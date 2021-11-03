https://ria.ru/20211103/ukraina-1757524940.html

Савченко пришла на митинг против обязательной вакцинации в Киеве

Савченко пришла на митинг против обязательной вакцинации в Киеве - РИА Новости, 03.11.2021

Савченко пришла на митинг против обязательной вакцинации в Киеве

Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко со своей сестрой Верой, которые подозреваются в использовании поддельных сертификатов о вакцинации от... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T12:37

2021-11-03T12:37

2021-11-03T12:39

в мире

украина

киев

astrazeneca

надежда савченко

виктор ляшко

денис монастырский

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КИЕВ, 3 ноя – РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко со своей сестрой Верой, которые подозреваются в использовании поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, в среду принимают участие в митинге против обязательной вакцинации возле здания украинского парламента в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.Ранее глава МВД Денис Монастырский сообщил, что Савченко и ее сестре Вере официально вручили подозрение за использование поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса. В среду в Киеве проходит митинг против обязательной вакцинации от коронавируса, протестующие блокировали автодороги в правительственном квартале.Сестры Савченко стоят возле здания парламента вместе с остальными участниками протеста. Они также приняли участие в молитве в ходе митинга перед Радой."Тут много людей, тут на акции более 5 тысяч человек. У меня требования как и у всех украинцев. Я украинка. Неважно политик ты или нет. Ты имеешь право свободно передвигаться по стране. Это право каждого. Также нарушены права на работу, образование, на медицину, на детство. Дальше власть будет только усугублять ситуацию", - сказала Савченко журналистам возле Рады.Обстановка возле здания украинского парламента спокойная.Ранее полиция заявила, что Савченко пыталась въехать в страну по поддельному сертификату о вакцинации, возбуждено уголовное дело по статье "подделка документов". За использование поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса в случае доказательства вины ей может грозить штраф в размере 32 долларов, арест до шести месяцев или ограничение свободы сроком до двух лет. Савченко заявила, что они с сестрой не подделывали сертификаты о вакцинации от коронавируса.Вакцинация от COVID-19 на Украине стартовала 24 февраля - в этот день в стране начали использовать препарат Covishield. Вакцина CoronaVac используется с 13 апреля, AstraZeneca - с 18 апреля, а Comirnaty - с 26 апреля. Вакцина Moderna была доступна всем желающим с 22 июля. Однако 15 сентября глава минздрава Виктор Ляшко заявил, что вакцина Moderna в стране закончилась. Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что принудительной вакцинации против коронавируса на Украине не будет, это противозаконно.С 23 сентября Украина перешла из "зеленой" в "желтую" зону карантина из-за ухудшения эпидситуации. "Красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 действует в Херсонской, Запорожской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской и Ровенской областях. В "красной" зоне кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие места будут работать при условии 100% вакцинации работников учреждений и посетителей. Ранее кабинет министров Украины продлил "адаптивный" карантин из-за коронавируса до 31 декабря. Эта модель карантина предусматривает ограничения в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".

https://radiosputnik.ria.ru/20211022/savchenko-1755766964.html

https://ria.ru/20211029/vaktsinatsiya-1756843111.html

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Протестующие против обязательной вакцинации перекрыли движение около Верховной рады в Киеве Протестующие против обязательной вакцинации перекрыли движение около Верховной рады в Киеве 2021-11-03T12:37 true PT1M31S

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в мире, украина, киев, astrazeneca , надежда савченко, виктор ляшко, денис монастырский