https://ria.ru/20211104/arest-1757696308.html

Суд в Петербурге арестовал администратора Telegram-канала про Белоруссию

Суд в Петербурге арестовал администратора Telegram-канала про Белоруссию - РИА Новости, 04.11.2021

Суд в Петербурге арестовал администратора Telegram-канала про Белоруссию

Василеостровский районный суд арестовал до 10 декабря администратора Telegram-канала "Витебск 97%" Яну Пинчук, обвиняемую в Белоруссии по двум статьям... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T13:02

2021-11-04T13:02

2021-11-04T13:02

санкт-петербург

белоруссия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноя - РИА Новости. Василеостровский районный суд арестовал до 10 декабря администратора Telegram-канала "Витебск 97%" Яну Пинчук, обвиняемую в Белоруссии по двум статьям Уголовного кодекса страны и объявленную в розыск, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.Как уточнили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов, инициатором задержания и избрания меры пресечения выступили следственные органы Белоруссии, они направили соответствующее ходатайство в прокуратуру Василеостровского района Санкт-Петербурга. Решается вопрос об экстрадиции обвиняемой, которая "для приобретения гражданства РФ в компетентные органы РФ не обращалась"."Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яны Пинчук, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.130 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ч.1 ст.361-1 (Создание экстремистского формирования, а равно формирования, деятельность которого направлена на реабилитацию нацизма) УК Республики Беларусь", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.По версии следствия, в 2020 году Пинчук была администратором Telegram-канала "Витебск 97%" и с целью возбуждения социальной вражды умышленно разместила сообщения, в которых содержится негативная оценка группы лиц, принадлежащих к сотрудникам правоохранительным органов, органов госвласти и иных групп лиц, объединённых по иным социальным признакам. Также ею были размещены текстовые сообщения, относящиеся к экстремистским материалам.Отмечается, что в мае следственный отдел Витебского городского отдела СК Республики Беларусь привлек Пинчук к уголовной ответственности и объявил ее в розыск. В сентябре ей заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В пресс-службе судов добавили, что на суде в Петербурге Пинчук рассказала, что о том, что ее разыскивают, она узнала только 1 ноября от сотрудников полиции при задержании.

https://ria.ru/20210712/belorussiya-1740981223.html

https://ria.ru/20211103/belorussiya-1757488261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, белоруссия, следственный комитет россии (ск рф), россия