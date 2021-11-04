https://ria.ru/20211104/galkin-1757707785.html
Захарова пошутила про Галкина в черном списке Минкультуры Украины
Захарова пошутила про Галкина в черном списке Минкультуры Украины - РИА Новости, 04.11.2021
Захарова пошутила про Галкина в черном списке Минкультуры Украины
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала попадание российского пародиста Максима Галкина в список людей, которые, по мнению Министерства... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T15:11
2021-11-04T15:11
2021-11-04T16:05
в мире
украина
сергей пенкин
максим галкин
валерия (алла перфилова)
министерство культуры украины
мария захарова
юлия чичерина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742439971_0:87:3016:1784_1920x0_80_0_0_ed3c2479fa3e61bdd02a5ca87ad63578.jpg
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала попадание российского пародиста Максима Галкина в список людей, которые, по мнению Министерства культуры Украины, угрожают безопасности страны."Национальная безопасность Украины в опасности — ей угрожают российские юмористы. Украинские юмористы, видимо, встать на защиту Незалежной уже не в состоянии — все в политику ушли", — написала она в Telegram-канале.Галкин пополнил перечень, в котором находятся 259 человек.Среди них Олег Газманов, Алла Перфилова (сценическое имя — Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Помимо россиян, там есть представители других государств. Всех их украинский Минкульт считает угрозами национальной безопасности.
https://ria.ru/20211103/akter-1757661568.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742439971_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1bbb49179a82523f08e635b6b90759b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сергей пенкин, максим галкин, валерия (алла перфилова), министерство культуры украины, мария захарова, юлия чичерина, россия
15:11 04.11.2021 (обновлено: 16:05 04.11.2021)
Захарова пошутила про Галкина в черном списке Минкультуры Украины
"Украине угрожают российские юмористы": Захарова пошутила про Галкина в черном списке