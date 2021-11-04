https://ria.ru/20211104/klimat-1757729516.html

Человек бессилен: россиян ждут опасные изменения климата

Россиян предупредили об опасных изменениях климата - РИА Новости, 04.11.2021

Человек бессилен: россиян ждут опасные изменения климата

Жителям России следует готовиться к усилению опасных погодных явлений, заявили опрошенные газетой "Вечерняя Москва" климатологи. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T18:18

2021-11-04T18:18

2021-11-04T19:27

наука

владимир семенов

всемирный фонд дикой природы

алексей кокорин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0e/1597430703_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_c433fd97f02ed9a9a0745715ad2f6e74.jpg

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Жителям России следует готовиться к усилению опасных погодных явлений, заявили опрошенные газетой "Вечерняя Москва" климатологи.Как рассказал ученый из Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин, в разных регионах страны следует ждать учащения аномалий с учетом местных особенностей."Для Северо-Запада страны будут характерны аномальные ветра, штормы, аномальные выпадения осадков, резкие изменения погоды. Восток пострадает от наводнений, а на Юге России будут засухи и сильная жара", — уточнил специалист.Центральные регионы, включая Москву, столкнутся с усилением ветров и резким выпадением осадков: их станет ненамного больше, но выпадать они будут реже."Один сильный снегопад заменит пять небольших, что значительно хуже для городского хозяйства", — продолжил Кокорин.Он объяснил, что эти изменения связаны с глобальным потеплением. Так, если климат на планете потеплеет на четыре градуса, то аномальная жара в столице станет едва ли не ежегодным явлением, предупредил ученый. В то же время он выразил надежду, что этого не произойдет.Климатолог Владимир Семенов, в свою очередь, спрогнозировал задержки в наступлении сезонов."За последние 30 лет зима уже начала наступать позже примерно на две недели. Сдвиг в сторону декабря будет происходить и дальше", — пояснил он.По словам ученого, подобное изменение климата произойдет уже в ближайшие 10-20 лет и остановить этот процесс невозможно, человек тут бессилен.

https://ria.ru/20211029/klimat-1756667880.html

https://ria.ru/20210918/pustynya-1750706282.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наука, владимир семенов, всемирный фонд дикой природы, алексей кокорин, россия