https://ria.ru/20211104/almodvar-1757603573.html

Критики остались в восторге от нового фильма Педро Альмодовара

Критики остались в восторге от нового фильма Педро Альмодовара - РИА Новости, 04.11.2021

Критики остались в восторге от нового фильма Педро Альмодовара

В Сети появились отзывы на фильм Педро Альмодовара "Параллельные матери" с Пенелопой Крус в главной роли. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T00:47

2021-11-04T00:47

2021-11-04T00:47

культура

педро альмодовар

венецианский кинофестиваль

пенелопа крус

новости культуры

кино и сериалы

что посмотреть

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В Сети появились отзывы на фильм Педро Альмодовара "Параллельные матери" с Пенелопой Крус в главной роли. В нем рассказывается о двух женщинах, познакомившихся перед родами. Они обе не планировали беременность и по-разному отнеслись к случившемуся. Героиня Крус — профессиональный фотограф, ей около сорока, и она обрадовалась тому, что скоро станет мамой. Ее новая знакомая еще совсем молода и очень напугана. В больнице между ними установилась связь, а после появления на свет малышей их судьбы переплелись. Лента открывала в этом году Венецианский кинофестиваль, и зрители встретили ее девятиминутной овацией. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у картины максимально высокий рейтинг — 100 процентов. Т.е. все отзывы, на основе которых составлялась оценка, положительные. "Обезоруживающе трогательная дань уважения материнству, непоколебимой связи с семьей. Фильм может стать самой популярной картиной Альмодовара со времен "Все о моей матери" (1999), хотя по тону эти две работы совсем не похожи", — восхищается Оуэн Глейберман из Variety."Если вам кажется, что синопсис похож на описание мелодрамы, то вы не так уж сильно ошибаетесь. По крайней мере, самые шокирующие сюжетные линии не будут выглядеть неуместно в мыльных операх. Но Альмодовар в своей неподражаемый манере стилизует ленту и превращает ее в нечто более странное, сладостное и глубокое, — отметила Лия Гринблатт из Entertainment Weekly. "Фильм о примирении как с настоящим, так и с прошлым. В нем нет экранных злодеев, все персонажи (...), — хорошие люди, оказавшиеся в безумных обстоятельствах", — пишет Гленн Кенни из RogerEbert.com."Это восхитительно выполненная работа еще раз доказывает, что никто не использует силу цвета и дизайнерские находки так, как Альмодовар. То же самое можно сказать и о музыке в фильме: хичкоковская партитура Альберто Иглесиаса поражает своей сочностью и обволакивает", — говорит Дэвид Руни из Hollywood Reporter."Параллельные матери" выйдут в российский прокат 2 декабря.

https://ria.ru/20210728/almodovar-1743091728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

педро альмодовар, венецианский кинофестиваль, пенелопа крус, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть