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Наука
https://ria.ru/20211104/burya-1757695232.html
Ученые сообщили о крупнейшей за несколько лет магнитной буре на Земле
Ученые сообщили о крупнейшей за несколько лет магнитной буре на Земле - РИА Новости, 04.11.2021
Ученые сообщили о крупнейшей за несколько лет магнитной буре на Земле
На Земле внезапно началась одна из крупнейших за последние несколько лет магнитная буря, нестабильность магнитного поля будет сохраняться еще не менее двух-трех РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T12:47
2021-11-04T14:39
наука
наука
физический институт ран
российская академия наук
земля
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. На Земле внезапно началась одна из крупнейших за последние несколько лет магнитная буря, нестабильность магнитного поля будет сохраняться еще не менее двух-трех суток, сообщает в четверг Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН)."На Земле около часа ночи по московскому времени неожиданно началась одна из крупнейших магнитных бурь последних лет. Индекс геомагнитной активности, который последние дни медленно снижался до спокойных значений (после вспышек конца октября), почти сразу после полуночи скачком увеличился до уровня 7 (при максимальном значении 9), что соответствует магнитной буре третьего уровня по 5-балльной шкале", — говорится в сообщении.Ученые уточнили, что, согласно прогнозу, нестабильность магнитного поля Земли будет сохраняться еще не менее двух-трех суток, хотя повторное достижение текущих максимумов маловероятно.Магнитная буря должна завершиться не позднее 15 часов мск.Физики рассказали, что скорость солнечного ветра резко возросла с 400 до более чем 800 метров в секунду, а плотность межпланетной плазмы — почти в 100 раз.Причиной новой магнитной бури ученые называют солнечную вспышку уровня М1.7 (класс М означает сильные вспышки, предшествующие максимальному классу X), произошедшую два дня назад."Почему сила солнечного выброса была так недооценена (а прогноз был лишь на незначительные возмущения, максимум на слабые бури), предстоит разбираться физикам. До этого, за последние четыре года, на Земле зарегистрировано лишь четыре бури такого же уровня, а именно — 12 мая в текущем году, 14 мая 2019 года, 26 августа 2018 года и 28 сентября 2017-го. Более крупных событий за это время не происходило", — уточнили в ФИАН.Кроме того, на Земле сейчас регистрируются одни из крупнейших в этом году полярных сияний. Около полуночи зона сияний была почти над всем Скандинавским полуостровом. Сейчас она сместилась на территорию Канады, вплоть до ее южных границ. Если геомагнитная активность не спадет, то территории России зона полярных сияний достигнет в период 20-23 часов мск. Однако, скорее всего, полоса сияний будет располагаться над Россией лишь в зоне северных областей выше 65 градусов северной широты.
https://ria.ru/20210420/burya-1729024053.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211030/kornienko-1757040302.html
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наука, физический институт ран, российская академия наук, земля
12:47 04.11.2021 (обновлено: 14:39 04.11.2021)
 
Ученые сообщили о крупнейшей за несколько лет магнитной буре на Земле

В ФИАН сообщили о крупнейшей за последние несколько лет магнитной буре на Земле

© Фото : NASAСнимок Земли "The Blue Marble"
Снимок Земли The Blue Marble - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© Фото : NASA
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. На Земле внезапно началась одна из крупнейших за последние несколько лет магнитная буря, нестабильность магнитного поля будет сохраняться еще не менее двух-трех суток, сообщает в четверг Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН).
"На Земле около часа ночи по московскому времени неожиданно началась одна из крупнейших магнитных бурь последних лет. Индекс геомагнитной активности, который последние дни медленно снижался до спокойных значений (после вспышек конца октября), почти сразу после полуночи скачком увеличился до уровня 7 (при максимальном значении 9), что соответствует магнитной буре третьего уровня по 5-балльной шкале", — говорится в сообщении.
Ученые уточнили, что, согласно прогнозу, нестабильность магнитного поля Земли будет сохраняться еще не менее двух-трех суток, хотя повторное достижение текущих максимумов маловероятно.
Магнитная буря должна завершиться не позднее 15 часов мск.
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Физики рассказали, что скорость солнечного ветра резко возросла с 400 до более чем 800 метров в секунду, а плотность межпланетной плазмы — почти в 100 раз.
Причиной новой магнитной бури ученые называют солнечную вспышку уровня М1.7 (класс М означает сильные вспышки, предшествующие максимальному классу X), произошедшую два дня назад.
"Почему сила солнечного выброса была так недооценена (а прогноз был лишь на незначительные возмущения, максимум на слабые бури), предстоит разбираться физикам. До этого, за последние четыре года, на Земле зарегистрировано лишь четыре бури такого же уровня, а именно — 12 мая в текущем году, 14 мая 2019 года, 26 августа 2018 года и 28 сентября 2017-го. Более крупных событий за это время не происходило", — уточнили в ФИАН.
Кроме того, на Земле сейчас регистрируются одни из крупнейших в этом году полярных сияний. Около полуночи зона сияний была почти над всем Скандинавским полуостровом. Сейчас она сместилась на территорию Канады, вплоть до ее южных границ. Если геомагнитная активность не спадет, то территории России зона полярных сияний достигнет в период 20-23 часов мск. Однако, скорее всего, полоса сияний будет располагаться над Россией лишь в зоне северных областей выше 65 градусов северной широты.
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