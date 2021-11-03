https://ria.ru/20211103/volgograd-1757555447.html

Волгоградец пытался ограбить продуктовый магазин с младенцем на руках

Волгоградец пытался ограбить продуктовый магазин с младенцем на руках - РИА Новости, 03.11.2021

Волгоградец пытался ограбить продуктовый магазин с младенцем на руках

Волгоградец, держа младенца на руках, пытался ограбить продовольственный магазин с ножом – сейчас подозреваемый задержан, сообщает в среду областная полиция. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T14:39

2021-11-03T14:39

2021-11-03T17:31

происшествия

волгоградская область

волгоград

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВОЛГОГРАД, 3 ноя - РИА Новости. Волгоградец, держа младенца на руках, пытался ограбить продовольственный магазин с ножом – сейчас подозреваемый задержан, сообщает в среду областная полиция.Инцидент произошел накануне: в один из магазинов продуктов ворвался пьяный мужчина с маленьким ребенком на руках, который, размахивая ножом, потребовал у кассира деньги. Женщина успела спрятаться в подсобку и вызвать наряд. Испугавшись, налетчик убежал. Вскоре подозреваемого удалось задержать - им оказался ранее судимый 26-летний безработный. Как пояснили РИА Новости в полиции, после попытки ограбления мужчина положил ребенка в коляску, которую оставил на улице, и отвез малыша домой к теще."Задержанный вину свою в содеянном признал и пояснил, что решил совершить разбойное нападение на продовольственный магазин с целью раздобыть материальных средств для приобретения спиртного", - говорится в релизе. Возбуждено уголовное дело о покушении на разбой.

https://ria.ru/20210728/chelyabinsk-1743283458.html

волгоградская область

волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, волгоградская область, волгоград, министерство внутренних дел рф (мвд россии)