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В Никарагуа возмутились блокировкой аккаунтов в Twitter перед выборами
В Никарагуа возмутились блокировкой аккаунтов в Twitter перед выборами - РИА Новости, 04.11.2021
В Никарагуа возмутились блокировкой аккаунтов в Twitter перед выборами
Закрытие многочисленных аккаунтов в социальных сетях, поддерживающих правительство сандинистов, говорит о горячем политическом сражении в виртуальной сфере с... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T02:13
2021-11-04T02:13
в мире
технологии
twitter
сша
никарагуа
facebook
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МАНАГУА, 4 ноя - РИА Новости. Закрытие многочисленных аккаунтов в социальных сетях, поддерживающих правительство сандинистов, говорит о горячем политическом сражении в виртуальной сфере с участием международных корпораций, пострадавшие пользователи называют блокировки со стороны Meta и Twitter цензурой, атакой на левые силы и проявлением американского империализма."Мета была вынуждена использовать уловки и ухищрения, чтобы закрыть аккаунты товарищей, которые борются за мир", - рассказал РИА Новости пользователь Бруно Диас (@murcielagonica), член онлайн-сообщества Zenzontle, которое продвигало хэштег # AquíNoSeRindeNadie (здесь никто не сдается) - лозунг партизан в гражданской войне 1980-х годов после Сандинистской революции против контрреволюционеров, которых поддерживали США.Кампания перед выборами президента и парламентов, которые пройдут 7 ноября, была на 40 дней ограничена виртуальным пространством для борьбы с распространением COVID-19. В этой среде тон задавали сторонники правящего Сандинистского фронта национального освобождения FSLN, тогда как оппозиционные партии были представлены скудно.В этот период платформы Facebook, Instagram и Twitter заблокировали около тысячи аккаунтов сандинистских активистов, называя их участниками фермы интернет-троллей на службе у правительства. Сторонники революции считают это актом отчаяния в попытках борьбы с официальной властью.По словам @ElCuervoNica, одной из пострадавших пользователей, нарратив в заявлении Meta, которая владеет Facebook и Instagram, типичен для креольского политического языка правых в Никарагуа, в такой семантике определяются ключевые концепции политического переворота."Они используют такие слова, как "режим Ортеги-Мурильо" ... Почему Facebook пишет таким образом, когда эту фразу ввели в оборот заговорщики, пытавшиеся силой захватить власть в 2018 году? Читаешь и думаешь, что они (правые) хорошие парни, а сандинисты - плохие: в битве идей Facebook выступает за империализм янки", - считает @ElCuervoNica.Подобная предвзятость, по словам пользовательницы, противоречит правилам сообщества, установленным Meta для своих платформ, чтобы гарантировать среду, свободную от насилия и дискриминации.@FloryCanto открыл свой аккаунт в Twitter в 2011 году, однако использовать его в политических целях стал после антиправительственных протестов 2018 года, опровергая лавину фейковых новостей, компрометирующих власти во время беспорядков."Через этот аккаунт я начал защищать революционный проект в апреле 2018 года, он начал расти, и в октябре 2020 года он был впервые заблокирован под предлогом, что похож на робота или манипулирует информацией. Но он использовался только для распространения правды", - сообщил @FloryCanto, у которого до последней блокировки было 34 000 подписчиков."Они не хотят (видеть) ничего прогрессивно-левого, зато хотят подвергнуть нашу реальность цензуре, создать матрицу ложных мнений о непрозрачности выборов, потому что мы занимались распространением информации о том, что на самом деле происходит в нашей гражданской жизни", - подчеркнул @FloryCanto.Президентские выборы в Никарагуа, которые проходят каждые пять лет, пройдут 7 ноября, в них примут участие более десяти политических партий. Правящий Сандинистский фронт национального освобождения 2 августа утвердил в качестве пары своих кандидатов президента Даниэля Ортегу и его супругу, вице-президента Росарио Мурильо. Опросы показывают, что за них готовы проголосовать свыше 60% избирателей.
