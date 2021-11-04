https://ria.ru/20211104/kitay-1757716237.html

США и Китай после саммита могут ослабить визовые ограничения, сообщили СМИ

США и Китай после саммита могут ослабить визовые ограничения, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.11.2021

США и Китай после саммита могут ослабить визовые ограничения, сообщили СМИ

США и Китай по итогам планирующегося до конца года саммита могут объявить о возобновлении работы консульств двух стран и смягчении визовых ограничений, пишет в... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T16:26

2021-11-04T16:26

2021-11-04T16:26

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сша

вашингтон (город)

китай

джо байден

си цзиньпин

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. США и Китай по итогам планирующегося до конца года саммита могут объявить о возобновлении работы консульств двух стран и смягчении визовых ограничений, пишет в четверг издание Politico со ссылкой на источники в американской администрации.Как отмечают собеседники издания, после нескольких месяцев эскалации напряженности в двухсторонних отношениях Вашингтон и Пекин рассматривают виртуальный саммит лидеров двух стран Джо Байдена и Си Цзиньпина как возможность для перезагрузки двусторонних отношений."Никаких серьезных прорывов во время встречи не ожидается, но источники сообщают, что соглашения о возобновлении работы консульств и смягчении визовых ограничений, скорее всего, будут объявлены", - утверждает Politico.Обе стороны ожидают, что предстоящая встреча на высшем уровне приведет к "снятию накопившейся напряженности", однако, по мнению источников, существенного прогресса по острым вопросам, включая нарушения прав человека в Синьцзяне и восстановление верховенства закона в Гонконге, не ожидается".

https://ria.ru/20211031/gosdep-1757085124.html

https://ria.ru/20211028/kitay-1756646893.html

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вашингтон (город)

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, вашингтон (город), китай, джо байден, си цзиньпин