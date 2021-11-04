https://ria.ru/20211104/eksperiment-1757705630.html

В Москве стартовал эксперимент по имитации полета на Луну

В Москве стартовал эксперимент по имитации полета на Луну - РИА Новости, 04.11.2021

В Москве стартовал эксперимент по имитации полета на Луну

Международный изоляционный эксперимент по имитации полета и высадке на Луну SIRIUS-21 стартовал в четверг в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T14:55

2021-11-04T14:55

2021-11-04T16:57

италия

франция

наса

российская академия наук

космос - риа наука

институт медико-биологических проблем ран

россия

наука

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Международный изоляционный эксперимент по имитации полета и высадке на Луну SIRIUS-21 стартовал в четверг в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости из Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.В условное путешествие на Луну отправились шесть человек: инструктор Центра подготовки космонавтов Олег Блинов, врач-хирург ИМБП Виктория Кириченко, экс-бортпроводник авиакомпании Nordwind, а сейчас младший научный сотрудник ИМБП Екатерина Карякина, бакалавр русского языка и литературы из США Уильям Браун, представитель командования космических систем США Эшли Ковальски, а также космонавт-испытатель из ОАЭ Салех Омар Аль Амери.Им предстоит прожить вместе 240 суток в имитаторе космического корабля - наземном испытательном комплексе в Москве. Задача "экипажа" - смоделировать полет, высадку на Луну и работу на ее поверхности.Командир "экспедиции" Блинов перед началом эксперимента рассказал журналистам, что участники взяли с собой эмблему основного и дублирующего экипажей, на которой изображены звезда Сириус, Луна и перчатки скафандра, флаги стран-участников эксперимента и имена 12 человек, прошедших предварительный отбор.Как рассказали участники, в свободное время они будут читать книги и обучать друг друга своим национальным языкам.Как пояснил менеджер проекта SIRIUS Марк Белаковский, любой участник может без объяснения причин покинуть проект, но за почти 60-летнюю историю проведения подобных проектов, таких случаев не было.Перед началом эксперимента Блинов доложил о готовности экипажа к началу исследования."В добрый путь. Мы раду будем увидеть вас здесь же через 240 суток. Удачи, ребята", - сказал на прощание Белковский."Спасибо", - ответил ему командир "экспедиции".После этого шестеро участников под аплодисменты зашли в наземный экспериментальный комплекс и за ними закрыли железную дверь.Проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) проводится совместно ИМБП и НАСА в кооперации с космическими агентствами России, ЕКА, Германии, Франции, ОАЭ, предприятиями космической отрасли при участии специалистов из РФ, США, Германии, Франции, Италии, Бельгии, Японии, Канады и других стран.SIRIUS включает серию изоляционных экспериментов. Уже проведены эксперименты продолжительностью 17 суток - в ноябре 2017 года, четыре месяца - в 2018-2019 годах. До 2028 года планируется провести три годовых эксперимента. Первый из них пройдет в 2022-2023 годах.Рейс "Москва — Луна"Согласно данным с сайта проекта, в первые сутки эксперимента "космический корабль" выводится на околоземную орбиту. Со вторых по четвертые сутки осуществляется "стыковка" с межпланетным комплексом, ведется проверка работоспособности систем. На пятые сутки начнется имитация полета к Луне. На восьмые сутки "корабль" выйдет на окололунную орбиту, после чего до 60-х суток экипаж готовится к "высадке" на поверхности Луны, а также управляет с окололунной орбиты луноходами.За время эксперимента планируется три "высадки" на Луну экипажами по четыре человека. Каждое пребывание на "лунной поверхности" продолжается четверо суток. Во время "выходов" предполагается перемещение по имитатору лунной поверхности в скафандре с использованием технологии виртуальной реальности. В ходе "экспедиции" исследователи выполнят операции по забору проб грунта и поуправляют моделью лунного ровера.С 237-х по 240-е сутки экипаж "возвращается на Землю" и совершает посадку в последний день эксперимента.

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Кадры эксперимента SIRIUS-21 по имитации полета на Луну в Москве Международный эксперимент SIRIUS-21 по имитации полета на Луну стартовал в Москве, в нем участвуют 6 человек. 2021-11-04T14:55 true PT1M58S

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италия, франция, наса, российская академия наук, космос - риа наука, институт медико-биологических проблем ран, россия