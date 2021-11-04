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Партии и активисты рассказали, как пройдет День народного единства
Партии и активисты рассказали, как пройдет День народного единства - РИА Новости, 04.11.2021
Партии и активисты рассказали, как пройдет День народного единства
Автопробеги, квиз-игры и викторины на знание истории, раздачу ленточек-триколоров и сувениров, а также возложение цветов планируют провести опрошенные РИА... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T00:27
2021-11-04T00:27
2021-11-04T00:40
общество
справки
молодая гвардия единой россии
общероссийский народный фронт
день народного единства
российский союз молодежи
россия
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Автопробеги, квиз-игры и викторины на знание истории, раздачу ленточек-триколоров и сувениров, а также возложение цветов планируют провести опрошенные РИА Новости российские партии, молодежные движения и активисты в честь Дня народного единства.День народного единства стал в России официальным праздником в 2005 году. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Ополченцы штурмом взяли Китай-город 22 октября. Именно эта дата - 22 октября по юлианскому календарю, или 4 ноября по григорианскому - была выбрана в качестве дня государственного праздника.Акции, пробеги и "РосКвиз"Партия "Единая Россия" по случаю Дня народного единства проведет онлайн- и офлайн-акции в регионах со стабильной эпидемиологической ситуацией. Активисты партии будут раздавать ленты-триколоры, организуют спортивные соревнования, автопробеги, флешмобы в соцсетях, а также интеллектуальные игры "РосКвиз" на знание истории праздника.Так, в Кемерово планируют раздавать маски с национальными узорами, в Мордовии, Волгоградской области, Калмыкии, Пермском крае и других регионах - ленты-триколоры и сувениры с символикой праздника. Кроме того, активисты волонтерских центров "Единой России" в регионах также будут поздравлять медиков, а пожилым и одиноким людям помогут убрать придомовую территорию.В Кировской области партия проведет онлайн-флешмоб "Связь поколений": в течение дня партийцы, депутаты, сторонники, активисты и волонтеры "Единой России" будут выкладывать на своих страницах в соцсетях фотографии своей семьи. В Туле в День народного единства активисты волонтерского центра ЕР и члены регионального отделения партии нанесут на стену Новомосковского политехнического колледжа граффити на тему "День народного единства".Партия ЛДПР, в свою очередь, в День народного единства планирует сбор в большом зале Института мировых цивилизаций: ожидаются депутаты фракции во главе с Владимиром Жириновским, а также актив партии. Уточняется, что в праздничной программе запланировано выступление депутатов и лидера партии, а также концертная программа по случаю праздника.Партия "Справедливая Россия - За правду" на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости COVID планирует проводить мероприятия, приуроченные к двум датам сразу, поэтому от массовых мероприятий в честь праздника партия отказалась. Однако региональные отделения обновленных эсеров проводят акции в онлайн-формате, которые приурочены как к 4 ноября, так и к 7 ноября. Так, "Справедливая Россия – За правду" предлагает провести флешмобы по всем регионам в форме одиночных пикетов в поддержку инициатив партии, участники которых также могут озвучивать свои идеи."Наступает эра народной справедливости. Провести акцию в поддержку наших социальных инициатив, символически примирив две даты - День народного единства и День революции. Социальные преобразования страны могут сплотить весь народ… Кроме того, участники акции могут размещать плакаты с лозунгами на окнах и балконах домов. Аналогичную акцию запускаем в соцсетях и на партийных сайтах",- заявили в партии.Кроме того, эсеры предлагают россиянам делать публикации в социальных сетях в этот день с использованием хэштегов партии. Коммунисты, в свою очередь, заявили, что 4 ноября партийных мероприятий проводить не будут, потому что "считают Днем народного единства 7 ноября".Заместитель председателя ЦК, исполнительный секретарь ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович также рассказал, что основной праздник для партии – 7 ноября, поэтому 4 ноября официальных мероприятий не планируется."