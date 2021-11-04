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В Чанчуне прошла конференция КНР-РФ по развитию сельского хозяйства

В Чанчуне прошла конференция КНР-РФ по развитию сельского хозяйства - РИА Новости, 04.11.2021

В Чанчуне прошла конференция КНР-РФ по развитию сельского хозяйства

Департамент науки и технологий провинции Цзилинь и Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н. В. Рудницкого совместно организовали... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T11:41

2021-11-04T11:41

2021-11-04T11:41

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МОСКВА, 4 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Департамент науки и технологий провинции Цзилинь и Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н. В. Рудницкого совместно организовали китайско-российскую видеоконференцию на тему сельскохозяйственного развития и пищевой продукции из озимой ржи, которая должна стать неотъемлемой частью здорового питания населения двух стран.Нынешняя конференция важна для провинции Цзилинь в плане реализации консенсуса глав государств Китая и России по укреплению сотрудничества в области научных и технологических инноваций и дальнейшего развития практического сотрудничества в сельскохозяйственном бизнесе между двумя странами.На встрече эксперты двух стран достигли консенсуса по проведению дальнейших научных исследований в области озимой ржи, сотрудничеству и обмену технологиями производства и переработки этой сельхозкультуры, а также укреплению сотрудничества между Китаем и Россией в области производства, образования и исследований.Сосредоточившись на развитии цифровизации и интеллектуализации сельского хозяйства, а также точном земледелии и продовольственной безопасности, провинция Цзилинь создала диалоговые платформы для стыковки ресурсов научно-технических инноваций между научно-исследовательскими институтами Китая и Российской академией наук, а также продвинула реализацию таких проектов, как строительство китайско-российской лаборатории международного сельскохозяйственного сотрудничества.Провинция Цзилинь, граничащая с российским Дальним Востоком, имеет географическое преимущество для обмена и сотрудничества с Россией, а также имеет хорошую основу для сотрудничества в области разработки ресурсов и промышленного инкубирования.

https://ria.ru/20211021/urozhay-1755596495.html

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в мире, москва, российская академия наук, дальний восток, россия