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Человек бессилен: россиян ждут опасные изменения климата
Россиян предупредили об опасных изменениях климата - РИА Новости, 04.11.2021
Человек бессилен: россиян ждут опасные изменения климата
Жителям России следует готовиться к усилению опасных погодных явлений, заявили опрошенные газетой "Вечерняя Москва" климатологи. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T18:18
2021-11-04T19:27
наука
владимир семенов
всемирный фонд дикой природы
алексей кокорин
россия
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Жителям России следует готовиться к усилению опасных погодных явлений, заявили опрошенные газетой "Вечерняя Москва" климатологи.Как рассказал ученый из Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин, в разных регионах страны следует ждать учащения аномалий с учетом местных особенностей."Для Северо-Запада страны будут характерны аномальные ветра, штормы, аномальные выпадения осадков, резкие изменения погоды. Восток пострадает от наводнений, а на Юге России будут засухи и сильная жара", — уточнил специалист.Центральные регионы, включая Москву, столкнутся с усилением ветров и резким выпадением осадков: их станет ненамного больше, но выпадать они будут реже."Один сильный снегопад заменит пять небольших, что значительно хуже для городского хозяйства", — продолжил Кокорин.Он объяснил, что эти изменения связаны с глобальным потеплением. Так, если климат на планете потеплеет на четыре градуса, то аномальная жара в столице станет едва ли не ежегодным явлением, предупредил ученый. В то же время он выразил надежду, что этого не произойдет.Климатолог Владимир Семенов, в свою очередь, спрогнозировал задержки в наступлении сезонов."За последние 30 лет зима уже начала наступать позже примерно на две недели. Сдвиг в сторону декабря будет происходить и дальше", — пояснил он.По словам ученого, подобное изменение климата произойдет уже в ближайшие 10-20 лет и остановить этот процесс невозможно, человек тут бессилен.
https://ria.ru/20211029/klimat-1756667880.html
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наука, владимир семенов, всемирный фонд дикой природы, алексей кокорин, россия
18:18 04.11.2021 (обновлено: 19:27 04.11.2021)
 
Россиян предупредили об опасных изменениях климата

Ученые предупредили россиян об опасных изменениях климата

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Жителям России следует готовиться к усилению опасных погодных явлений, заявили опрошенные газетой "Вечерняя Москва" климатологи.
Как рассказал ученый из Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин, в разных регионах страны следует ждать учащения аномалий с учетом местных особенностей.
"Для Северо-Запада страны будут характерны аномальные ветра, штормы, аномальные выпадения осадков, резкие изменения погоды. Восток пострадает от наводнений, а на Юге России будут засухи и сильная жара", — уточнил специалист.
Центральные регионы, включая Москву, столкнутся с усилением ветров и резким выпадением осадков: их станет ненамного больше, но выпадать они будут реже.
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"Один сильный снегопад заменит пять небольших, что значительно хуже для городского хозяйства", — продолжил Кокорин.
Он объяснил, что эти изменения связаны с глобальным потеплением. Так, если климат на планете потеплеет на четыре градуса, то аномальная жара в столице станет едва ли не ежегодным явлением, предупредил ученый. В то же время он выразил надежду, что этого не произойдет.
Климатолог Владимир Семенов, в свою очередь, спрогнозировал задержки в наступлении сезонов.
"За последние 30 лет зима уже начала наступать позже примерно на две недели. Сдвиг в сторону декабря будет происходить и дальше", — пояснил он.
По словам ученого, подобное изменение климата произойдет уже в ближайшие 10-20 лет и остановить этот процесс невозможно, человек тут бессилен.
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