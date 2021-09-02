https://ria.ru/20210902/almodovar-1748363459.html

Фильм Альмодовара встретили девятиминутной овацией в Венеции

Фильм Альмодовара встретили девятиминутной овацией в Венеции - РИА Новости, 02.09.2021

Фильм Альмодовара встретили девятиминутной овацией в Венеции

Фильм Педро Альмодовара "Параллельные матери", который открыл 78-й Венецианский кинофестиваль, зрители встретили стоя, сообщает Deadline. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T15:47

2021-09-02T15:47

2021-09-02T15:47

культура

педро альмодовар

венецианский кинофестиваль

пенелопа крус

новости культуры

кино и сериалы

венеция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747847107_58:0:1498:810_1920x0_80_0_0_1081f0087b296b65af087136fb0e4fdb.jpg

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Фильм Педро Альмодовара "Параллельные матери", который открыл 78-й Венецианский кинофестиваль, зрители встретили стоя, сообщает Deadline. По информации издания, в этот вечер присутствующие в зале Sala Grande, где проходят основные показы и церемонии награждения, девять минут аплодировали драме испанского режиссера с Пенелопой Крус и Миленой Смит в главных ролях. В ленте рассказывают об отношениях двух женщин, которые встречаются в больничной палате, где собираются рожать. После их судьбы тесно переплетаются. В российском прокате премьера драмы "Параллельные матери" состоится 11 ноября. Педро Альмодовар приезжал в Венецию и в прошлом году. Тогда он представил короткометражный фильм "Человеческий голос", основанный на пьесе Жана Кокто. Прославился кинематографист, здесь же — на Венецианском кинофестивале. В 1988 году он презентовал комедию "Женщины на грани нервного срыва", за которую получил "Золотую Озеллу" в категории "Лучший оригинальный сценарий".

https://ria.ru/20210902/kinofestival-1748322565.html

https://ria.ru/20210901/kino-1748035008.html

венеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

педро альмодовар, венецианский кинофестиваль, пенелопа крус, новости культуры, кино и сериалы, венеция