https://ria.ru/20211103/ukraina-1757542773.html

"Помогают только штаны поддерживать": Украина вопит о безразличии Запада

На Украине посетовали, что Запад помогает лишь "поддерживать штаны" - РИА Новости, 03.11.2021

"Помогают только штаны поддерживать": Украина вопит о безразличии Запада

Страны Запада демонстративно выступают на стороне Украины, но на самом деле не настроены активно с ней сотрудничать. Об этом в эфире телеканала "Первый... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T13:51

2021-11-03T13:51

2021-11-03T16:16

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Страны Запада демонстративно выступают на стороне Украины, но на самом деле не настроены активно с ней сотрудничать. Об этом в эфире телеканала "Первый независимый" заявил политолог Андрей Ермолаев.По словам эксперта, если бы Европа действительно стремилась помочь Киеву, то уже давно можно было начать контакты по инвестиционным программам поддержки наравне, в частности, с Польшей. Тем не менее на Западе ограничиваются "постоянной капельницей"."В Брюсселе, в Нью-Йорке, в Лондоне независимо от политеса, который мы слышим на публичных мероприятиях, по сути, глубоко по барабану реальное положение дел на Украине. <...> Максимум помощи, которую мы видим, это несколько сот миллионов на поддержание штанов, когда у нас бюджет трещит, и военная помощь, которую нам с гордостью оказывают, то есть "стреляйте и выживайте", — отметил Ермолаев.Политолог подчеркнул, что "никакой Макрон и Байден" не станут решать проблемы страны, например, в Донбассе. Киевским властям необходимо самим приложить усилия для деэскалации, сделав свою позицию "более адекватной и внятной", подытожил он.

https://ria.ru/20211030/metka-1757017780.html

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киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, лондон, донбасс, ситуация на украине