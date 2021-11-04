https://ria.ru/20211104/germaniya-1757712547.html

В Германии вынесли приговор матери, убившей пятерых детей

В Германии вынесли приговор матери, убившей пятерых детей - РИА Новости, 04.11.2021

В Германии вынесли приговор матери, убившей пятерых детей

Суд в Германии приговорил к пожизненному заключению мать, убившую пять собственных детей, сообщает агентство ДПА. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T15:53

2021-11-04T15:53

2021-11-04T15:53

в мире

дюссельдорф

вупперталь

германия

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БЕРЛИН, 4 ноя - РИА Новости. Суд в Германии приговорил к пожизненному заключению мать, убившую пять собственных детей, сообщает агентство ДПА.В конце февраля прокуратура Вупперталя предъявила обвинения матери в убийстве пяти детей, трагедия произошла в сентябре прошлого года в немецком городе Золинген.По словам прокурора, 28-летняя женщина, мать шестерых детей, дала пятерым наркотические вещества, а затем задушила или утопила. Как полагает следствие, женщина пошла на преступление после того, как увидела в соцсетях фотографию мужа с новой партнершей и пригрозила мужчине в сообщении, что он больше никогда не увидит детей.Тела детей были обнаружены в их постелях. Женщина утверждала, что в квартиру проник неизвестный, связал ее, заставил написать сообщение и убил детей. Судебные эксперты подтвердили, что у женщины нет признаков серьезных психических нарушений. Адвокат женщины требовал оправдать ей.Немецкая полиция обнаружила 3 сентября 2020 года тела пяти детей в одной из квартир в жилом доме в городе Золинген. Их мать, гражданка ФРГ, пыталась покончить с собой на вокзале в городе Дюссельдорф, куда прибыла вместе с шестым ребенком - 11-летним сыном. Женщина получила серьезные ранения и была доставлена в больницу, мальчик не пострадал. Погибшим братьям и сестрам было от одного года до восьми лет.

https://ria.ru/20211103/prestuplenie-1757589717.html

дюссельдорф

вупперталь

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в мире, дюссельдорф, вупперталь, германия