https://ria.ru/20211103/tundra-1757524285.html

В Кремле ответили на слова Байдена о "горящей тундре"

В Кремле ответили на слова Байдена о "горящей тундре" - РИА Новости, 03.11.2021

В Кремле ответили на слова Байдена о "горящей тундре"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на слова Байдена о лесных пожарах в России: то же самое происходит в Калифорнии или Турции. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T12:34

2021-11-03T12:34

2021-11-03T13:38

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турция

калифорния

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на слова Байдена о лесных пожарах в России: то же самое происходит в Калифорнии или Турции."Тундра действительно горит, но давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии, горят леса и в Турции, и в других странах мира. Это как раз в том числе те самые последствия изменения климата, с которыми мы сталкиваемся", — заметил он.По его словам, Кремль не согласен с критикой американского президента. Более того, Владимир Путин сможет рассказать о действиях России в этом направлении Байдену лично.Песков отметил, что Россия не только борется с пожарами, но и диверсифицирует энергобаланс и это, как считает Песков, уже дало результат."И в данном случае, скорее, все это не было доложено президенту США, когда он говорил про участие России. <...> Я убежден, что, когда состоится очередное общение двух президентов, <...> у Путина будет прекрасная возможность рассказать <...> Байдену о том, что мы делаем по климату", — заключил пресс-секретарь.На пресс-конференции в Глазго, где проходит климатический саммит, Джо Байден раскритиковал Россию и Китай за их фактическое неучастие в форуме "Двадцатки" в Риме. Он заявил, что у Путина "горит тундра, но он молчит относительно желания что-либо делать".Российский президент и председатель КНР Си Цзиньпин не присутствовали на мероприятии лично, но участвовали по видеосвязи.

https://ria.ru/20211103/bayden-1757507302.html

https://ria.ru/20211103/bayden-1757510926.html

турция

калифорния

россия

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в мире, турция, калифорния, дмитрий песков, джо байден, россия