Однако мы уважаем людей, которых, на наш взгляд, небольшое количество, которые восприняли этот праздник как важный в их жизни. Мы за то, чтобы все праздники, связанные с патриотическими событиями, люди отмечали, но для нас несопоставимо 4 и 7 ноября. Для нас 7 ноября – главный день, главный праздник, но мы долгие годы, кстати, выступали за то, чтобы 4 и 7 отмечались вместе, чтобы это были единые выходные, а люди сами выбирали, что им ближе", - добавил Малинкович.Народная помощьНакануне Дня народного единства Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил с 2022 года присваивать паркам, скверам, культурным центрам, библиотекам наименование в честь праздника."День народного единства как никакой другой праздник созвучен нашей многонациональной, многоконфессиональной стране, периодически отвечавшей на разные вызовы и побеждавшей благодаря как раз тому единству, которое есть у граждан. В Нижнем Новгороде, где родилось ополчение, имеющее отношение к истории праздника, есть площадь с таким названием. Мы предлагаем, чтобы, начиная с 2022 года, в регионах страны появились парки, скверы, культурные центры, библиотеки имени Дня народного единства. А мероприятия, которые там проходили, напоминали бы, что мы – великий и единый российский народ", - рассказала РИА Новости кандидат исторических наук, сопредседатель центрального штаба Народного фронта, депутат Госдумы Елена Цунаева.Молодежное крыло движения - "Молодежка ОНФ" - также объединяет усилия представителей всех народов страны в борьбе против коронавирусной инфекции и оказании помощи тем, кто в ней нуждается. Так, с 1 по 4 ноября в 20 регионах участники команды формируют группы быстрого реагирования."С самого начала пандемии в рядах волонтеров были представители разных национальностей и малых народов России и даже граждане других государств, которые оказывали помощь в рамках акции #МыВместе тем, кто оставался на самоизоляции. В этот раз помощь будет оказана по направлениям: переоборудование больниц, подвоз медиков по вызовам и на работу – акция "Довези врача", доставка продуктов и лекарств пожилым и людям с ограничениями по здоровью и прочее", - рассказали в "Молодежке".В рамках акции #МыВместе участники команды "Молодежки ОНФ" возобновили работу с пожилыми, одинокими жителями и людьми с ограничениями здоровья по всей стране, а также оказывают помощь медицинским работникам. Добровольцы из Иордании, Индии и Малайзии оказывают помощь в термометрии, передаче больничных листов, обеспечении питьевой водой сотрудников "красной" зоны, добавили активисты.Чак-чак и мастер-классыВолонтеры "Молодой Гвардии Единой России" в День народного единства поздравят жителей национальными угощениями. В акции примут участие Кировская, Тверская, Тульская, Владимирская, Московская области, а также республики Саха (Якутия), Хакасия, Алтай и Дагестан, сообщили в пресс-службе."Представители различных народов приготовят свои национальные сладости – чак-чак, баурсак, блины, хворост и другие – и передадут их в ковидные госпитали, а также людям, находящимся на изоляции. Волонтеры будут одеты в национальные костюмы", - рассказали в пресс-службе МГЕР.Отмечается, что в регионах, где позволяет эпидситуация, пройдут благотворительные кулинарные мастер-классы в кафе, где каждый желающий сможет познакомиться с кухней разных территорий и национальностей, блюда упакуют в персональные стилизованные коробки. Причем в ряде регионов активисты раздадут прохожим специальные праздничные открытки с рецептами национальных блюд народов России, отметили в организации.Росмолодежь, в свою очередь, в День народного единства предлагает молодым людям по всей стране принять участие в онлайн-акциях, основными хештегами которых станут #МыЕдины, #МыВместе, #Россияобъединяет. По ним любой желающий сможет посмотреть, как молодежь креативно поздравляет россиян с праздником. Результатом акции станет создание видеоролика, в котором участники презентуют свои культурные особенности в виде танца, песни, стихотворения, музыкального инструмента, блюда.Кроме этого, 4 ноября пройдет квиз-игра "Россия – наш общий дом". Молодые люди ответят на вопросы об истории России, обычаях и обрядах, национальных промыслах и ремеслах, культуре и искусстве, музыке и литературе, происхождении блюд традиционной кухни, значении орнаментов на народных костюмах."Все желающие в социальных сетях смогут рассказать свою историю дружбы с людьми другой национальности, поделиться примерами интернационального общения в ходе акции "Мы едины, мы непобедимы". На "Марафоне наций" люди в национальных костюмах расскажут о своем народе на фоне достопримечательностей региона. Самые интересные истории войдут в ролик о народах России", - рассказали в Росмолодежи.