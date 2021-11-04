В Южной Корее оценили упоминание Ким Чен Ыном декларации об окончании войны
Рёнхап: в Южной Корее считают важным упоминание Ким Чен Ыном декларации об окончании войны
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредседатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
СЕУЛ, 4 ноя – РИА Новости. Сеул придает большое значение упоминанию лидером КНДР Ким Чен Ыном декларации об окончании Корейской войны, передает агентство Рёнхап со ссылкой на высокопоставленное лицо в администрации южнокорейского президента.
Сам президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе визита в Будапешт в Венгрии заявил журналистам, что такое упоминание Ким Чен Ыном декларации об окончании войны "было впервые".
"То, что в северокорейском руководстве на международном уровне проявили интерес в отношении декларации об окончании войны, значит немало", - отметило по этому поводу высокопоставленное лицо в администрации президента Южной Кореи.
Ким Чен Ын в речи на 5-ой сессии Верховного Народного Собрания (ВНС) 14 созыва заявил, что, пока Южная Корея продолжает придерживаться предвзятых и несправедливых "двойных стандартов" в своей политике и не подтверждать слова делом, "даже в случае объявления окончания войны будут продолжаться враждебные действия".
Корейский полуостров формально до сих пор находится в состоянии войны, поскольку Корейская война (1950-1953) закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Его подписали командующие войсками КНДР и Китая – с одной стороны, и США под флагом ООН – с другой. Все последующие попытки КНДР подписать договор о мире отвергались со стороны США.
При президенте США Дональде Трампе начались беспрецедентные американо-северокорейские переговоры на высшем уровне, в самом начале которых была достигнута договоренность добиться формального окончания войны. Однако никаких реальных результатов не последовало.
4 октября, 03:42Южная Корея и КНДР восстановили каналы связи