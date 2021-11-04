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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211104/koronavirus-1757757983.html
США пообещали "давить" на Китай, чтобы найти истоки происхождения COVID-19
США пообещали "давить" на Китай, чтобы найти истоки происхождения COVID-19 - РИА Новости, 04.11.2021
США пообещали "давить" на Китай, чтобы найти истоки происхождения COVID-19
США и их партнеры продолжат оказывать давление на Китай для выявления истоков происхождения коронавируса, призывают Пекин проявить прозрачность в этом вопросе,... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T23:15
2021-11-04T23:15
распространение коронавируса
в мире
сша
вашингтон (город)
китай
коронавирусы
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. США и их партнеры продолжат оказывать давление на Китай для выявления истоков происхождения коронавируса, призывают Пекин проявить прозрачность в этом вопросе, заявила в четверг представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер."Выявление истоков коронавируса остается в числе ключевых приоритетов этой администрации и всех других стран по всему миру. Правительство, разведывательное и научное сообщество США продолжают изучать истоки происхождения COVID-19, а также то, каким образом возникла эта пандемия", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга.Как отметила представитель американской администрации, в Вашингтоне считают очень важным установить правду в этом вопросе."Однако это требует дополнительных данных от Китая. Время в этом вопросе критически важно. Поэтому мы и наши партнеры продолжим оказывать давление на Китай, чтобы он проявил прозрачность в части ключевых аспектов происхождения пандемии в Китае с самых первых дней", - добавила Жан-Пьер.На минувшей неделе США опубликовали свежий доклад о происхождении коронавируса. Согласно нему, разведывательное сообщество США не отдает предпочтение ни одной из двух ведущих теорий происхождения коронавируса, естественной или лабораторной, считая, что любая из них может оказаться верной. Кроме того, как свидетельствует документ, разведсообщество США считает, что COVID-19 не был генетически модифицирован.
https://ria.ru/20211104/pandemiya-1757700220.html
https://ria.ru/20211030/knr-1756978259.html
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в мире, сша, вашингтон (город), китай, коронавирусы, коронавирус covid-19
23:15 04.11.2021
 
США пообещали "давить" на Китай, чтобы найти истоки происхождения COVID-19

США и иъх партнеры намерены давить на Китай для выявления истоков происхождения COVID-19

© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© AP Photo / CDC
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. США и их партнеры продолжат оказывать давление на Китай для выявления истоков происхождения коронавируса, призывают Пекин проявить прозрачность в этом вопросе, заявила в четверг представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Выявление истоков коронавируса остается в числе ключевых приоритетов этой администрации и всех других стран по всему миру. Правительство, разведывательное и научное сообщество США продолжают изучать истоки происхождения COVID-19, а также то, каким образом возникла эта пандемия", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга.
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Как отметила представитель американской администрации, в Вашингтоне считают очень важным установить правду в этом вопросе.
"Однако это требует дополнительных данных от Китая. Время в этом вопросе критически важно. Поэтому мы и наши партнеры продолжим оказывать давление на Китай, чтобы он проявил прозрачность в части ключевых аспектов происхождения пандемии в Китае с самых первых дней", - добавила Жан-Пьер.
На минувшей неделе США опубликовали свежий доклад о происхождении коронавируса. Согласно нему, разведывательное сообщество США не отдает предпочтение ни одной из двух ведущих теорий происхождения коронавируса, естественной или лабораторной, считая, что любая из них может оказаться верной. Кроме того, как свидетельствует документ, разведсообщество США считает, что COVID-19 не был генетически модифицирован.
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