Члены Российского союза молодежи из разных регионов страны также запишут видео и разместят их в социальных сетях с хештегом #РСМобъединяет. Отмечается, что в аккаунтах Instagram региональных отделений Российских студенческих отрядов всю неделю будут размещаться интересные факты о народах региона и том, какие национальные особенности проявляются в жизни студенческих отрядов. В День народного единства на официальной странице РСО в Instagram пройдет итоговая онлайн-викторина."В рамках акции "Добрые сказки" родители познакомят своих детей с традиционными сказками народов России и расскажут им новые сюжеты про героев, отражающих культурные ценности", - добавили в агентстве.Единство в онлайнеВ Москве праздник уже второй год подряд пройдет без массовых гуляний и очных мероприятий. При этом столичные музеи, библиотеки, культурные центры, дворцы творчества и молодежные общественные организации подготовили десятки онлайн-событий, они состоятся 4 ноября на интернет-площадках. В частности, можно отметить праздник, приняв участие в виртуальных экскурсиях, лекциях, мастер-классах и флешмобах. Все мероприятия пройдут бесплатно. На некоторые из них потребуется предварительная регистрация.Помимо этого, зрители смогут увидеть выступления вокальных и танцевальных ансамблей, послушать патриотические песни и узнать много нового о культурных традициях страны в социальных сетях столичных культурных центров. В частности, послушать патриотические песни разных стран можно будет в культурном центре "Москворечье". А самых юных зрителей в День народного единства будут ждать столичные дворцы детского творчества.В режиме онлайн для ребят пройдут веселые мастер-классы, познавательные занятия и концерты. Участники смогут больше узнать об истории праздника, познакомиться с музыкальными произведениями советских и российских композиторов, а также научатся делать оригинальные поделки. Сразу несколько познавательных мероприятий подготовил Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына. Так, для детей разных возрастов там проведут экскурсии, где расскажут о судьбах людей, покинувших Россию после революции 1917 года. Также школьников приглашают присоединиться к экскурсии "Русская эмиграция. От изгнания к триумфу", где им расскажут о жизни представителей творческой интеллигенции, уехавших за рубеж.
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общество, справки, молодая гвардия единой россии, общероссийский народный фронт, день народного единства, российский союз молодежи, россия
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Автопробеги, квиз-игры и викторины на знание истории, раздачу ленточек-триколоров и сувениров, а также возложение цветов планируют провести опрошенные РИА Новости российские партии, молодежные движения и активисты в честь Дня народного единства.
День народного единства стал в России
официальным праздником в 2005 году. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина
и князя Дмитрия Пожарского
освободило Москву
от польских интервентов. Ополченцы штурмом взяли Китай-город 22 октября. Именно эта дата - 22 октября по юлианскому календарю, или 4 ноября по григорианскому - была выбрана в качестве дня государственного праздника.
Акции, пробеги и "РосКвиз"
Партия "Единая Россия
" по случаю Дня народного единства проведет онлайн- и офлайн-акции в регионах со стабильной эпидемиологической ситуацией. Активисты партии будут раздавать ленты-триколоры, организуют спортивные соревнования, автопробеги, флешмобы в соцсетях, а также интеллектуальные игры "РосКвиз" на знание истории праздника.
Так, в Кемерово
планируют раздавать маски с национальными узорами, в Мордовии, Волгоградской области
, Калмыкии, Пермском крае
и других регионах - ленты-триколоры и сувениры с символикой праздника. Кроме того, активисты волонтерских центров "Единой России" в регионах также будут поздравлять медиков, а пожилым и одиноким людям помогут убрать придомовую территорию.
В Кировской области
партия проведет онлайн-флешмоб "Связь поколений": в течение дня партийцы, депутаты, сторонники, активисты и волонтеры "Единой России" будут выкладывать на своих страницах в соцсетях фотографии своей семьи. В Туле
в День народного единства активисты волонтерского центра ЕР и члены регионального отделения партии нанесут на стену Новомосковского политехнического колледжа граффити на тему "День народного единства".
