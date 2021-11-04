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В России отмечают День Казанской иконы Богоматери
В России отмечают День Казанской иконы Богоматери - РИА Новости, 04.11.2021
В России отмечают День Казанской иконы Богоматери
Русская православная церковь в четверг отмечает день Казанской иконы Божией Матери, с которой верующие во многом связывают избавление Москвы и России от поляков РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T00:00
2021-11-04T00:00
2021-11-04T00:00
религия
казань
русская православная церковь
россия
религиозные праздники
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Русская православная церковь в четверг отмечает день Казанской иконы Божией Матери, с которой верующие во многом связывают избавление Москвы и России от поляков в 1612 году.Казанская икона Божией Матери – одна из самых почитаемых и популярных в России. И в церковном календаре ей посвящено сразу два праздника. Первый отмечается 21 июля. Он приурочен ко дню чудесного обретения образа в Казани в 1579-м году. Тогда город почти полностью уничтожил пожар. Но на одном пепелище была найдена икона Богородицы, нетронутая огнем.Второй праздник, посвященный Казанскому образу Церковь установила в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612-ом году. Один из чтимых списков этой иконы находился в ополчении Минина и Пожарского.Перед решающим штурмом, ополчение русское войско всю ночь молилось перед святыней. Именно Божией Матери верующие приписывают помощь в решающем сражении 4 ноября и освобождении Москвы от польских интервентов.В честь победы Князь Пожарский воздвиг на Красной площади в 1630-е годы храм Казанской иконы. Там и хранился почти 300 лет список чудотворной иконы. Сегодня же он находится в Богоявленском кафедральном соборе Москвы.Поначалу торжества в память о событиях 1612-ого года проходили только в столице. Но после 1649 года, по повелению царя Алексея Михайловича, праздник стали отмечать во всем Русском царстве. В наши дни к церковному торжеству присоединился светский праздник. С 2005-го года в России 4 ноября отмечают День народного единства.Верующие же почитают икону Казанской Богоматери как заступницу от разных бед. К ней в своих молитвах обращаются все те, кто нуждается в помощи и поддержке.
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казань, русская православная церковь, россия, религиозные праздники
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Русская православная церковь
в четверг отмечает день Казанской иконы Божией Матери, с которой верующие во многом связывают избавление Москвы и России
от поляков в 1612 году.
Казанская икона Божией Матери – одна из самых почитаемых и популярных в России. И в церковном календаре ей посвящено сразу два праздника. Первый отмечается 21 июля. Он приурочен ко дню чудесного обретения образа в Казани
в 1579-м году. Тогда город почти полностью уничтожил пожар. Но на одном пепелище была найдена икона Богородицы, нетронутая огнем.
Второй праздник, посвященный Казанскому образу Церковь установила в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612-ом году. Один из чтимых списков этой иконы находился в ополчении Минина и Пожарского.
Перед решающим штурмом, ополчение русское войско всю ночь молилось перед святыней. Именно Божией Матери верующие приписывают помощь в решающем сражении 4 ноября и освобождении Москвы от польских интервентов.
В честь победы Князь Пожарский воздвиг на Красной площади в 1630-е годы храм Казанской иконы. Там и хранился почти 300 лет список чудотворной иконы. Сегодня же он находится в Богоявленском кафедральном соборе Москвы.
Поначалу торжества в память о событиях 1612-ого года проходили только в столице. Но после 1649 года, по повелению царя Алексея Михайловича, праздник стали отмечать во всем Русском царстве. В наши дни к церковному торжеству присоединился светский праздник. С 2005-го года в России 4 ноября отмечают День народного единства.
Верующие же почитают икону Казанской Богоматери как заступницу от разных бед. К ней в своих молитвах обращаются все те, кто нуждается в помощи и поддержке.