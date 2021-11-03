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Владельца новосибирского крематория задержали в Петербурге по делу о взятке
Владельца новосибирского крематория задержали в Петербурге по делу о взятке - РИА Новости, 03.11.2021
Владельца новосибирского крематория задержали в Петербурге по делу о взятке
Полицейские задержали в Санкт-Петербурге находящегося в федеральном розыске учредителя новосибирского похоронного бюро, ему предъявлено обвинение в даче взятки, РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T14:12
2021-11-03T14:34
происшествия
санкт-петербург
новосибирск
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирская область
военторг
россия
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НОВОСИБИРСК, 3 ноя – РИА Новости. Полицейские задержали в Санкт-Петербурге находящегося в федеральном розыске учредителя новосибирского похоронного бюро, ему предъявлено обвинение в даче взятки, сообщает ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. В СУСК по Новосибирской области уточнили РИА Новости, что задержан владелец новосибирского крематория Сергей Якушин.Якушин известен как владелец частного новосибирского крематория – похоронного дома "Некрополь". Он также создатель единственного в России музея мировой погребальной культуры, который открылся рядом с крематорием в 2012 году в реконструированном здании бывшей котельной базы "Военторг"."Вечером 2 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска… задержали уроженца Кемерово, 1953 года рождения, находящегося в федеральном розыске. Задержанному было предъявлено обвинение в рамках уголовного дела, возбужденного следственными органами Новосибирска по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки, максимальная санкция - 15 лет лишения свободы - ред.)", - говорится в сообщении петербургского ГУ МВД.Ведомство указывает, что, по версии следствия, с 2011 года по 2019 год обвиняемый, учредитель "одного из похоронных агентств Новосибирска", через посредников давал взятки в особо крупном размере заведующему патологоанатомическим отделением местной больницы на общую сумму более 1,2 миллиона рулей. После предъявления обвинения коммерсант был объявлен в федеральный розыск. "В настоящее время задержанный мужчина доставлен в полицию Центрального района Петербурга", - добавили в петербургском главке МВД, не называя имя задержанного.В ГУМВД по Новосибирской области журналистам сообщили, что собранные полицейскими материалы уже переданы в региональное следственное управление СК.В свою очередь в СУСК по Новосибирской области РИА Новости уточнили, что речь идет о владельце новосибирского крематория – похоронного дома "Некрополь" Сергее Якушине. "Факт задержания Якушина подтверждаем. В производстве следственных органов следственного управления СК РФ по Новосибирской области находится уголовное дело по статье 291 УК РФ (дача взятки)", - сказала представитель следственного управления.В мае 2020 года суд в Новосибирске приговорил 47-летнего заведующего патологоанатомическим отделением новосибирской горбольницы №1 к штрафу в 4,5 миллиона рублей с лишением права занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления на 12 лет за получение взяток крупном и особо крупном размерах. По данным СК, используя должностное положение, патологоанатом систематически получал лично от менеджера ООО "Некрополь" взятки на общую сумму более 1,2 миллиона рублей, за которые он давал указания подчиненным ему сотрудникам сообщать родственникам умерших информацию о компании как о способной достойно оказать ритуальные услуги.
https://radiosputnik.ria.ru/20211103/ipatko-1757526244.html
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происшествия, санкт-петербург, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, военторг, россия
14:12 03.11.2021 (обновлено: 14:34 03.11.2021)
 
Владельца новосибирского крематория задержали в Петербурге по делу о взятке

Владельца новосибирского крематория Сергея Якушина задержали в Петербурге по делу о взятке

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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НОВОСИБИРСК, 3 ноя – РИА Новости. Полицейские задержали в Санкт-Петербурге находящегося в федеральном розыске учредителя новосибирского похоронного бюро, ему предъявлено обвинение в даче взятки, сообщает ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. В СУСК по Новосибирской области уточнили РИА Новости, что задержан владелец новосибирского крематория Сергей Якушин.
Якушин известен как владелец частного новосибирского крематория – похоронного дома "Некрополь". Он также создатель единственного в России музея мировой погребальной культуры, который открылся рядом с крематорием в 2012 году в реконструированном здании бывшей котельной базы "Военторг".
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"Вечером 2 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска… задержали уроженца Кемерово, 1953 года рождения, находящегося в федеральном розыске. Задержанному было предъявлено обвинение в рамках уголовного дела, возбужденного следственными органами Новосибирска по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки, максимальная санкция - 15 лет лишения свободы - ред.)", - говорится в сообщении петербургского ГУ МВД.
Ведомство указывает, что, по версии следствия, с 2011 года по 2019 год обвиняемый, учредитель "одного из похоронных агентств Новосибирска", через посредников давал взятки в особо крупном размере заведующему патологоанатомическим отделением местной больницы на общую сумму более 1,2 миллиона рулей. После предъявления обвинения коммерсант был объявлен в федеральный розыск. "В настоящее время задержанный мужчина доставлен в полицию Центрального района Петербурга", - добавили в петербургском главке МВД, не называя имя задержанного.
В ГУМВД по Новосибирской области журналистам сообщили, что собранные полицейскими материалы уже переданы в региональное следственное управление СК.
В свою очередь в СУСК по Новосибирской области РИА Новости уточнили, что речь идет о владельце новосибирского крематория – похоронного дома "Некрополь" Сергее Якушине. "Факт задержания Якушина подтверждаем. В производстве следственных органов следственного управления СК РФ по Новосибирской области находится уголовное дело по статье 291 УК РФ (дача взятки)", - сказала представитель следственного управления.
В мае 2020 года суд в Новосибирске приговорил 47-летнего заведующего патологоанатомическим отделением новосибирской горбольницы №1 к штрафу в 4,5 миллиона рублей с лишением права занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления на 12 лет за получение взяток крупном и особо крупном размерах. По данным СК, используя должностное положение, патологоанатом систематически получал лично от менеджера ООО "Некрополь" взятки на общую сумму более 1,2 миллиона рублей, за которые он давал указания подчиненным ему сотрудникам сообщать родственникам умерших информацию о компании как о способной достойно оказать ритуальные услуги.
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