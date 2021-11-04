Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211104/kitay-1757716237.html
США и Китай после саммита могут ослабить визовые ограничения, сообщили СМИ
США и Китай после саммита могут ослабить визовые ограничения, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.11.2021
США и Китай после саммита могут ослабить визовые ограничения, сообщили СМИ
США и Китай по итогам планирующегося до конца года саммита могут объявить о возобновлении работы консульств двух стран и смягчении визовых ограничений, пишет в... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T16:26
2021-11-04T16:26
в мире
сша
вашингтон (город)
китай
джо байден
си цзиньпин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582894135_0:42:3223:1855_1920x0_80_0_0_42fbe2df6b29191bea84770f6fe474fc.jpg
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. США и Китай по итогам планирующегося до конца года саммита могут объявить о возобновлении работы консульств двух стран и смягчении визовых ограничений, пишет в четверг издание Politico со ссылкой на источники в американской администрации.Как отмечают собеседники издания, после нескольких месяцев эскалации напряженности в двухсторонних отношениях Вашингтон и Пекин рассматривают виртуальный саммит лидеров двух стран Джо Байдена и Си Цзиньпина как возможность для перезагрузки двусторонних отношений."Никаких серьезных прорывов во время встречи не ожидается, но источники сообщают, что соглашения о возобновлении работы консульств и смягчении визовых ограничений, скорее всего, будут объявлены", - утверждает Politico.Обе стороны ожидают, что предстоящая встреча на высшем уровне приведет к "снятию накопившейся напряженности", однако, по мнению источников, существенного прогресса по острым вопросам, включая нарушения прав человека в Синьцзяне и восстановление верховенства закона в Гонконге, не ожидается".
https://ria.ru/20211031/gosdep-1757085124.html
https://ria.ru/20211028/kitay-1756646893.html
сша
вашингтон (город)
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582894135_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_0e0ce8df31add56bc1f25f4e0e367b05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, вашингтон (город), китай, джо байден, си цзиньпин
16:26 04.11.2021
 
США и Китай после саммита могут ослабить визовые ограничения, сообщили СМИ

Politico: США и Китай по итогам саммита до конца года могут ослабить визовые ограничения

© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. США и Китай по итогам планирующегося до конца года саммита могут объявить о возобновлении работы консульств двух стран и смягчении визовых ограничений, пишет в четверг издание Politico со ссылкой на источники в американской администрации.
Как отмечают собеседники издания, после нескольких месяцев эскалации напряженности в двухсторонних отношениях Вашингтон и Пекин рассматривают виртуальный саммит лидеров двух стран Джо Байдена и Си Цзиньпина как возможность для перезагрузки двусторонних отношений.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
31 октября, 13:45
Госдеп назвал сферы, в которых США и Китай могут сотрудничать
"Никаких серьезных прорывов во время встречи не ожидается, но источники сообщают, что соглашения о возобновлении работы консульств и смягчении визовых ограничений, скорее всего, будут объявлены", - утверждает Politico.
Обе стороны ожидают, что предстоящая встреча на высшем уровне приведет к "снятию накопившейся напряженности", однако, по мнению источников, существенного прогресса по острым вопросам, включая нарушения прав человека в Синьцзяне и восстановление верховенства закона в Гонконге, не ожидается".
Район Санлитунь в деловом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября, 12:17
Пекин призвал США прекратить относиться к Китаю как к воображаемому врагу
 
В миреСШАВашингтон (город)КитайДжо БайденСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:49Врач посоветовал вернуться в привычный ритм до окончания нерабочей недели
03:41Вильфанд посоветовал автомобилистам не откладывать замену резины
03:41В ЕАО из-за отказа прививаться уволились еще 12 работников скорой
03:40В Англии археологи обнаружили уникальные древнеримские статуи
03:28Госсекретарь США призвал к возобновлению диалога в Судане
03:25В Роспотребнадзоре оценили риск заражения от привитого заболевшего COVID-19
03:18Иностранцам рассказали, как будут "обнулять" их пенсии с 2023 года
03:13Вильфанд рассказал о температурной аномалии в Центральной России
03:07Сенатор выступил за продление режима нерабочих дней
03:05Назван омолаживающий кожу напиток
02:47Блумберг: сопровождавший Байдена сотрудник сдал положительный тест на COVID
02:41В Раде рассказали о "тайных" миллиардах кубометров украинского газа
02:30Президент Бразилии стал героем мемов, неправильно назвав Пизанскую башню
02:17Владельцам смартфонов рассказали, как найти удаленные фото
02:17Вильфанд рассказал об аномально теплой температуре в Сибири
02:15Американский генерал объяснил, как язык приблизит Украину к членству в НАТО
02:08Эксперт рассказал, как улучшить сигнал Wi-Fi без вреда для здоровья
02:06Львовского депутата поймали за рисованием портрета Путина
01:38На Украине пообещали продолжить закупки беспилотников Bayraktar
01:33Кулеба: минские договоренности остаются базой для урегулирования в Донбассе
Лента новостейМолния
Врач посоветовал вернуться в привычный ритм до окончания нерабочей неделиВильфанд посоветовал автомобилистам не откладывать замену резиныВ ЕАО из-за отказа прививаться уволились еще 12 работников скоройВ Англии археологи обнаружили уникальные древнеримские статуи Госсекретарь США призвал к возобновлению диалога в СуданеВ Роспотребнадзоре оценили риск заражения от привитого заболевшего COVID-19Иностранцам рассказали, как будут "обнулять" их пенсии с 2023 годаВильфанд рассказал о температурной аномалии в Центральной РоссииСенатор выступил за продление режима нерабочих днейНазван омолаживающий кожу напитокБлумберг: сопровождавший Байдена сотрудник сдал положительный тест на COVIDВ Раде рассказали о "тайных" миллиардах кубометров украинского газаПрезидент Бразилии стал героем мемов, неправильно назвав Пизанскую башнюВладельцам смартфонов рассказали, как найти удаленные фотоВильфанд рассказал об аномально теплой температуре в СибириАмериканский генерал объяснил, как язык приблизит Украину к членству в НАТОЭксперт рассказал, как улучшить сигнал Wi-Fi без вреда для здоровьяЛьвовского депутата поймали за рисованием портрета ПутинаНа Украине пообещали продолжить закупки беспилотников BayraktarКулеба: минские договоренности остаются базой для урегулирования в Донбассе