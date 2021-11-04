https://ria.ru/20211104/goroda-1757673782.html

Россияне рассказали, за что любят свои города

Россияне рассказали, за что любят свои города - РИА Новости, 04.11.2021

Россияне рассказали, за что любят свои города

Более половины россиян любят город, в котором они живут: Сочи ценят за природу и климат, Санкт-Петербург - за архитектурные красоты, а Москву - за развитую... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T08:20

2021-11-04T08:20

2021-11-04T08:20

общество

санкт-петербург

воронеж

хабаровск

сочи

москва

россия

работа.ру

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Более половины россиян любят город, в котором они живут: Сочи ценят за природу и климат, Санкт-Петербург - за архитектурные красоты, а Москву - за развитую инфраструктуру и хорошую транспортную доступность, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Согласно материалам исследования, 67% респондентов любят город в котором живут, 26% опрошенных относятся к своему городу нейтрально, а 7% - не любят.На 100% любимый местными жителями город России — Сочи. Никто из опрошенных жителей не отметил, что не любит свой город или относится к нему нейтрально. На втором месте оказался Санкт-Петербург — любовь к городу отметили 84% опрошенных. Воронеж любят 82% респондентов, а любовь к Тюмени отметили 81% местных жителей.Исходя из исследования "Работа.ру", 76% местных жителей любят жить в Калининграде, 74% — в Казани, а 73% — в Москве. Любовь к Нижнему Новгороду отметили 71% опрошенных, к Хабаровску — 68%, а к Ростову-на-Дону — 67%.Главные преимущества Сочи — красивая природа (84% ответов), хороший климат (79%) и чистота (37%). Санкт-Петербург местные жители любят за историческую архитектуру (78%), развитую инфраструктуру (49%) и близость к друзьям и родственникам (37%). В Воронеже респонденты также выделили близость к друзьям и родственникам (59%), красивую природу (50%) и историческую архитектуру (43%).Тюмень любят за близость к семье и друзьям (62%), развитую инфраструктуру (52%) и чистоту (43%). В Калининграде чаще всего отмечали красивую природу (72%), историческую архитектуру (64%) и хороший климат (48%). Казань жители выделяют за развитую инфраструктуру (56%), близость к родственникам и друзьям (50%) и историческую архитектуру (47%).В Москве больше всего ценят развитую инфраструктуру (60%), хорошую транспортную доступность (48%) и историческую архитектуру (40%). Нижний Новгород любят за близость к семье и друзьям (56%), историческую архитектуру (43%) и красивую природу (38%); Хабаровск — за красивую природу (59%), близость к семье (50%) и чистоту (27%); а Ростов-на-Дону — за близость к семье (58%), хороший климат (38%) и красивую природу (36%).В исследовании приняли участие более 5 000 пользователей сервиса из всех регионов страны.

https://ria.ru/20211104/vykhodnye-1757668945.html

https://ria.ru/20211102/obrazovanie-1757313370.html

санкт-петербург

воронеж

хабаровск

сочи

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, санкт-петербург, воронеж, хабаровск, сочи, москва, россия, работа.ру