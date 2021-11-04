https://ria.ru/20211104/facebook-1757699585.html

Facebook удалила сообщение премьера Эфиопии о повстанцах, сообщили СМИ

Facebook удалила сообщение премьера Эфиопии о повстанцах, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.11.2021

Facebook удалила сообщение премьера Эфиопии о повстанцах, сообщили СМИ

Социальная сеть Facebook удалила пост премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда, в котором он призывал жителей страны взяться за оружие и "похоронить" повстанцев... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T13:50

2021-11-04T13:50

2021-11-04T13:50

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Социальная сеть Facebook удалила пост премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда, в котором он призывал жителей страны взяться за оружие и "похоронить" повстанцев "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ), передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Заявление лидера в соцсетях, в том числе в Facebook, появилось вечером в воскресенье. Как писала местная газета Addis Standard, эфиопский премьер призывал жителей страны использовать "любые виды оружия", чтобы "остановить, обратить вспять и похоронить террористов НФОТ". По словам премьера, повстанцы, движимые "пропагандой ненависти", открыли огонь на четырех направлениях, и тем самым подталкивают страну "к гибели".Как заявила агентству представитель компании Meta Эмили Кейн, сообщение премьер-министра нарушило политику Facebook против "подстрекательства и поддержки насилия" и было удалено во вторник утром. Кейн не назвала численность сотрудников Facebook в Эфиопии, но подчеркнула, что у компании есть возможность просматривать посты на основных языках региона - на сомалийском, ахмарском, оромо и тигринья.Отдельно доступ к посту премьера ограничила соцсеть Twitter.Север Эфиопии находится в эпицентре конфликта с ноября 2020 года. Тогда власти страны обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя", который доминировал в политической жизни Эфиопии почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе при поддержке соседней Эритреи.Весной 2021 года эфиопские власти объявили, что Эритрея выводит войска из Тыграя. В июне мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление и установили контроль над частью Тыграя и вторглись в регион Амхара.

https://ria.ru/20211030/bandera-1756981866.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201014/bayden-1579851506.html

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