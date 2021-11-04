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https://ria.ru/20211104/khinkali-1757677972.html
Повар рассказала, как уберечься от горячего "сока" хинкали
Повар рассказала, как уберечься от горячего "сока" хинкали - РИА Новости, 04.11.2021
Повар рассказала, как уберечься от горячего "сока" хинкали
Повар ресторана "Колхети" в Тбилиси Нана Квирквелия рассказала РИА Новости, считается ли дурным тоном есть хинкали ножом и вилкой и что надо сделать, чтобы не... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T09:34
2021-11-04T09:35
общество
грузия
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ТБИЛИСИ 4 ноя – РИА Новости. Повар ресторана "Колхети" в Тбилиси Нана Квирквелия рассказала РИА Новости, считается ли дурным тоном есть хинкали ножом и вилкой и что надо сделать, чтобы не испачкать одежду."Не соглашусь с тем, что кушать хинкали вилкой считается дурным тоном. Дурным тоном считается разрезать хинкали вилкой и ножом. Но если вилку воткнуть в "хвостик", перевернуть его и выпить весь бульон, то можно не только уберечься от горячего "сока", но и не испачкать руки", - сказала она.По словам повара, главное не прокалывать вилкой основное "тело" хинкали, иначе весь бульон вытечет.Она также отметила, что туристы все больше стали интересоваться мини-вариантом хинкали, которые принято называть "хинкила", однако все равно предпочитают традиционные хинкали, так как в них больше бульона. Единственное дополнение, которое необходимо хинкали - свежемолотый черный перец, который нужно посыпать, пока они горячие.К хинкали подают пиво, водку или чачу, запивать их вином в Грузии не принято, рассказала Квирквелия.
https://ria.ru/20210709/gruziya-1739597323.html
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общество, грузия
09:34 04.11.2021 (обновлено: 09:35 04.11.2021)
 
Повар рассказала, как уберечься от горячего "сока" хинкали

Повар рассказала, как уберечься от горячего "сока" хинкали и остаться в чистой одежде

© Depositphotos / HayDmitriyХинкали
Хинкали - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© Depositphotos / HayDmitriy
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ТБИЛИСИ 4 ноя – РИА Новости. Повар ресторана "Колхети" в Тбилиси Нана Квирквелия рассказала РИА Новости, считается ли дурным тоном есть хинкали ножом и вилкой и что надо сделать, чтобы не испачкать одежду.
"Не соглашусь с тем, что кушать хинкали вилкой считается дурным тоном. Дурным тоном считается разрезать хинкали вилкой и ножом. Но если вилку воткнуть в "хвостик", перевернуть его и выпить весь бульон, то можно не только уберечься от горячего "сока", но и не испачкать руки", - сказала она.
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По словам повара, главное не прокалывать вилкой основное "тело" хинкали, иначе весь бульон вытечет.
Она также отметила, что туристы все больше стали интересоваться мини-вариантом хинкали, которые принято называть "хинкила", однако все равно предпочитают традиционные хинкали, так как в них больше бульона. Единственное дополнение, которое необходимо хинкали - свежемолотый черный перец, который нужно посыпать, пока они горячие.
К хинкали подают пиво, водку или чачу, запивать их вином в Грузии не принято, рассказала Квирквелия.
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