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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210902/almodovar-1748363459.html
Фильм Альмодовара встретили девятиминутной овацией в Венеции
Фильм Альмодовара встретили девятиминутной овацией в Венеции - РИА Новости, 02.09.2021
Фильм Альмодовара встретили девятиминутной овацией в Венеции
Фильм Педро Альмодовара "Параллельные матери", который открыл 78-й Венецианский кинофестиваль, зрители встретили стоя, сообщает Deadline. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T15:47
2021-09-02T15:47
культура
педро альмодовар
венецианский кинофестиваль
пенелопа крус
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Фильм Педро Альмодовара "Параллельные матери", который открыл 78-й Венецианский кинофестиваль, зрители встретили стоя, сообщает Deadline. По информации издания, в этот вечер присутствующие в зале Sala Grande, где проходят основные показы и церемонии награждения, девять минут аплодировали драме испанского режиссера с Пенелопой Крус и Миленой Смит в главных ролях. В ленте рассказывают об отношениях двух женщин, которые встречаются в больничной палате, где собираются рожать. После их судьбы тесно переплетаются. В российском прокате премьера драмы "Параллельные матери" состоится 11 ноября. Педро Альмодовар приезжал в Венецию и в прошлом году. Тогда он представил короткометражный фильм "Человеческий голос", основанный на пьесе Жана Кокто. Прославился кинематографист, здесь же — на Венецианском кинофестивале. В 1988 году он презентовал комедию "Женщины на грани нервного срыва", за которую получил "Золотую Озеллу" в категории "Лучший оригинальный сценарий".
https://ria.ru/20210902/kinofestival-1748322565.html
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педро альмодовар, венецианский кинофестиваль, пенелопа крус, новости культуры, кино и сериалы, венеция
15:47 02.09.2021
 

Фильм Альмодовара встретили девятиминутной овацией в Венеции

© ВольгаКадр из фильма "Параллельные матери"
Кадр из фильма Параллельные матери
© Вольга
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Фильм Педро Альмодовара "Параллельные матери", который открыл 78-й Венецианский кинофестиваль, зрители встретили стоя, сообщает Deadline.
По информации издания, в этот вечер присутствующие в зале Sala Grande, где проходят основные показы и церемонии награждения, девять минут аплодировали драме испанского режиссера с Пенелопой Крус и Миленой Смит в главных ролях.
В ленте рассказывают об отношениях двух женщин, которые встречаются в больничной палате, где собираются рожать. После их судьбы тесно переплетаются.
В российском прокате премьера драмы "Параллельные матери" состоится 11 ноября.
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Педро Альмодовар приезжал в Венецию и в прошлом году. Тогда он представил короткометражный фильм "Человеческий голос", основанный на пьесе Жана Кокто.
Прославился кинематографист, здесь же — на Венецианском кинофестивале. В 1988 году он презентовал комедию "Женщины на грани нервного срыва", за которую получил "Золотую Озеллу" в категории "Лучший оригинальный сценарий".
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КультураПедро АльмодоварВенецианский кинофестивальПенелопа КрусНовости культурыКино и сериалыВенеция
 
 
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