Партия ЛДПР
, в свою очередь, в День народного единства планирует сбор в большом зале Института мировых цивилизаций: ожидаются депутаты фракции во главе с Владимиром Жириновским
, а также актив партии. Уточняется, что в праздничной программе запланировано выступление депутатов и лидера партии, а также концертная программа по случаю праздника.
Партия "Справедливая Россия - За правду" на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости COVID планирует проводить мероприятия, приуроченные к двум датам сразу, поэтому от массовых мероприятий в честь праздника партия отказалась. Однако региональные отделения обновленных эсеров проводят акции в онлайн-формате, которые приурочены как к 4 ноября, так и к 7 ноября. Так, "Справедливая Россия – За правду" предлагает провести флешмобы по всем регионам в форме одиночных пикетов в поддержку инициатив партии, участники которых также могут озвучивать свои идеи.
"Наступает эра народной справедливости. Провести акцию в поддержку наших социальных инициатив, символически примирив две даты - День народного единства и День революции. Социальные преобразования страны могут сплотить весь народ… Кроме того, участники акции могут размещать плакаты с лозунгами на окнах и балконах домов. Аналогичную акцию запускаем в соцсетях и на партийных сайтах",- заявили в партии.
Кроме того, эсеры предлагают россиянам делать публикации в социальных сетях в этот день с использованием хэштегов партии. Коммунисты, в свою очередь, заявили, что 4 ноября партийных мероприятий проводить не будут, потому что "считают Днем народного единства 7 ноября".
Заместитель председателя ЦК, исполнительный секретарь ЦК партии "Коммунисты России
" Сергей Малинкович также рассказал, что основной праздник для партии – 7 ноября, поэтому 4 ноября официальных мероприятий не планируется.
"Однако мы уважаем людей, которых, на наш взгляд, небольшое количество, которые восприняли этот праздник как важный в их жизни. Мы за то, чтобы все праздники, связанные с патриотическими событиями, люди отмечали, но для нас несопоставимо 4 и 7 ноября. Для нас 7 ноября – главный день, главный праздник, но мы долгие годы, кстати, выступали за то, чтобы 4 и 7 отмечались вместе, чтобы это были единые выходные, а люди сами выбирали, что им ближе", - добавил Малинкович.
Народная помощь
Накануне Дня народного единства Общероссийский народный фронт (ОНФ
) предложил с 2022 года присваивать паркам, скверам, культурным центрам, библиотекам наименование в честь праздника.
"День народного единства как никакой другой праздник созвучен нашей многонациональной, многоконфессиональной стране, периодически отвечавшей на разные вызовы и побеждавшей благодаря как раз тому единству, которое есть у граждан. В Нижнем Новгороде
, где родилось ополчение, имеющее отношение к истории праздника, есть площадь с таким названием. Мы предлагаем, чтобы, начиная с 2022 года, в регионах страны появились парки, скверы, культурные центры, библиотеки имени Дня народного единства. А мероприятия, которые там проходили, напоминали бы, что мы – великий и единый российский народ", - рассказала РИА Новости кандидат исторических наук, сопредседатель центрального штаба Народного фронта, депутат Госдумы Елена Цунаева
.
Молодежное крыло движения - "Молодежка ОНФ" - также объединяет усилия представителей всех народов страны в борьбе против коронавирусной инфекции и оказании помощи тем, кто в ней нуждается. Так, с 1 по 4 ноября в 20 регионах участники команды формируют группы быстрого реагирования.
"С самого начала пандемии в рядах волонтеров были представители разных национальностей и малых народов России и даже граждане других государств, которые оказывали помощь в рамках акции #МыВместе тем, кто оставался на самоизоляции. В этот раз помощь будет оказана по направлениям: переоборудование больниц, подвоз медиков по вызовам и на работу – акция "Довези врача", доставка продуктов и лекарств пожилым и людям с ограничениями по здоровью и прочее", - рассказали в "Молодежке".
В рамках акции #МыВместе участники команды "Молодежки ОНФ" возобновили работу с пожилыми, одинокими жителями и людьми с ограничениями здоровья по всей стране, а также оказывают помощь медицинским работникам. Добровольцы из Иордании, Индии
и Малайзии
оказывают помощь в термометрии, передаче больничных листов, обеспечении питьевой водой сотрудников "красной" зоны, добавили активисты.
