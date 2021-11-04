https://ria.ru/20211104/ikona-1757618501.html

В России отмечают День Казанской иконы Богоматери

В России отмечают День Казанской иконы Богоматери - РИА Новости, 04.11.2021

В России отмечают День Казанской иконы Богоматери

Русская православная церковь в четверг отмечает день Казанской иконы Божией Матери, с которой верующие во многом связывают избавление Москвы и России от поляков РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T00:00

2021-11-04T00:00

2021-11-04T00:00

религия

казань

русская православная церковь

россия

религиозные праздники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150818/28/1508182812_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_4edea5bdc98c1cadd09c41c21ac7a310.jpg

МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Русская православная церковь в четверг отмечает день Казанской иконы Божией Матери, с которой верующие во многом связывают избавление Москвы и России от поляков в 1612 году.Казанская икона Божией Матери – одна из самых почитаемых и популярных в России. И в церковном календаре ей посвящено сразу два праздника. Первый отмечается 21 июля. Он приурочен ко дню чудесного обретения образа в Казани в 1579-м году. Тогда город почти полностью уничтожил пожар. Но на одном пепелище была найдена икона Богородицы, нетронутая огнем.Второй праздник, посвященный Казанскому образу Церковь установила в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612-ом году. Один из чтимых списков этой иконы находился в ополчении Минина и Пожарского.Перед решающим штурмом, ополчение русское войско всю ночь молилось перед святыней. Именно Божией Матери верующие приписывают помощь в решающем сражении 4 ноября и освобождении Москвы от польских интервентов.В честь победы Князь Пожарский воздвиг на Красной площади в 1630-е годы храм Казанской иконы. Там и хранился почти 300 лет список чудотворной иконы. Сегодня же он находится в Богоявленском кафедральном соборе Москвы.Поначалу торжества в память о событиях 1612-ого года проходили только в столице. Но после 1649 года, по повелению царя Алексея Михайловича, праздник стали отмечать во всем Русском царстве. В наши дни к церковному торжеству присоединился светский праздник. С 2005-го года в России 4 ноября отмечают День народного единства.Верующие же почитают икону Казанской Богоматери как заступницу от разных бед. К ней в своих молитвах обращаются все те, кто нуждается в помощи и поддержке.

https://ria.ru/20210719/ikona-1741888906.html

казань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казань, русская православная церковь, россия, религиозные праздники