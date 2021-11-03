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Волгоградец пытался ограбить продуктовый магазин с младенцем на руках
Волгоградец пытался ограбить продуктовый магазин с младенцем на руках - РИА Новости, 03.11.2021
Волгоградец пытался ограбить продуктовый магазин с младенцем на руках
Волгоградец, держа младенца на руках, пытался ограбить продовольственный магазин с ножом – сейчас подозреваемый задержан, сообщает в среду областная полиция. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T14:39
2021-11-03T14:39
2021-11-03T17:31
происшествия
волгоградская область
волгоград
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВОЛГОГРАД, 3 ноя - РИА Новости. Волгоградец, держа младенца на руках, пытался ограбить продовольственный магазин с ножом – сейчас подозреваемый задержан, сообщает в среду областная полиция.Инцидент произошел накануне: в один из магазинов продуктов ворвался пьяный мужчина с маленьким ребенком на руках, который, размахивая ножом, потребовал у кассира деньги. Женщина успела спрятаться в подсобку и вызвать наряд. Испугавшись, налетчик убежал. Вскоре подозреваемого удалось задержать - им оказался ранее судимый 26-летний безработный. Как пояснили РИА Новости в полиции, после попытки ограбления мужчина положил ребенка в коляску, которую оставил на улице, и отвез малыша домой к теще."Задержанный вину свою в содеянном признал и пояснил, что решил совершить разбойное нападение на продовольственный магазин с целью раздобыть материальных средств для приобретения спиртного", - говорится в релизе. Возбуждено уголовное дело о покушении на разбой.
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волгоградская область
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происшествия, волгоградская область, волгоград, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
14:39 03.11.2021 (обновлено: 17:31 03.11.2021)
Волгоградец пытался ограбить продуктовый магазин с младенцем на руках
Волгоградец пытался ограбить продовольственный магазин с ножом, держа на руках младенца