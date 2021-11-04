https://ria.ru/20211104/daniya-1757704473.html
В Дании задержали российское судно
В Дании задержали российское судно - РИА Новости, 04.11.2021
В Дании задержали российское судно
Датские власти задержали научно-исследовательское судно "Академик Иоффе", используемое Институтом океанологии имени П. П. Ширшова Российской академии наук. Об... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T14:58
2021-11-04T14:58
2021-11-04T15:28
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Датские власти задержали научно-исследовательское судно "Академик Иоффе", используемое Институтом океанологии имени П. П. Ширшова Российской академии наук. Об этом сообщило посольство России в Копенгагене.Инцидент произошел 1 ноября, во время заправки на рейде порта Скаген."Арест судна осуществлен в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью НИС "Академик Иоффе", — говорится в публикации на сайте дипведомства. С "Академика Иоффе" изъяли судовые документы.Как указали в дипмиссии, судно ходит под флагом России и находится в собственности государства, а институт использует его в научных целях.Посольство получило и передало в российский МИД копии судебных решений, на основании которых задержали судно. Сотрудники загранучреждения поддерживают контакт с датскими коллегами."Академик Иоффе" — 117-метровое научно-исследовательское судно, построенное в 1988 году и названное в честь советского ученого физика Абрама Федоровича Иоффе. Оно имеет статус уникальной научной установки (УНУ) и применяется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.
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дания, в мире, россия
14:58 04.11.2021 (обновлено: 15:28 04.11.2021)
В Дании задержали российское судно
В датском порту Скаген задержали российское исследовательское судно "Академик Иоффе"
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости.
Датские власти задержали научно-исследовательское судно "Академик Иоффе", используемое Институтом океанологии имени П. П. Ширшова Российской академии наук
. Об этом сообщило посольство России
в Копенгагене
.
Инцидент произошел 1 ноября, во время заправки на рейде порта Скаген.
"Арест судна осуществлен в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью НИС "Академик Иоффе", — говорится в публикации на сайте
дипведомства. С "Академика Иоффе" изъяли судовые документы.
Как указали в дипмиссии, судно ходит под флагом России и находится в собственности государства, а институт использует его в научных целях.
Посольство получило и передало в российский МИД копии судебных решений, на основании которых задержали судно. Сотрудники загранучреждения поддерживают контакт с датскими коллегами.
"Академик Иоффе" — 117-метровое научно-исследовательское судно, построенное в 1988 году и названное в честь советского ученого физика Абрама Федоровича Иоффе. Оно имеет статус уникальной научной установки (УНУ) и применяется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.