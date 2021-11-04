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Захарова пошутила про Галкина в черном списке Минкультуры Украины
Захарова пошутила про Галкина в черном списке Минкультуры Украины - РИА Новости, 04.11.2021
Захарова пошутила про Галкина в черном списке Минкультуры Украины
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала попадание российского пародиста Максима Галкина в список людей, которые, по мнению Министерства... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T15:11
2021-11-04T16:05
в мире
украина
сергей пенкин
максим галкин
валерия (алла перфилова)
министерство культуры украины
мария захарова
юлия чичерина
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала попадание российского пародиста Максима Галкина в список людей, которые, по мнению Министерства культуры Украины, угрожают безопасности страны."Национальная безопасность Украины в опасности — ей угрожают российские юмористы. Украинские юмористы, видимо, встать на защиту Незалежной уже не в состоянии — все в политику ушли", — написала она в Telegram-канале.Галкин пополнил перечень, в котором находятся 259 человек.Среди них Олег Газманов, Алла Перфилова (сценическое имя — Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Помимо россиян, там есть представители других государств. Всех их украинский Минкульт считает угрозами национальной безопасности.
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в мире, украина, сергей пенкин, максим галкин, валерия (алла перфилова), министерство культуры украины, мария захарова, юлия чичерина, россия
15:11 04.11.2021 (обновлено: 16:05 04.11.2021)
 
Захарова пошутила про Галкина в черном списке Минкультуры Украины

"Украине угрожают российские юмористы": Захарова пошутила про Галкина в черном списке

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала попадание российского пародиста Максима Галкина в список людей, которые, по мнению Министерства культуры Украины, угрожают безопасности страны.
"Национальная безопасность Украины в опасности — ей угрожают российские юмористы. Украинские юмористы, видимо, встать на защиту Незалежной уже не в состоянии — все в политику ушли", — написала она в Telegram-канале.
Галкин пополнил перечень, в котором находятся 259 человек.
Среди них Олег Газманов, Алла Перфилова (сценическое имя — Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Помимо россиян, там есть представители других государств. Всех их украинский Минкульт считает угрозами национальной безопасности.
Министерство культуры Украины - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 23:57
В Киеве Минкульт ошибочно внес украинского актера в "черный список"
 
В миреУкраинаСергей ПенкинМаксим ГалкинВалерия (Алла Перфилова)Министерство культуры УкраиныМария ЗахароваЮлия ЧичеринаРоссия
 
 
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