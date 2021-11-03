12:34 03.11.2021 (обновлено: 13:38 03.11.2021)
В Кремле ответили на слова Байдена о "горящей тундре"
Песков напомнил о пожарах в Калифорнии после слов Байдена о "горящей тундре"
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМашина специальной пожарно-спасательной части МЧС РФ на трассе "Вятка" в Республике Марий Эл
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на слова Байдена о лесных пожарах в России: то же самое происходит в Калифорнии или Турции.
"Тундра действительно горит, но давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии, горят леса и в Турции, и в других странах мира. Это как раз в том числе те самые последствия изменения климата, с которыми мы сталкиваемся", — заметил он.
По его словам, Кремль не согласен с критикой американского президента. Более того, Владимир Путин сможет рассказать о действиях России в этом направлении Байдену лично.
Песков отметил, что Россия не только борется с пожарами, но и диверсифицирует энергобаланс и это, как считает Песков, уже дало результат.
"И в данном случае, скорее, все это не было доложено президенту США, когда он говорил про участие России. <...> Я убежден, что, когда состоится очередное общение двух президентов, <...> у Путина будет прекрасная возможность рассказать <...> Байдену о том, что мы делаем по климату", — заключил пресс-секретарь.
На пресс-конференции в Глазго, где проходит климатический саммит, Джо Байден раскритиковал Россию и Китай за их фактическое неучастие в форуме "Двадцатки" в Риме. Он заявил, что у Путина "горит тундра, но он молчит относительно желания что-либо делать".
Российский президент и председатель КНР Си Цзиньпин не присутствовали на мероприятии лично, но участвовали по видеосвязи.