Чак-чак и мастер-классы
Волонтеры "Молодой Гвардии Единой России
" в День народного единства поздравят жителей национальными угощениями. В акции примут участие Кировская, Тверская, Тульская, Владимирская, Московская области
, а также республики Саха
(Якутия), Хакасия, Алтай и Дагестан, сообщили в пресс-службе.
"Представители различных народов приготовят свои национальные сладости – чак-чак, баурсак, блины, хворост и другие – и передадут их в ковидные госпитали, а также людям, находящимся на изоляции. Волонтеры будут одеты в национальные костюмы", - рассказали в пресс-службе МГЕР.
Отмечается, что в регионах, где позволяет эпидситуация, пройдут благотворительные кулинарные мастер-классы в кафе, где каждый желающий сможет познакомиться с кухней разных территорий и национальностей, блюда упакуют в персональные стилизованные коробки. Причем в ряде регионов активисты раздадут прохожим специальные праздничные открытки с рецептами национальных блюд народов России, отметили в организации.
Росмолодежь
, в свою очередь, в День народного единства предлагает молодым людям по всей стране принять участие в онлайн-акциях, основными хештегами которых станут #МыЕдины, #МыВместе, #Россияобъединяет. По ним любой желающий сможет посмотреть, как молодежь креативно поздравляет россиян с праздником. Результатом акции станет создание видеоролика, в котором участники презентуют свои культурные особенности в виде танца, песни, стихотворения, музыкального инструмента, блюда.
Кроме этого, 4 ноября пройдет квиз-игра "Россия – наш общий дом". Молодые люди ответят на вопросы об истории России, обычаях и обрядах, национальных промыслах и ремеслах, культуре и искусстве, музыке и литературе, происхождении блюд традиционной кухни, значении орнаментов на народных костюмах.
"Все желающие в социальных сетях смогут рассказать свою историю дружбы с людьми другой национальности, поделиться примерами интернационального общения в ходе акции "Мы едины, мы непобедимы". На "Марафоне наций" люди в национальных костюмах расскажут о своем народе на фоне достопримечательностей региона. Самые интересные истории войдут в ролик о народах России", - рассказали в Росмолодежи.
Члены Российского союза молодежи
из разных регионов страны также запишут видео и разместят их в социальных сетях с хештегом #РСМобъединяет. Отмечается, что в аккаунтах Instagram региональных отделений Российских студенческих отрядов всю неделю будут размещаться интересные факты о народах региона и том, какие национальные особенности проявляются в жизни студенческих отрядов. В День народного единства на официальной странице РСО в Instagram пройдет итоговая онлайн-викторина.
"В рамках акции "Добрые сказки" родители познакомят своих детей с традиционными сказками народов России и расскажут им новые сюжеты про героев, отражающих культурные ценности", - добавили в агентстве.
Единство в онлайне
В Москве праздник уже второй год подряд пройдет без массовых гуляний и очных мероприятий. При этом столичные музеи, библиотеки, культурные центры, дворцы творчества и молодежные общественные организации подготовили десятки онлайн-событий, они состоятся 4 ноября на интернет-площадках. В частности, можно отметить праздник, приняв участие в виртуальных экскурсиях, лекциях, мастер-классах и флешмобах. Все мероприятия пройдут бесплатно. На некоторые из них потребуется предварительная регистрация.
Помимо этого, зрители смогут увидеть выступления вокальных и танцевальных ансамблей, послушать патриотические песни и узнать много нового о культурных традициях страны в социальных сетях столичных культурных центров. В частности, послушать патриотические песни разных стран можно будет в культурном центре "Москворечье". А самых юных зрителей в День народного единства будут ждать столичные дворцы детского творчества.
В режиме онлайн для ребят пройдут веселые мастер-классы, познавательные занятия и концерты. Участники смогут больше узнать об истории праздника, познакомиться с музыкальными произведениями советских и российских композиторов, а также научатся делать оригинальные поделки. Сразу несколько познавательных мероприятий подготовил Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына. Так, для детей разных возрастов там проведут экскурсии, где расскажут о судьбах людей, покинувших Россию после революции 1917 года. Также школьников приглашают присоединиться к экскурсии "Русская эмиграция. От изгнания к триумфу", где им расскажут о жизни представителей творческой интеллигенции, уехавших за рубеж.