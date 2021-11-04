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Facebook удалила сообщение премьера Эфиопии о повстанцах, сообщили СМИ
Facebook удалила сообщение премьера Эфиопии о повстанцах, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.11.2021
Facebook удалила сообщение премьера Эфиопии о повстанцах, сообщили СМИ
Социальная сеть Facebook удалила пост премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда, в котором он призывал жителей страны взяться за оружие и "похоронить" повстанцев... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T13:50
2021-11-04T13:50
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Социальная сеть Facebook удалила пост премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда, в котором он призывал жителей страны взяться за оружие и "похоронить" повстанцев "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ), передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Заявление лидера в соцсетях, в том числе в Facebook, появилось вечером в воскресенье. Как писала местная газета Addis Standard, эфиопский премьер призывал жителей страны использовать "любые виды оружия", чтобы "остановить, обратить вспять и похоронить террористов НФОТ". По словам премьера, повстанцы, движимые "пропагандой ненависти", открыли огонь на четырех направлениях, и тем самым подталкивают страну "к гибели".Как заявила агентству представитель компании Meta Эмили Кейн, сообщение премьер-министра нарушило политику Facebook против "подстрекательства и поддержки насилия" и было удалено во вторник утром. Кейн не назвала численность сотрудников Facebook в Эфиопии, но подчеркнула, что у компании есть возможность просматривать посты на основных языках региона - на сомалийском, ахмарском, оромо и тигринья.Отдельно доступ к посту премьера ограничила соцсеть Twitter.Север Эфиопии находится в эпицентре конфликта с ноября 2020 года. Тогда власти страны обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя", который доминировал в политической жизни Эфиопии почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе при поддержке соседней Эритреи.Весной 2021 года эфиопские власти объявили, что Эритрея выводит войска из Тыграя. В июне мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление и установили контроль над частью Тыграя и вторглись в регион Амхара.
https://ria.ru/20211030/bandera-1756981866.html
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в мире, эфиопия, twitter, эритрея, facebook
13:50 04.11.2021
 
Facebook удалила сообщение премьера Эфиопии о повстанцах, сообщили СМИ

Ассошиэйтед Пресс: Facebook удалила призыв премьера Эфиопии Ахмеда "похоронить" повстанцев

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Социальная сеть Facebook удалила пост премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда, в котором он призывал жителей страны взяться за оружие и "похоронить" повстанцев "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ), передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Заявление лидера в соцсетях, в том числе в Facebook, появилось вечером в воскресенье. Как писала местная газета Addis Standard, эфиопский премьер призывал жителей страны использовать "любые виды оружия", чтобы "остановить, обратить вспять и похоронить террористов НФОТ". По словам премьера, повстанцы, движимые "пропагандой ненависти", открыли огонь на четырех направлениях, и тем самым подталкивают страну "к гибели".
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Как заявила агентству представитель компании Meta Эмили Кейн, сообщение премьер-министра нарушило политику Facebook против "подстрекательства и поддержки насилия" и было удалено во вторник утром. Кейн не назвала численность сотрудников Facebook в Эфиопии, но подчеркнула, что у компании есть возможность просматривать посты на основных языках региона - на сомалийском, ахмарском, оромо и тигринья.
Отдельно доступ к посту премьера ограничила соцсеть Twitter.
"Этот твит нарушает правила Twitter относительно оскорбительного поведения. Однако, Twitter определил, что твит останется доступным, поскольку это, возможно, в интересах общественности", - говорится в сообщении компании, размещенном вместо поста премьера. Таким образом, заявление все еще можно просмотреть, но изначально оно закрыто предупреждением.
Север Эфиопии находится в эпицентре конфликта с ноября 2020 года. Тогда власти страны обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя", который доминировал в политической жизни Эфиопии почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе при поддержке соседней Эритреи.
Весной 2021 года эфиопские власти объявили, что Эритрея выводит войска из Тыграя. В июне мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление и установили контроль над частью Тыграя и вторглись в регион Амхара.
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