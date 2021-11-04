https://ria.ru/20211104/daniya-1757704473.html

В Дании задержали российское судно

В Дании задержали российское судно - РИА Новости, 04.11.2021

В Дании задержали российское судно

Датские власти задержали научно-исследовательское судно "Академик Иоффе", используемое Институтом океанологии имени П. П. Ширшова Российской академии наук. Об... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T14:58

2021-11-04T14:58

2021-11-04T15:28

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Датские власти задержали научно-исследовательское судно "Академик Иоффе", используемое Институтом океанологии имени П. П. Ширшова Российской академии наук. Об этом сообщило посольство России в Копенгагене.Инцидент произошел 1 ноября, во время заправки на рейде порта Скаген."Арест судна осуществлен в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью НИС "Академик Иоффе", — говорится в публикации на сайте дипведомства. С "Академика Иоффе" изъяли судовые документы.Как указали в дипмиссии, судно ходит под флагом России и находится в собственности государства, а институт использует его в научных целях.Посольство получило и передало в российский МИД копии судебных решений, на основании которых задержали судно. Сотрудники загранучреждения поддерживают контакт с датскими коллегами."Академик Иоффе" — 117-метровое научно-исследовательское судно, построенное в 1988 году и названное в честь советского ученого физика Абрама Федоровича Иоффе. Оно имеет статус уникальной научной установки (УНУ) и применяется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.

https://ria.ru/20210822/tanker-1746763055.html

https://ria.ru/20211102/imperiya-1757222672.html

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