https://ria.ru/20211103/ukraina-1757563803.html

На Украине расширили "черный список" российских деятелей культуры

На Украине расширили "черный список" российских деятелей культуры - РИА Новости, 03.11.2021

На Украине расширили "черный список" российских деятелей культуры

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности внесло в "черный список" еще 30 человек, среди которых российские... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T15:15

2021-11-03T15:15

2021-11-03T15:15

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КИЕВ, 3 ноя – РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности внесло в "черный список" еще 30 человек, среди которых российские актеры, сообщается на сайте ведомства в среду.После обновления списка лиц, "которые создают угрозу нацбезопасности Украины", в него вошли: Анастасия Бакланова, Павел Богомолов, Татьяна Бурнакина, Илья Власов, Сергей Воробьев, Константин Гапонов, Михаил Грищенко, Роман Гусев, Илья Домбровский, Александр Загуляев, Вячеслав Земляной, Александр Классен, Юрий Котов, Евгений Кузьмин, Александр Лапшов, Игорь Лучихин, Владимир Миллер, Катерина Насонова, Роман Никифоров, Андрей Пензин, Егор Попов, Михаил Разикин, Александр Романов, Андрей Скабара, Валентин Томусяк, Евгений Федоров, Андрей Фомин, Дмитрий Чудин, Максим Шпаковский и Людмила Яковлева. Сейчас в этом перечне находятся 258 человек.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.

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