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вашингтон (город)

китай

коронавирусы

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. США и их партнеры продолжат оказывать давление на Китай для выявления истоков происхождения коронавируса, призывают Пекин проявить прозрачность в этом вопросе, заявила в четверг представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер."Выявление истоков коронавируса остается в числе ключевых приоритетов этой администрации и всех других стран по всему миру. Правительство, разведывательное и научное сообщество США продолжают изучать истоки происхождения COVID-19, а также то, каким образом возникла эта пандемия", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга.Как отметила представитель американской администрации, в Вашингтоне считают очень важным установить правду в этом вопросе."Однако это требует дополнительных данных от Китая. Время в этом вопросе критически важно. Поэтому мы и наши партнеры продолжим оказывать давление на Китай, чтобы он проявил прозрачность в части ключевых аспектов происхождения пандемии в Китае с самых первых дней", - добавила Жан-Пьер.На минувшей неделе США опубликовали свежий доклад о происхождении коронавируса. Согласно нему, разведывательное сообщество США не отдает предпочтение ни одной из двух ведущих теорий происхождения коронавируса, естественной или лабораторной, считая, что любая из них может оказаться верной. Кроме того, как свидетельствует документ, разведсообщество США считает, что COVID-19 не был генетически модифицирован.

https://ria.ru/20211104/pandemiya-1757700220.html

https://ria.ru/20211030/knr-1756978259.html

сша

вашингтон (город)

китай

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в мире, сша, вашингтон (город), китай, коронавирусы, коронавирус covid-19