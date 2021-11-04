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Суд в Петербурге арестовал администратора Telegram-канала про Белоруссию
Суд в Петербурге арестовал администратора Telegram-канала про Белоруссию - РИА Новости, 04.11.2021
Суд в Петербурге арестовал администратора Telegram-канала про Белоруссию
Василеостровский районный суд арестовал до 10 декабря администратора Telegram-канала "Витебск 97%" Яну Пинчук, обвиняемую в Белоруссии по двум статьям... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T13:02
2021-11-04T13:02
санкт-петербург
белоруссия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноя - РИА Новости. Василеостровский районный суд арестовал до 10 декабря администратора Telegram-канала "Витебск 97%" Яну Пинчук, обвиняемую в Белоруссии по двум статьям Уголовного кодекса страны и объявленную в розыск, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.Как уточнили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов, инициатором задержания и избрания меры пресечения выступили следственные органы Белоруссии, они направили соответствующее ходатайство в прокуратуру Василеостровского района Санкт-Петербурга. Решается вопрос об экстрадиции обвиняемой, которая "для приобретения гражданства РФ в компетентные органы РФ не обращалась"."Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яны Пинчук, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.130 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ч.1 ст.361-1 (Создание экстремистского формирования, а равно формирования, деятельность которого направлена на реабилитацию нацизма) УК Республики Беларусь", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.По версии следствия, в 2020 году Пинчук была администратором Telegram-канала "Витебск 97%" и с целью возбуждения социальной вражды умышленно разместила сообщения, в которых содержится негативная оценка группы лиц, принадлежащих к сотрудникам правоохранительным органов, органов госвласти и иных групп лиц, объединённых по иным социальным признакам. Также ею были размещены текстовые сообщения, относящиеся к экстремистским материалам.Отмечается, что в мае следственный отдел Витебского городского отдела СК Республики Беларусь привлек Пинчук к уголовной ответственности и объявил ее в розыск. В сентябре ей заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В пресс-службе судов добавили, что на суде в Петербурге Пинчук рассказала, что о том, что ее разыскивают, она узнала только 1 ноября от сотрудников полиции при задержании.
https://ria.ru/20210712/belorussiya-1740981223.html
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санкт-петербург, белоруссия, следственный комитет россии (ск рф), россия
13:02 04.11.2021
 
Суд в Петербурге арестовал администратора Telegram-канала про Белоруссию

Суд в Петербурге арестовал администратора Telegram-канала "Витебск 97%" Яну Пинчук

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтатуи Фемиды
Статуи Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноя - РИА Новости. Василеостровский районный суд арестовал до 10 декабря администратора Telegram-канала "Витебск 97%" Яну Пинчук, обвиняемую в Белоруссии по двум статьям Уголовного кодекса страны и объявленную в розыск, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Как уточнили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов, инициатором задержания и избрания меры пресечения выступили следственные органы Белоруссии, они направили соответствующее ходатайство в прокуратуру Василеостровского района Санкт-Петербурга. Решается вопрос об экстрадиции обвиняемой, которая "для приобретения гражданства РФ в компетентные органы РФ не обращалась".
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"Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яны Пинчук, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.130 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ч.1 ст.361-1 (Создание экстремистского формирования, а равно формирования, деятельность которого направлена на реабилитацию нацизма) УК Республики Беларусь", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.
По версии следствия, в 2020 году Пинчук была администратором Telegram-канала "Витебск 97%" и с целью возбуждения социальной вражды умышленно разместила сообщения, в которых содержится негативная оценка группы лиц, принадлежащих к сотрудникам правоохранительным органов, органов госвласти и иных групп лиц, объединённых по иным социальным признакам. Также ею были размещены текстовые сообщения, относящиеся к экстремистским материалам.
Отмечается, что в мае следственный отдел Витебского городского отдела СК Республики Беларусь привлек Пинчук к уголовной ответственности и объявил ее в розыск. В сентябре ей заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В пресс-службе судов добавили, что на суде в Петербурге Пинчук рассказала, что о том, что ее разыскивают, она узнала только 1 ноября от сотрудников полиции при задержании.
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