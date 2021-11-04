https://ria.ru/20211104/koreya-1757676712.html

В Южной Корее оценили упоминание Ким Чен Ыном декларации об окончании войны

В Южной Корее оценили упоминание Ким Чен Ыном декларации об окончании войны - РИА Новости, 04.11.2021

В Южной Корее оценили упоминание Ким Чен Ыном декларации об окончании войны

Сеул придает большое значение упоминанию лидером КНДР Ким Чен Ыном декларации об окончании Корейской войны, передает агентство Рёнхап со ссылкой на... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T09:21

2021-11-04T09:21

2021-11-04T09:21

в мире

сша

оон

кндр (северная корея)

южная корея

ким чен ын

дональд трамп

мун чжэ ин

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СЕУЛ, 4 ноя – РИА Новости. Сеул придает большое значение упоминанию лидером КНДР Ким Чен Ыном декларации об окончании Корейской войны, передает агентство Рёнхап со ссылкой на высокопоставленное лицо в администрации южнокорейского президента.Сам президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе визита в Будапешт в Венгрии заявил журналистам, что такое упоминание Ким Чен Ыном декларации об окончании войны "было впервые"."То, что в северокорейском руководстве на международном уровне проявили интерес в отношении декларации об окончании войны, значит немало", - отметило по этому поводу высокопоставленное лицо в администрации президента Южной Кореи.Ким Чен Ын в речи на 5-ой сессии Верховного Народного Собрания (ВНС) 14 созыва заявил, что, пока Южная Корея продолжает придерживаться предвзятых и несправедливых "двойных стандартов" в своей политике и не подтверждать слова делом, "даже в случае объявления окончания войны будут продолжаться враждебные действия".Корейский полуостров формально до сих пор находится в состоянии войны, поскольку Корейская война (1950-1953) закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Его подписали командующие войсками КНДР и Китая – с одной стороны, и США под флагом ООН – с другой. Все последующие попытки КНДР подписать договор о мире отвергались со стороны США.При президенте США Дональде Трампе начались беспрецедентные американо-северокорейские переговоры на высшем уровне, в самом начале которых была достигнута договоренность добиться формального окончания войны. Однако никаких реальных результатов не последовало.

https://ria.ru/20211014/dialog-1754479405.html

https://ria.ru/20211004/svyaz-1752921272.html

сша

кндр (северная корея)

южная корея

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в мире, сша, оон, кндр (северная корея), южная корея, ким чен ын, дональд трамп, мун чжэ ин