Критики остались в восторге от нового фильма Педро Альмодовара
В Сети появились отзывы на фильм Педро Альмодовара "Параллельные матери"
© El DeseoКадр из фильма "Параллельные матери"
© El Deseo
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В Сети появились отзывы на фильм Педро Альмодовара "Параллельные матери" с Пенелопой Крус в главной роли.
В нем рассказывается о двух женщинах, познакомившихся перед родами. Они обе не планировали беременность и по-разному отнеслись к случившемуся. Героиня Крус — профессиональный фотограф, ей около сорока, и она обрадовалась тому, что скоро станет мамой. Ее новая знакомая еще совсем молода и очень напугана. В больнице между ними установилась связь, а после появления на свет малышей их судьбы переплелись.
Лента открывала в этом году Венецианский кинофестиваль, и зрители встретили ее девятиминутной овацией. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у картины максимально высокий рейтинг — 100 процентов. Т.е. все отзывы, на основе которых составлялась оценка, положительные.
"Параллельные матери" — фильм бесконечной нежности, редкая ода материнству, которая признает, что в первую очередь матери — это женщины и только потом родители", — делится размышлениями Стефани Захарек из TIME.
"Обезоруживающе трогательная дань уважения материнству, непоколебимой связи с семьей. Фильм может стать самой популярной картиной Альмодовара со времен "Все о моей матери" (1999), хотя по тону эти две работы совсем не похожи", — восхищается Оуэн Глейберман из Variety.
© Пресс-служба Венецианского кинофестиваляКадр из фильма "Параллельные матери"
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Кадр из фильма "Параллельные матери"
© Пресс-служба Венецианского кинофестиваля
© ВольгаКадр из фильма "Параллельные матери"
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Кадр из фильма "Параллельные матери"
© Вольга
1 из 2
Кадр из фильма "Параллельные матери"
© Пресс-служба Венецианского кинофестиваля
2 из 2
Кадр из фильма "Параллельные матери"
© Вольга
"Если вам кажется, что синопсис похож на описание мелодрамы, то вы не так уж сильно ошибаетесь. По крайней мере, самые шокирующие сюжетные линии не будут выглядеть неуместно в мыльных операх. Но Альмодовар в своей неподражаемый манере стилизует ленту и превращает ее в нечто более странное, сладостное и глубокое, — отметила Лия Гринблатт из Entertainment Weekly.
"Фильм о примирении как с настоящим, так и с прошлым. В нем нет экранных злодеев, все персонажи (...), — хорошие люди, оказавшиеся в безумных обстоятельствах", — пишет Гленн Кенни из RogerEbert.com.
© Вольга
Педро Альмодовар с актерами фильма "Параллельные матери"
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Педро Альмодовар с актерами фильма "Параллельные матери"
© Вольга
© ВольгаКадр из фильма "Параллельные матери"
2 из 2
Кадр из фильма "Параллельные матери"
© Вольга
1 из 2
Педро Альмодовар с актерами фильма "Параллельные матери"
© Вольга
2 из 2
Кадр из фильма "Параллельные матери"
© Вольга
"Это восхитительно выполненная работа еще раз доказывает, что никто не использует силу цвета и дизайнерские находки так, как Альмодовар. То же самое можно сказать и о музыке в фильме: хичкоковская партитура Альберто Иглесиаса поражает своей сочностью и обволакивает", — говорит Дэвид Руни из Hollywood Reporter.
"Параллельные матери" выйдут в российский прокат 2 декабря.