https://ria.ru/20210902/almodovar-1748363459.html
Фильм Альмодовара встретили девятиминутной овацией в Венеции
Фильм Альмодовара встретили девятиминутной овацией в Венеции - РИА Новости, 02.09.2021
Фильм Альмодовара встретили девятиминутной овацией в Венеции
Фильм Педро Альмодовара "Параллельные матери", который открыл 78-й Венецианский кинофестиваль, зрители встретили стоя, сообщает Deadline. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T15:47
2021-09-02T15:47
2021-09-02T15:47
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педро альмодовар
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Фильм Педро Альмодовара "Параллельные матери", который открыл 78-й Венецианский кинофестиваль, зрители встретили стоя, сообщает Deadline. По информации издания, в этот вечер присутствующие в зале Sala Grande, где проходят основные показы и церемонии награждения, девять минут аплодировали драме испанского режиссера с Пенелопой Крус и Миленой Смит в главных ролях. В ленте рассказывают об отношениях двух женщин, которые встречаются в больничной палате, где собираются рожать. После их судьбы тесно переплетаются. В российском прокате премьера драмы "Параллельные матери" состоится 11 ноября. Педро Альмодовар приезжал в Венецию и в прошлом году. Тогда он представил короткометражный фильм "Человеческий голос", основанный на пьесе Жана Кокто. Прославился кинематографист, здесь же — на Венецианском кинофестивале. В 1988 году он презентовал комедию "Женщины на грани нервного срыва", за которую получил "Золотую Озеллу" в категории "Лучший оригинальный сценарий".
https://ria.ru/20210902/kinofestival-1748322565.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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педро альмодовар, венецианский кинофестиваль, пенелопа крус, новости культуры, кино и сериалы, венеция
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости.
Фильм Педро Альмодовара "Параллельные матери", который открыл 78-й Венецианский кинофестиваль, зрители встретили стоя, сообщает
Deadline.
По информации издания, в этот вечер присутствующие в зале Sala Grande, где проходят основные показы и церемонии награждения, девять минут аплодировали драме испанского режиссера с Пенелопой Крус и Миленой Смит в главных ролях.
В ленте рассказывают об отношениях двух женщин, которые встречаются в больничной палате, где собираются рожать. После их судьбы тесно переплетаются.
В российском прокате премьера драмы "Параллельные матери" состоится 11 ноября.
Педро Альмодовар приезжал в Венецию и в прошлом году. Тогда он представил короткометражный фильм "Человеческий голос", основанный на пьесе Жана Кокто.
Прославился кинематографист, здесь же — на Венецианском кинофестивале. В 1988 году он презентовал комедию "Женщины на грани нервного срыва", за которую получил "Золотую Озеллу" в категории "Лучший оригинальный сценарий".