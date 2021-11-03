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Российский посол прокомментировал проблемы с выдачей виз в США
Российский посол прокомментировал проблемы с выдачей виз в США - РИА Новости, 03.11.2021
Российский посол прокомментировал проблемы с выдачей виз в США
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя проблемы с выдачей американских виз россиянам, заявил, что строить дипломатию нельзя без возможности общения РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T19:36
2021-11-03T19:48
сша
вашингтон (город)
россия
в мире
варшава
иран
анатолий антонов
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя проблемы с выдачей американских виз россиянам, заявил, что строить дипломатию нельзя без возможности общения друг с другом и культурных обменов.Ранее госдепартамент США внес граждан России, желающих подать заявку на американскую визу, в категорию Homeless Nationalities, что дословно переводится как "бездомные национальности ". Согласно документу на сайте американского дипведомства, к "бездомным" заявителям относятся граждане тех стран, в которых у США нет консульского представительства, либо политическая ситуация настолько нестабильна, что не позволяет американским дипломатам рассматривать заявки на получение визы. Такие заявители приписываются к консульству одной или нескольких соседних стран. В общей сложности в перечень попали 10 государств, включая Сомали, Венесуэлу, Сирию и Иран. Госдепартамент уточнял, что россияне могут подавать документы на американскую визу в Варшаве."Как можно было включить граждан РФ в число бездомных наций, которые должны сейчас посещать Варшаву для того, чтобы получать визы для поездки в США? Как можно строить вообще какую-либо дипломатию между государствами, не имея возможности для граждан общаться друг с другом?", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что в США "очень ждут" российских артистов. "Российский балет - он просто великолепен, и нам не нужны никакие другие средства, чтобы завоевать сердца американцев", - добавил посол.С середины мая посольство США в Москве приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг, увязав это с решением российских властей о запрете найма местного и иностранного персонала. Предоставление американскими дипломатами консульских услуг в консульстве в Екатеринбурге и Владивостоке также приостановлено.
https://ria.ru/20211024/zakharova-1756016446.html
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сша
вашингтон (город)
россия
варшава
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сша, вашингтон (город), россия, в мире, варшава, иран, анатолий антонов
19:36 03.11.2021 (обновлено: 19:48 03.11.2021)
 
Российский посол прокомментировал проблемы с выдачей виз в США

Российский посол в Вашингтоне Антонов прокомментировал проблемы с выдачей виз в США

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя проблемы с выдачей американских виз россиянам, заявил, что строить дипломатию нельзя без возможности общения друг с другом и культурных обменов.
Ранее госдепартамент США внес граждан России, желающих подать заявку на американскую визу, в категорию Homeless Nationalities, что дословно переводится как "бездомные национальности ". Согласно документу на сайте американского дипведомства, к "бездомным" заявителям относятся граждане тех стран, в которых у США нет консульского представительства, либо политическая ситуация настолько нестабильна, что не позволяет американским дипломатам рассматривать заявки на получение визы. Такие заявители приписываются к консульству одной или нескольких соседних стран. В общей сложности в перечень попали 10 государств, включая Сомали, Венесуэлу, Сирию и Иран. Госдепартамент уточнял, что россияне могут подавать документы на американскую визу в Варшаве.
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"Как можно было включить граждан РФ в число бездомных наций, которые должны сейчас посещать Варшаву для того, чтобы получать визы для поездки в США? Как можно строить вообще какую-либо дипломатию между государствами, не имея возможности для граждан общаться друг с другом?", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что в США "очень ждут" российских артистов. "Российский балет - он просто великолепен, и нам не нужны никакие другие средства, чтобы завоевать сердца американцев", - добавил посол.
С середины мая посольство США в Москве приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг, увязав это с решением российских властей о запрете найма местного и иностранного персонала. Предоставление американскими дипломатами консульских услуг в консульстве в Екатеринбурге и Владивостоке также приостановлено.
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СШАВашингтон (город)РоссияВ миреВаршаваИранАнатолий Антонов
 
 
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