https://ria.ru/20210808/nikaragua-1744883290.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211029/meta-1756855035.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210707/tramp-1740322204.html
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в мире, технологии, twitter, сша, никарагуа, facebook
02:13 04.11.2021
 
В Никарагуа возмутились блокировкой аккаунтов в Twitter перед выборами

Meta и Twitter в преддверии выборов в Никарагуа заблокировали аккаунты сандинистов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети Twitter на экране смартфона
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МАНАГУА, 4 ноя - РИА Новости. Закрытие многочисленных аккаунтов в социальных сетях, поддерживающих правительство сандинистов, говорит о горячем политическом сражении в виртуальной сфере с участием международных корпораций, пострадавшие пользователи называют блокировки со стороны Meta и Twitter цензурой, атакой на левые силы и проявлением американского империализма.
"Мета была вынуждена использовать уловки и ухищрения, чтобы закрыть аккаунты товарищей, которые борются за мир", - рассказал РИА Новости пользователь Бруно Диас (@murcielagonica), член онлайн-сообщества Zenzontle, которое продвигало хэштег # AquíNoSeRindeNadie (здесь никто не сдается) - лозунг партизан в гражданской войне 1980-х годов после Сандинистской революции против контрреволюционеров, которых поддерживали США.
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Кампания перед выборами президента и парламентов, которые пройдут 7 ноября, была на 40 дней ограничена виртуальным пространством для борьбы с распространением COVID-19. В этой среде тон задавали сторонники правящего Сандинистского фронта национального освобождения FSLN, тогда как оппозиционные партии были представлены скудно.
В этот период платформы Facebook, Instagram и Twitter заблокировали около тысячи аккаунтов сандинистских активистов, называя их участниками фермы интернет-троллей на службе у правительства. Сторонники революции считают это актом отчаяния в попытках борьбы с официальной властью.
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По словам @ElCuervoNica, одной из пострадавших пользователей, нарратив в заявлении Meta, которая владеет Facebook и Instagram, типичен для креольского политического языка правых в Никарагуа, в такой семантике определяются ключевые концепции политического переворота.
"Они используют такие слова, как "режим Ортеги-Мурильо" ... Почему Facebook пишет таким образом, когда эту фразу ввели в оборот заговорщики, пытавшиеся силой захватить власть в 2018 году? Читаешь и думаешь, что они (правые) хорошие парни, а сандинисты - плохие: в битве идей Facebook выступает за империализм янки", - считает @ElCuervoNica.
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Подобная предвзятость, по словам пользовательницы, противоречит правилам сообщества, установленным Meta для своих платформ, чтобы гарантировать среду, свободную от насилия и дискриминации.
@FloryCanto открыл свой аккаунт в Twitter в 2011 году, однако использовать его в политических целях стал после антиправительственных протестов 2018 года, опровергая лавину фейковых новостей, компрометирующих власти во время беспорядков.
"Через этот аккаунт я начал защищать революционный проект в апреле 2018 года, он начал расти, и в октябре 2020 года он был впервые заблокирован под предлогом, что похож на робота или манипулирует информацией. Но он использовался только для распространения правды", - сообщил @FloryCanto, у которого до последней блокировки было 34 000 подписчиков.
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"Они не хотят (видеть) ничего прогрессивно-левого, зато хотят подвергнуть нашу реальность цензуре, создать матрицу ложных мнений о непрозрачности выборов, потому что мы занимались распространением информации о том, что на самом деле происходит в нашей гражданской жизни", - подчеркнул @FloryCanto.
Президентские выборы в Никарагуа, которые проходят каждые пять лет, пройдут 7 ноября, в них примут участие более десяти политических партий. Правящий Сандинистский фронт национального освобождения 2 августа утвердил в качестве пары своих кандидатов президента Даниэля Ортегу и его супругу, вице-президента Росарио Мурильо. Опросы показывают, что за них готовы проголосовать свыше 60% избирателей.
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