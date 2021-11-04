https://ria.ru/20211104/galkin-1757707785.html

Захарова пошутила про Галкина в черном списке Минкультуры Украины

Захарова пошутила про Галкина в черном списке Минкультуры Украины - РИА Новости, 04.11.2021

Захарова пошутила про Галкина в черном списке Минкультуры Украины

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала попадание российского пародиста Максима Галкина в список людей, которые, по мнению Министерства... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T15:11

2021-11-04T15:11

2021-11-04T16:05

в мире

украина

сергей пенкин

максим галкин

валерия (алла перфилова)

министерство культуры украины

мария захарова

юлия чичерина

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала попадание российского пародиста Максима Галкина в список людей, которые, по мнению Министерства культуры Украины, угрожают безопасности страны."Национальная безопасность Украины в опасности — ей угрожают российские юмористы. Украинские юмористы, видимо, встать на защиту Незалежной уже не в состоянии — все в политику ушли", — написала она в Telegram-канале.Галкин пополнил перечень, в котором находятся 259 человек.Среди них Олег Газманов, Алла Перфилова (сценическое имя — Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Помимо россиян, там есть представители других государств. Всех их украинский Минкульт считает угрозами национальной безопасности.

https://ria.ru/20211103/akter-1757661568.html

украина

россия

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в мире, украина, сергей пенкин, максим галкин, валерия (алла перфилова), министерство культуры украины, мария захарова, юлия чичерина, россия